Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh hướng tới công nghiệp thế hệ mới từ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
14:26 | 26/10/2026
(TBTCO) - Tại sự kiện Ngày Đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation Day 2026) diễn ra ngày 26/10, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong phát triển công nghiệp thế hệ mới, với trọng tâm là kết nối doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.
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Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, động lực tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn tới phải dựa trên đổi mới sáng tạo và sự kết hợp giữa đổi mới sáng tạo với các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp và đô thị.

Theo ông Vũ, TP. Hồ Chí Minh hiện có hơn 40 vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở ươm tạo công nghệ. Nhiều mô hình đang phát triển theo hướng hợp tác trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, tạo nền tảng kết nối hoạt động nghiên cứu với nhu cầu thị trường.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố có thêm dư địa phát triển công nghiệp, tạo điều kiện tổ chức lại không gian sản xuất, phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số và những ngành công nghiệp mới. Các khu vực như Bắc Tân Uyên và Châu Đức được lãnh đạo thành phố đề cập là những địa bàn có tiềm năng phát triển không gian công nghiệp quy mô lớn, gắn với hạ tầng năng lượng, trong đó có năng lượng mặt trời, điện gió ngoài khơi và các hệ thống kết nối năng lượng.

Thành phố định hướng huy động nguồn lực từ đầu tư công, hợp tác công tư và khu vực tư nhân để chuẩn bị hạ tầng, tạo điều kiện đón các nhà đầu tư công nghiệp. Tuy nhiên, ông Vũ nhấn mạnh, phát triển công nghiệp thế hệ mới không chỉ là câu chuyện phát triển quỹ đất và hạ tầng.

“Bản chất khi chúng ta bước vào câu chuyện công nghiệp thế hệ mới thì không chỉ là hạ tầng, không chỉ là các khu công nghiệp mà quan trọng nhất là hệ sinh thái của chúng ta”, ông Vũ nói.

Theo ông Vũ, hệ sinh thái công nghiệp cần có sự kết nối giữa nguồn nhân lực, trường đại học, viện nghiên cứu, vườn ươm, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ chế chính sách. Đặc biệt, cần giải quyết khoảng cách giữa nghiên cứu trong trường đại học và thương mại hóa công nghệ, tạo điều kiện đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.

TP. Hồ Chí Minh hướng tới công nghiệp thế hệ mới từ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Ngày 26/10, Ngày Đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation Day 2026) diễn ra với chủ đề “Kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ mới”, mở đầu chuỗi hoạt động Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Toàn

Ở góc độ triển khai, bà Bùi Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở SoiHub, cho biết trung tâm được hình thành từ năm 2023, với định hướng lấy doanh nghiệp, tập đoàn và ngành công nghiệp làm trọng tâm, lấy nhu cầu thị trường làm điểm xuất phát để kết nối các nguồn lực công nghệ.

Theo bà Hằng, SoiHub tập trung tiếp nhận những bài toán thực tế của doanh nghiệp và địa phương, kết nối chuyên gia, nhà khoa học và đối tác công nghệ để thiết kế các giải pháp phù hợp.

Đến nay, SoiHub đã và đang kết nối, hợp tác và phát triển 50 công nghệ trong nước và quốc tế; tiếp nhận, giải quyết 15 đơn đặt hàng từ thị trường và thiết lập 20 thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ trong khu vực và trên thế giới. Từ các hoạt động hợp tác, trung tâm đang thúc đẩy những chương trình, dự án trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế tầm thấp, công nghiệp chế tạo và vật liệu mới.

Bà Hằng nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh, Việt Nam cần từng bước làm chủ công nghệ, phát triển năng lực sản xuất, hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam, thay vì chỉ dừng lại ở thu hút đầu tư hay tiếp nhận công nghệ.

TP. Hồ Chí Minh được lựa chọn làm nơi đặt nền móng đầu tiên cho mô hình SoiHub nhờ lợi thế là trung tâm kinh tế lớn, nơi hội tụ năng lực công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và cộng đồng doanh nghiệp năng động./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
TP. Hồ Chí Minh đổi mới sáng tạo công nghiệp mới phát triển công nghiệp hệ sinh thái

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