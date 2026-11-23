Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới đang được niêm yết ở mức 3.539 USD/ounce, tương đương gần 111 triệu đồng/lượng theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí. Trong khảo sát hằng tuần của Kitco News, đa số chuyên gia dự báo kim loại quý có thể tiếp tục suy yếu.

Ngưỡng 3.500 USD/ounce được nhiều chuyên gia xem là mốc cần theo dõi. Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng nếu giá vàng rơi dưới mốc này, vùng 3.430 - 3.450 USD/ounce có thể là mục tiêu tiếp theo. Ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cảnh báo đà giảm có thể nhanh chóng mở rộng thêm khoảng 300 USD; các vùng hỗ trợ tiếp theo là 3.256 - 3.280 USD/ounce.

Diến biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo ông Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt đang làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một công cụ phòng ngừa lạm phát. Ông nhận định vùng hỗ trợ quan trọng nằm trong khoảng 3.200 - 3.400 USD/ounce.

Dù vậy, một số ý kiến cho rằng giá vàng có thể phục hồi. Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, nhận định kim loại quý đã bị bán quá mức. Chuyên gia Norman Liebke của Commerzbank cũng đánh giá vàng có khả năng hồi phục nếu kỳ vọng về lãi suất ổn định.

CPM Group khuyến nghị nhà đầu tư chờ thêm tín hiệu trước khi quyết định giao dịch. Nhóm này dự báo vàng có thể dao động trong vùng 3.560 - 4.000 USD/ounce từ ngày 18/11 đến 2/12.

Trong tuần, thị trường sẽ tập trung vào các dữ liệu kinh tế Mỹ như chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), niềm tin người tiêu dùng, GDP và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Những thông tin này có thể tác động đến kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed và diễn biến giá vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 22/11, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động về ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giao dịch ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 128 - 133,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu kết phiên tại 128,3 - 133,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giao dịch ở ngưỡng 128 - 133 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu kết phiên tại 128,3 - 133,3 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch tại 128 - 132 triệu đồng/lượng.

Tương tự, SJC giao dịch ở ngưỡng 127,3 - 133,3 triệu đồng/lượng. PNJ cũng không thay đổi về giá, niêm yết tại 126 - 131,5 triệu đồng/lượng.