Tài chính

Từ CCCD đến smartphone: Cách công nghệ đang thay đổi trải nghiệm tài chính

14:35 | 26/10/2026
(TBTCO) - Vài năm trước, vay tiêu dùng đồng nghĩa với việc chuẩn bị chồng giấy tờ phức tạp, xin nghỉ làm và chờ đợi nhiều ngày. Giờ đây, chỉ với chiếc Căn cước công dân (CCCD) gắn chip và smartphone, người dùng đã có thể đăng ký, nhận tiền và theo dõi khoản vay chỉ với vài thao tác đơn giản.
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Từ chồng hồ sơ giấy đến vài thao tác trên điện thoại

Nhìn lại quy trình vay truyền thống, rào cản lớn nhất đối với người đi làm chính là khâu chuẩn bị: từ sao kê lương, xác nhận cư trú cho đến các bản photo công chứng. Việc phải có mặt trực tiếp tại quầy trong giờ hành chính không chỉ gây gián đoạn công việc mà còn làm lỡ dở những nhu cầu tài chính cấp bách do thời gian thẩm định kéo dài.

Hiện nay, toàn bộ quy trình từ đăng ký, xác thực danh tính cho đến ký hợp đồng đều được hoàn tất ngay trên điện thoại di động. Sự chuyển dịch này là kết quả tất yếu từ làn sóng số hóa rộng khắp. Theo VnEconomy, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng tại Việt Nam đã tăng từ 68,44% (năm 2020) lên 86,97%, đi kèm giá trị giao dịch di động tăng bình quân trên 25%/năm.

Khi giao dịch di động trở thành thói quen thường nhật, việc đăng ký vay qua ứng dụng là bước tiến tất yếu dựa trên các công nghệ hiện đại.

Từ CCCD đến smartphone: Cách công nghệ đang thay đổi trải nghiệm tài chính
Các thủ tục vay tiêu dùng phức tạp trước đây giờ đây đã gói gọn trong vài thao tác trên điện thoại

Sự phát triển công nghệ giúp đơn giản hóa quy trình vay tiêu dùng

Để xác minh thông tin khách hàng mà không cần gặp mặt trực tiếp, các tổ chức tài chính dựa vào sự phối hợp của bốn nền tảng công nghệ cốt lõi sau:

CCCD gắn chip kết nối VNeID: Giúp xác thực danh tính nhanh chóng, thay thế hoàn toàn giấy xác nhận cư trú hay bản sao công chứng

Công nghệ eKYC: Cho phép người vay chụp ảnh CCCD và quét khuôn mặt ngay trên ứng dụng để hệ thống tự động đối chiếu chính chủ mà không cần gặp tư vấn viên

Big Data và AI: Hỗ trợ chấm điểm tín dụng tự động chỉ trong vài phút, giúp bỏ qua bước chứng minh thu nhập phức tạp

Hợp đồng điện tử: Ký kết ngay trên điện thoại và xác thực qua mã OTP gửi riêng đến số chính chủ nhằm tăng cường bảo mật

Sự kết hợp này giúp người vay tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển, giảm bớt thủ tục và nhận kết quả phê duyệt nhanh chóng.

Từ CCCD đến smartphone: Cách công nghệ đang thay đổi trải nghiệm tài chính
Sự kết hợp của eKYC, AI và dữ liệu CCCD gắn chip giúp tối ưu hóa quy trình duyệt vay chỉ trong vài phút

Khi điện thoại trở thành “trợ lý” quản lý khoản vay và giữ nhịp tài chính

Sau khi giải ngân, chiếc điện thoại thông minh tiếp tục đồng hành cùng người vay như một “trợ lý” nhắc lịch thanh toán. Khi sử dụng các nền tảng di động như ứng dụng Home Credit, mọi thông tin quan trọng từ số tiền cần trả, ngày đến hạn cho đến lịch sử giao dịch đều hiển thị minh bạch.

Sự kết hợp giữa tính năng theo dõi trực quan và thông báo nhắc lịch tự động giúp người vay chủ động quản lý dòng tiền, loại bỏ hoàn toàn rủi ro quên lịch hay trễ hạn. Chỉ với vài thao tác lướt chạm nhẹ nhàng trên smartphone, bạn đã dễ dàng nắm rõ kế hoạch trả nợ để yên tâm duy trì các khoản chi tiêu hằng tháng.

Từ CCCD đến smartphone: Cách công nghệ đang thay đổi trải nghiệm tài chính
Ứng dụng di động đóng vai trò như một trợ lý, giúp người vay dễ dàng theo dõi và chủ động quản lý khoản vay

Trải nghiệm vay số trọn vẹn: Tiện lợi, minh bạch và chủ động

Hệ sinh thái tài chính số mang đến cho người lao động giải pháp ứng phó linh hoạt mỗi khi xuất hiện nhu cầu tiền mặt đột xuất. Người vay chỉ cần chuẩn bị CCCD gắn chip hoặc tài khoản VNeID mức độ 2 là có thể đăng ký vay online nhanh ngay trên ứng dụng Home Credit, nhận kết quả duyệt nhanh và giải ngân thẳng vào tài khoản mà không cần di chuyển hay chứng minh thu nhập.

Hiện nay, Home Credit còn hỗ trợ khách hàng có nhu cầu tài chính từ 3 đến 10 triệu đồng vay online dễ dàng với kỳ hạn linh hoạt từ 3 đến 12 tháng, đồng thời cho phép tất toán trước hạn hoàn toàn không mất phí. Sự linh hoạt này giúp người vay nhanh chóng xoay xở các chi phí phát sinh mà vẫn chủ động kiểm soát ngân sách cá nhân.

Từ CCCD đến smartphone: Cách công nghệ đang thay đổi trải nghiệm tài chính
Đăng ký online tinh gọn chỉ với CCCD, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận giải pháp tài chính an toàn ngay trên điện thoại

Mọi thông tin về hạn mức, lãi suất và lịch trả góp đều hiển thị minh bạch trước khi ký hợp đồng, giúp người đi làm chủ động kiểm soát dòng tiền. Sự kết nối giữa cơ sở dữ liệu định danh quốc gia và các nền tảng di động đã gỡ bỏ nhiều rào cản của dịch vụ tài chính truyền thống.

Sự kết hợp giữa công nghệ định danh và ứng dụng di động đã biến khoản vay thành công cụ quản lý tài chính thông minh, giúp người tiêu dùng vừa ứng phó kịp thời việc gấp, vừa an tâm tích lũy cho tương lai./.

Ngân Hà
Từ khóa:
home credit ứng dụng vay tiêu dùng Home Credit căn cước công dân gắn chíp

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