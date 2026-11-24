Giá gạo xuất khẩu Việt Nam hôm nay tăng. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 11.100 - 11.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 11.300 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 11.200 - 11.300 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; giá gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.500 đồng/kg,

Phân khúc nếp giá không đổi. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 7.600 - 7.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.800 - 6.900 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 6.600 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 7.800 - 8.000/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 7.500 - 7.600 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 7.000 - 7.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán đầu tuần ít, giá lúa tươi vững. Tại Đồng Tháp, giao dịch mua bán khá cầm chừng, giá lứa vững. Tại An Giang, giao dịch mua bán ít, giá lúa tươi tương đối ổn định. Tại Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá vững.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng so với cuối tuần trước. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 100% tấm dao động từ 412 - 416/tấn (tăng 2 USD/tấn); gạo Jasmine được chào bán ở mức 585 - 589 USD/tấn (tăng 5 USD/tấn); gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 520 - 535 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm tăng 4 USD/tấn dao động 498-502 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 427 - 431 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm tăng 6 USD/tấn dao động ở mức 399 - 403 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 1 USD/tấn dao động 339 - 343 USD/tấn./.