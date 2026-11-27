Định hình không gian phát triển mới

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức công bố Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, việc công bố quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh, mà còn tạo xung lực cho vùng Đông Nam Bộ, vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, TP. Hồ Chí Minh luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ; đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, đồng thời là đầu tàu có sức hút và sức lan tỏa đối với các địa phương trong vùng và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP. Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Ảnh: LH

Quy hoạch đã cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại; đầu tàu về kinh tế số, xã hội số; trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ của cả nước, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Tầm nhìn đến năm 2050, TP. Hồ Chí Minh hướng tới trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn, văn minh, hiện đại và bền vững, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, điểm cốt lõi của quy hoạch là định hình mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển. Cùng với đó là cấu trúc không gian siêu đô thị với các vùng động lực, trung tâm vệ tinh, hành lang liên kết chiến lược và vùng quản lý phát triển, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu cao nhất của sự phát triển.

Theo các mục tiêu được xác định, đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành đô thị đặc biệt văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế. TP. Hồ Chí Minh hướng tới nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống, có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu thế giới.

Khơi thông vốn tư nhân, hiện thực hóa dự án chiến lược

Tại Diễn đàn Hỗ trợ pháp lý đầu tư TP. TP. Hồ Chí Minh năm 2026 (ILS Forum 2026), diễn ra ngày 25/11, ông Phạm Quang Nhật, Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) cho biết, tổng nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 của Thành phố ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, trong khi ngân sách chỉ có thể đáp ứng khoảng 1/3.

Để mở rộng dư địa đầu tư, TP. Hồ Chí Minh đang rà soát danh mục 90 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư hơn 1,27 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà nước tham gia 39 dự án đã được cân đối khoảng 89.408 tỷ đồng; riêng năm 2026, vốn bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng là 14.611 tỷ đồng.

Đưa TP. Hồ Chí Minh vào nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới Đến năm 2045, mục tiêu đặt ra là đưa TP. Hồ Chí Minh vào nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới. Xa hơn, đến năm 2075 và những giai đoạn tiếp theo, TP. Hồ Chí Minh hướng tới trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh hiện có 23 dự án PPP trọng điểm, trong đó 21 dự án đã được tổng hợp với tổng mức đầu tư dự kiến gần 970.000 tỷ đồng, thuộc nhóm 83 dự án quy mô lớn Thành phố đang tập trung kết nối với nhà đầu tư.

Cùng với kết quả thu hút 19,13 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 10 tháng năm 2026, những con số trên cho thấy, dư địa thu hút nguồn lực xã hội của TP. Hồ Chí Minh còn rất lớn. Tuy nhiên, để dòng vốn tư nhân thực sự tham gia vào các dự án hạ tầng quy mô lớn, điều quan trọng không chỉ là danh mục dự án hay quy mô vốn cần huy động, mà còn là khả năng thiết kế cơ chế đầu tư đủ rõ ràng, minh bạch và có tính ổn định.

Ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố định hướng các nhóm giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư dự án PPP.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh chủ động chuẩn bị mặt bằng và xác định rõ phương án thanh toán ngay từ bước phê duyệt dự án. Cùng với đó, thực hiện cơ chế chia sẻ rủi ro theo quy định pháp luật, trong đó, tỷ lệ vốn nhà nước tham gia có thể lên đến 70% tổng mức đầu tư. Thành phố cũng định hướng rút ngắn quy trình thủ tục, minh bạch thông tin, cắt giảm bước quyết định chủ trương đầu tư theo cơ chế được phép và áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM).

Một hướng huy động nguồn lực có ý nghĩa chiến lược là phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), gắn đầu tư đường sắt đô thị với khai thác giá trị các khu vực xung quanh nhà ga. Đây được xem là giải pháp vừa tạo nguồn lực cho hạ tầng giao thông, vừa tổ chức lại không gian đô thị theo hướng tập trung, hiện đại và giảm áp lực giao thông.

Theo ông Trần Duy Hưng, Giám đốc điều hành Monitor Consulting, việc TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh đầu tư hệ thống đường sắt đô thị gắn với phát triển TOD đặt ra nhu cầu huy động vốn rất lớn. Bản chất của mô hình này là tích hợp nhiều hợp phần đầu tư, không chỉ có công trình giao thông, mà còn bao gồm phát triển đô thị và khai thác nguồn lực đất đai xung quanh các nhà ga.

Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 đã mở thêm dư địa cho TP. Hồ Chí Minh trong tổ chức thực hiện các dự án. Theo đó, HĐND Thành phố được trao thêm thẩm quyền quy định hình thức lựa chọn nhà đầu tư, loại hợp đồng và cơ chế thanh toán đối với các dự án PPP trên địa bàn. Đây là cơ sở để nghiên cứu những mô hình đầu tư linh hoạt hơn, phù hợp với đặc thù các dự án TOD và hạ tầng quy mô lớn.

Theo PGS.TS Phạm Duy Nghĩa, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), TP. Hồ Chí Minh cần cụ thể hóa các cơ chế mới thành quy định thực thi về thể chế, tài chính và mô hình hợp đồng; đồng thời phân định rõ nội dung thuộc thẩm quyền chủ động của Thành phố và những vấn đề kiến nghị cơ quan Trung ương hoàn thiện. TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu, xác lập không gian và động lực tăng trưởng mới, đồng thời tạo lập cơ chế huy động nguồn lực đủ mạnh để biến các định hướng thành công trình, dự án cụ thể.