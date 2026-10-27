Cả nước còn hơn 10.400 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý

Theo bảng tổng hợp kết quả xử lý khai thác nhà, đất dôi dư do các bộ, ngành, địa phương cập nhật đến ngày 26/10/2026, cả nước đã hoàn thành xử lý 21.127 cơ sở, đạt khoảng 67% tổng số cơ sở thuộc diện phải xử lý.

Khối bộ, cơ quan trung ương hoàn thành 84,5%

Trong tổng số 5.115 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc khối bộ, cơ quan trung ương phải xử lý, đã có 4.320 cơ sở hoàn thành, đạt tỷ lệ 84,5%; còn 795 cơ sở chưa hoàn thành.

Một số đơn vị có tỷ lệ hoàn thành cao là Bộ Tư pháp với 399/407 cơ sở, đạt khoảng 98%; Bộ Công thương với 506/520 cơ sở, đạt 97,3%; Bộ Tài chính với 1.698/1.812 cơ sở, đạt 93,7%; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với 379/422 cơ sở, đạt 89,8%; Bộ Ngoại giao với 8/9 cơ sở, đạt 88,9%...

Một cơ sở nhà đất tại tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành việc xử lý, khai thác. Ảnh: H.T

Tuy nhiên, ngược với các đơn vị có tỷ lệ hoàn thành cao thì vẫn còn những đơn vị đang có tỷ lệ hoàn thành thấp hơn tiến độ chung. Đơn cử, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mới hoàn thành 2/10 cơ sở, đạt 20%; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoàn thành 4/19 cơ sở, đạt 21,1%; Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành 74/196 cơ sở, đạt 37,8%.

Đáng chú ý, một số đơn vị còn số lượng cơ sở chưa hoàn thành tương đối lớn. Bộ Công an còn 146 cơ sở; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn 139 cơ sở; Tòa án nhân dân tối cao còn 134 cơ sở; Bộ Tài chính còn 114 cơ sở; Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn 122 cơ sở.

Địa phương còn hơn 9.600 cơ sở chưa hoàn thành

Đối với khối địa phương, trong tổng số 26.415 cơ sở nhà, đất dôi dư phải xử lý, đã có 16.807 cơ sở hoàn thành, đạt tỷ lệ 63,6%; còn 9.608 cơ sở chưa hoàn thành. Tỷ lệ hoàn thành của khối địa phương thấp hơn khối bộ, cơ quan trung ương.

Tuyên Quang là địa phương có tỷ lệ hoàn thành cao nhất trong bảng tổng hợp với 1.581/1.611 cơ sở, đạt 98,1%. Tiếp đến là Bắc Ninh với 1.001/1.031 cơ sở, đạt 97,1%; Lạng Sơn với 614/636 cơ sở, đạt 96,5%; Thái Nguyên với 716/775 cơ sở, đạt 92,4%; Hải Phòng với 892/1.001 cơ sở, đạt 89,1%...

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh mới hoàn thành 14/279 cơ sở, đạt 5%; Cà Mau hoàn thành 43/390 cơ sở, đạt 11%; Quảng Trị hoàn thành 77/663 cơ sở, đạt 11,6%. Đà Nẵng hoàn thành 305/1.270 cơ sở, đạt 24%; Gia Lai hoàn thành 563/1.534 cơ sở, đạt 36,7%.

Xét về số lượng cơ sở chưa hoàn thành, Gia Lai còn 971 cơ sở, Đà Nẵng còn 965 cơ sở, Phú Thọ còn 622 cơ sở và Thanh Hóa còn 589 cơ sở.

Kết quả công khai của Bộ Tài chính cho thấy, tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư giữa các đơn vị còn khác biệt. Trong đó, khối địa phương chiếm phần lớn số cơ sở chưa hoàn thành trên cả nước, với 9.608 cơ sở, tương đương hơn 92% tổng số cơ sở còn phải xử lý.