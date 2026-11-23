Cùng dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; đại diện các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Hội nghị do UBND TPHCM tổ chức, với khoảng 1.000 đại biểu tham dự trực tiếp, kết nối trực tuyến đến 168 xã, phường, đặc khu của Thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho Thành phố mà còn tạo xung lực cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, TP.HCM luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ; đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, đồng thời là đầu tàu, động lực có sức hút và sức lan tỏa đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Quy hoạch được công bố đã cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026, với mục tiêu đến năm 2030 đưa TP.HCM trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại; đầu tàu về kinh tế số, xã hội số; trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ của cả nước, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Tầm nhìn đến năm 2050, Thành phố hướng tới trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn, văn minh, hiện đại, bền vững, ngang tầm các đô thị trên thế giới. Cùng với đó, TP.HCM cần chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế hiện nay của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lạc Nguyên

Rõ người, rõ việc, rõ thời hạn thực hiện quy hoạch

Nhấn mạnh yêu cầu đưa quy hoạch vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công. Đề cập ba điểm nghẽn lớn của đất nước về thể chế, hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian qua, công tác hoàn thiện thể chế đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tháo gỡ các vướng mắc đối với phát triển. Vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức thực thi hiệu quả các cơ chế, chính sách đã được ban hành.

“Tôi cho rằng, bản quy hoạch được công bố phải thực sự đi vào cuộc sống. Muốn vậy, khâu quyết định là tổ chức thực hiện. Phải xác định rõ thực hiện như thế nào, ở đâu, ai làm, thời gian nào hoàn thành, để tạo ra sản phẩm cụ thể cho nhân dân thụ hưởng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền TP.HCM và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, Thành phố cần phổ biến, tuyên truyền những nội dung cốt lõi của quy hoạch đến các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Cùng với đó, phát huy vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, HĐND Thành phố, HĐND các xã, phường và đặc biệt là người dân; khẩn trương rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch Thành phố và quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.

Thứ hai, TP.HCM cần vận dụng sáng tạo Nghị quyết số 98 của Quốc hội và hệ thống pháp luật, đặc biệt là Luật Phát triển đô thị mới, để tạo đột phá trong huy động nguồn lực. Thành phố cần chú trọng mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng; thu hút nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, các khu công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội lưu ý yêu cầu phát triển các khu đô thị mới sáng, xanh, sạch, đẹp và nhà ở cho người dân. Đây là yếu tố quan trọng đối với một thành phố có hơn 10 triệu dân.

Thứ ba, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông kết nối liên vùng; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, ngập úng và ô nhiễm môi trường. Phát triển kinh tế phải bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong đó, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thành phố cần chú trọng đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thứ năm, xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm rõ trách nhiệm trong quyết định và thực hiện. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản; đồng thời hướng dẫn rõ về pháp lý để cán bộ, đảng viên yên tâm thực hiện đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Quốc hội tiếp tục đồng hành, hoàn thiện thể chế cho TP.HCM phát triển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành sự quan tâm đặc biệt, nhiều lần làm việc với TP.HCM, với mong muốn Thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với tầm vóc của thành phố mang tên Bác Hồ Chí Minh.

Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng luôn quan tâm, đồng hành cùng Thành phố, ban hành nhiều quyết sách quan trọng, trong đó có các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù phát triển TP.HCM. Cùng với đó là các luật nền tảng như Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và trao quyền chủ động lớn hơn cho Thành phố.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời hoàn thiện thể chế, pháp luật, tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để TP.HCM bứt phá phát triển./.