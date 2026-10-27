Thị trường

Ngày 27/10: Giá cao su thế giới nghiêng về xu hướng tăng

06:14 | 27/10/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (27/10) sắc xanh chiếm ưu thế khi các kỳ hạn trên SHFE và thị trường Thái Lan đồng loạt tăng; hợp đồng tháng 12 tại SGX cũng đi lên. Trên sàn TOCOM, hợp đồng tháng 10/2026 bật tăng 5,70%, song đà tăng chưa lan rộng khi kỳ hạn tháng 11 vẫn giảm giá. Trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua.
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Ngày 27/10: Giá cao su thế giới nghiêng về xu hướng tăng
Giá cao su thế giới hôm nay sắc xanh chiếm ưu thế. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 10 ở mức 463,50 Yên/kg, tăng 5,70%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 438 JPY/kg, giảm 0,57%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,15 Baht (0,16%) lên mức 96,35 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 19.005 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,16%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.700 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,43%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 256,10 Cent/kg, giảm 0,39%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 253,80 Cent/kg, tăng 0,40%.

Tại sàn TOCOM và SGX giá biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Cụ thể, giá cao su RSS3 hợp đồng tháng 10 ở Nhật Bản tăng 5,70% lên 463,50 Yên/kg. Tuy nhiên, hợp đồng tháng 11 lại giảm. Trong khi đó, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở Singapore giảm, nhưng hợp đồng kỳ hạn tháng 12 lại tăng.

Tại sàn SHFE, cả hai kỳ hạn được khảo sát cùng tăng từ 0,16 - 0,43%, cho thấy chiều tăng có sự đồng thuận.

Nhìn chung, sắc xanh chiếm ưu thế nhưng mức độ tăng khác nhau giữa ba sàn: SHFE tăng đồng đều với biên độ hẹp, sàn SGX nhích lên ở kỳ hạn tháng 12, còn sàn TOCOM có mức tăng đột biến ở tháng 10 nhưng thiếu sự hưởng ứng từ hợp đồng tháng 11.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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