Ngày 29/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch lớn tại châu Á đồng loạt suy giảm

Giá cao su hôm nay đồng loạt suy yếu trên cả ba sàn giao dịch lớn tại châu Á. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 435,50 Yên/kg, giảm 1,03%. Hợp đồng giao tháng 12 đi ngang ở mức 438 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,48 Baht (0,5%) lên mức 96,63 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.715 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,55%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.365 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,63%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 254,70 Cent/kg, giảm 0,86%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 249,60 Cent/kg, giảm 0,99%.

Thị trường cao su thế giới ghi nhận áp lực bán gia tăng khi sắc đỏ chiếm ưu thế trên cả ba sàn giao dịch lớn tại châu Á. Sàn SHFE giảm đồng loạt từ 1,55% - 1,63%. Tại Singapore, giá cao su TSR20 giảm từ 0,86% - 0,99%, còn thị trường Nhật Bản diễn biến thận trọng hơn khi hợp đồng tháng 12 đi ngang, hợp đống tháng 11 giảm 1,03%.

Diễn biến này cho thấy thị trường cao su đang đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn sau giai đoạn tăng giá hồi đầu tháng 10. Những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt từ ngành sản xuất lốp xe tại Trung Quốc, tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch.

Hoạt động khai thác tại một số quốc gia sản xuất cao su lớn còn chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, trong khi nhu cầu nguyên liệu từ ngành ô tô và sản xuất lốp xe vẫn đóng vai trò quan trọng đối với thị trường. Vì vậy, giá cao su trong những phiên tới có thể tiếp tục biến động khi các yếu tố cung và cầu chưa tạo được xu hướng rõ ràng.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp tiếp tục bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.