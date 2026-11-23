Giá bạc hôm nay đảo chiều tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h45 ngày 23/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.304.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.344.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 38.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 39.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.304.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.344.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.304.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.534.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 34.773.246 đồng/kg (mua vào) và 35.839.910 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h45 ngày 23/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 42,2585 USD/ounce, tăng 2,46% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Mặc dù giá bạc đang chịu sức ép đáng kể trong thời gian qua nhưng triển vọng cung - cầu dài hạn của kim loại này vẫn có những yếu tố hỗ trợ.

Theo báo cáo được Viện Bạc (The Silver Institute) mới công bố, thị trường bạc toàn cầu được dự báo tiếp tục thiếu hụt nguồn cung trong năm thứ sáu liên tiếp. Cụ thể, nhu cầu bạc toàn cầu dự kiến vượt nguồn cung khoảng 35 triệu ounce trong năm 2026. Tính lũy kế giai đoạn 2021 - 2026, mức thiếu hụt có thể lên tới khoảng 746 triệu ounce.

Đây là yếu tố quan trọng cho thấy cán cân cung - cầu bạc toàn cầu vẫn chưa thực sự được cải thiện. Tuy nhiên, mức thiếu hụt nguồn cung không đồng nghĩa giá bạc chắc chắn tăng trong ngắn hạn.

Thực tế, báo cáo của The Silver Institute cho thấy thị trường bạc năm 2026 đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố. Tổng nhu cầu bạc toàn cầu được dự báo giảm 5%, xuống còn khoảng 1,08 tỷ ounce. Trong khi đó, nguồn cung từ khai thác mỏ dự kiến giảm nhẹ 0,5%, còn 834 triệu ounce; hoạt động tái chế được dự báo tăng 6%, lên 210 triệu ounce.

Những con số này cho thấy tình trạng thiếu hụt vẫn tồn tại nhưng mức độ căng thẳng nguồn cung đã phần nào được giảm bớt nhờ lượng bạc tái chế và kim loại được giải phóng từ hoạt động bán ra các sản phẩm đầu tư giao dịch trên sàn.

Ở chiều cầu, nhu cầu bạc công nghiệp tiếp tục là một trong những động lực quan trọng đối với triển vọng dài hạn. Bạc được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực điện tử, thiết bị điện, công nghệ ô tô, hệ thống truyền tải điện và sản xuất năng lượng mặt trời nhờ khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

Theo dự báo của The Silver Institute, nhu cầu bạc công nghiệp ngoài lĩnh vực quang điện có thể tăng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, nhu cầu từ ngành ô tô được hỗ trợ bởi xu hướng điện khí hóa phương tiện và mở rộng hạ tầng sạc xe điện. Nhu cầu hợp kim hàn và vật liệu kết nối cũng được kỳ vọng tăng nhẹ.

The Silver Institute dự báo tổng nhu cầu bạc công nghiệp năm 2026 đạt khoảng 640 triệu ounce, giảm 3% so với năm trước, dù vẫn cao hơn khoảng 22% so với năm 2019. Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp vẫn duy trì nền tảng tương đối lớn, bất chấp những điều chỉnh trong một số lĩnh vực sản xuất.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay vẫn đang chịu sức ép từ môi trường tài chính bất lợi, đặc biệt là triển vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất, đồng USD mạnh và hoạt động điều chỉnh vị thế của các nhà đầu tư. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu vẫn tồn tại nhưng chưa đủ sức tạo lực đỡ trước áp lực bán trên thị trường.

Trong ngắn hạn, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và những tín hiệu tiếp theo từ Fed sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với xu hướng giá bạc. Nhà đầu tư cần theo dõi sát các biến động này, đồng thời thận trọng với khoảng cách mua - bán tại thị trường trong nước, tránh tâm lý mua đuổi khi giá bạc vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh mạnh./.