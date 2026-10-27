Bán lẻ tăng tốc kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm

Khuyến mại phủ rộng, đón đầu mùa mua sắm

Thị trường bán lẻ đang bước vào giai đoạn tăng nhiệt khi các doanh nghiệp liên tục triển khai chương trình giảm giá, ưu đãi thành viên và kích cầu trên cả kênh trực tiếp lẫn trực tuyến. Thay vì tập trung khuyến mại vào một vài dịp lễ, nhiều hệ thống phân phối tổ chức ưu đãi theo ngày, khung giờ và nhóm hàng, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Tại Hà Nội, các hệ thống MM Mega Market, Lotte Mart, GO!, Tops Market và Saigon Co.op đang đẩy mạnh giảm giá nhiều mặt hàng thiết yếu.

MM Mega Market áp dụng mức giảm lên tới 37% với thực phẩm tươi sống, 41% với đồ uống, bánh kẹo và thực phẩm thiết yếu, 46% với đồ dùng nhà bếp. Tops Market giảm giá 10% đối với thực phẩm tươi sống khi khách hàng mua trước 10 giờ các ngày trong tuần. Trong khi đó, Lotte Mart triển khai chương trình “Giờ vàng giá sốc”, còn Saigon Co.op luân phiên ưu đãi các mặt hàng thực phẩm.

Các hệ thống siêu thị lớn đang bước vào giai đoạn mua sắm cuối năm sôi động. Ảnh: Đức Thanh

Tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình khuyến mại tập trung năm 2026 được tổ chức thành hai đợt: đợt đầu từ ngày 7/7 đến 9/9 và đợt hai từ ngày 11/11/2026 đến 2/2/2027.

Tại Thanh Hóa, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 21/10, với 350 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và hàng thủ công mỹ nghệ. Địa phương sẽ tiếp tục triển khai Tháng khuyến mại tập trung từ ngày 1/11 đến 30/11, khuyến khích doanh nghiệp tăng ưu đãi và mở rộng tiêu thụ hàng hóa.

Kích cầu phải đi cùng sức mua thực chất

Theo số liệu thống kê, 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước đạt gần 5.926 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng ban Thống kê dịch vụ và giá (Cục Thống kê) cho biết, sức mua trong nước đang phục hồi và cải thiện theo hướng tích cực, nhưng chưa tăng mạnh ở tất cả nhóm hàng và địa bàn. Khuyến mại là giải pháp quan trọng để thúc đẩy tiêu dùng trong ngắn hạn, nhưng chưa đủ để tạo sức mua bền vững.

Theo bà Oanh, trong quý IV, nhu cầu đi lại, du lịch, ăn uống và các dịch vụ phục vụ đời sống có xu hướng tăng. Việc làm và thu nhập của người lao động được duy trì, cùng với sự cải thiện của hoạt động sản xuất, kinh doanh, sẽ là những yếu tố quan trọng hỗ trợ tiêu dùng. Trong khi đó, chi phí đầu vào, logistics và các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa vẫn có thể gây sức ép lên doanh nghiệp và người mua.

Từ góc độ quản lý, các giải pháp cần được triển khai đồng bộ, gồm tăng cường khuyến mại, giảm giá, tổ chức hội chợ, kết nối cung cầu và đưa hàng Việt đến người tiêu dùng. Cùng với đó, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội là nền tảng để cải thiện khả năng chi tiêu của người dân.

Cùng với kích cầu, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2027 đang được các nhà bán lẻ chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ thiếu hàng, biến động giá khi nhu cầu tăng.

Theo bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, thị trường nội địa còn nhiều dư địa tiêu thụ hàng Việt. Vì vậy, siêu thị phối hợp với doanh nghiệp đẩy mạnh khuyến mại, giảm giá là giải pháp hiệu quả để kích cầu trong những tháng cuối năm.

Theo đó, doanh nghiệp sản xuất và phân phối tại TP. Hồ Chí Minh đã bắt đầu xây dựng kế hoạch hàng hóa phục vụ Tết Đinh Mùi 2027. Saigon Co.op triển khai kế hoạch tạo nguồn hàng từ tháng 8/2026, đồng thời tăng cường truy xuất nguồn gốc thực phẩm tươi sống. Hệ thống Satra dành hơn 376 tỷ đồng dự trữ hàng hóa phục vụ Tết, tăng 10,8% so với năm trước.

Liên kết với nhà cung cấp địa phương cũng là hướng đi được các hệ thống phân phối đẩy mạnh. Giám đốc Vận hành WinCommerce miền Bắc Nguyễn Thị Thùy Hương cho biết, trước tình trạng nguồn cung rau củ sụt giảm do mưa lũ, WinMart liên kết trực tiếp, dài hạn với các nhà cung cấp nông sản địa phương nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm và hỗ trợ ổn định đầu ra. Tại hệ thống GO! khoảng 50% sản lượng thực phẩm tươi sống được Central Retail thu mua tại các vùng miền.

Theo ông Nguyễn Văn Phượng, Trưởng ban Điều tra người tiêu dùng, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, mùa mua sắm cuối năm mở ra cơ hội cho bán lẻ tăng tốc. Tuy nhiên, doanh nghiệp không chỉ cần giảm giá mà còn phải thấu hiểu khách hàng, tối ưu nguồn cung và tạo niềm tin bằng chất lượng hàng hóa.