Ngân hàng - Bảo hiểm

Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 14/11: Vàng thế giới xuống dưới 3.900 USD, trong nước tiếp tục giảm

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:32 | 14/11/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới lùi về 3.885 USD/ounce, trong khi vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm, có nơi mất tới 1 triệu đồng/lượng.
aa

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 3.885 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 121,3 triệu đồng/lượng.

Trong phiên 13/11, kim loại quý tiếp tục chịu sức ép sau khi không giữ được mốc 4.000 USD/ounce. Tính từ phiên thứ Ba, giá vàng đã giảm gần 7%, tương đương khoảng 290 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay ngày 14/11: Vàng thế giới xuống dưới 3.900 USD, trong nước tiếp tục giảm
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Một trong những yếu tố gây áp lực là lo ngại lạm phát kéo dài, cùng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12. Đồng USD lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, còn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5%. Diễn biến này làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi.

Ông Carsten Fritsch - chuyên gia phân tích hàng hóa, cho rằng áp lực lạm phát và những phát biểu ủng hộ khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm đang khiến nhà đầu tư thận trọng hơn. Theo ông, tâm lý này có thể làm gia tăng nguy cơ vàng tiếp tục bị bán ra.

Việc giá vàng mất mốc 4.000 USD/ounce cũng ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường, theo ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo. Dù vậy, ông cho rằng nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và khả năng chống chịu của các quỹ đầu tư vàng vẫn là những yếu tố hỗ trợ triển vọng dài hạn.

Ở chiều giảm, ông Neil Welsh - Trưởng bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets, cảnh báo giá vàng có thể lùi về 3.800 USD/ounce. Mức này tương ứng với ngưỡng thoái lui 50% của đợt tăng giá kéo dài hai năm qua. Theo ông, giá thấp hơn cũng có thể tạo cơ hội mua vào cho nhà đầu tư dài hạn.

Trong khi đó, ông Philip Streible - chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures, nhận định kinh tế Mỹ có dấu hiệu mất đà tăng trưởng, còn áp lực lạm phát dường như đã đạt đỉnh. Những diễn biến này có thể khiến Fed sớm chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất, khả năng tăng thêm 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12, theo ông, là khó xảy ra.

Nhà đầu tư hiện theo dõi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 của Fed, cùng số liệu doanh số bán lẻ và các chỉ báo kinh tế Mỹ dự kiến công bố trong tuần tới. Những thông tin này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất và diễn biến giá vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 13/11, giá vàng trong nước tiếp tục giảm ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 135 - 138 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 700.000 đồng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng về ngưỡng 135 - 138 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu 700.000 đồng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 134 - 138 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở ngưỡng 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng, niêm yết tại 134 - 138 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng, giao dịch tại 135 - 138 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 500.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 133,2 - 137,4 triệu đồng. Tương tự, SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, giá vàng giảm về mức 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
Từ khóa:
giá vàng giá vàng thế giới giá vàng trong nước giá vàng nhẫn giá vàng miếng

Bài liên quan

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/11: Vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước đảo chiều

Giá vàng hôm nay ngày 11/11: Vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước đảo chiều

Dành cho bạn

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu mở đợt thanh tra, kiểm tra việc giảm lãi suất trong tháng 11

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu mở đợt thanh tra, kiểm tra việc giảm lãi suất trong tháng 11

Phiên "mở hàng" mua USD giao ngay vắng bên bán, nhóm ngân hàng nào có lợi thế?

Phiên "mở hàng" mua USD giao ngay vắng bên bán, nhóm ngân hàng nào có lợi thế?

Chứng khoán ngày 13/11: Lực mua cuối phiên đưa VN-Index trở lại sắc xanh

Chứng khoán ngày 13/11: Lực mua cuối phiên đưa VN-Index trở lại sắc xanh

Chứng khoán phái sinh ngày 13/11: Chênh lệch dương nới rộng trong phiên VN30-Index hồi phục

Chứng khoán phái sinh ngày 13/11: Chênh lệch dương nới rộng trong phiên VN30-Index hồi phục

Infographics: Cả nước đã hoàn thành xử lý 24.029 cơ sở nhà, đất dôi dư

Infographics: Cả nước đã hoàn thành xử lý 24.029 cơ sở nhà, đất dôi dư

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng 69 USD/ounce, lên 4.141 USD. Trong nước, vàng miếng tăng 200.000 - 300.000 đồng/lượng, còn vàng nhẫn tăng 100.000 - 500.000 đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 9/11: Giá vàng trong nước đứng yên, vàng miếng cao nhất 141 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/11: Giá vàng trong nước đứng yên, vàng miếng cao nhất 141 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước giữ nguyên ở cả hai phân khúc, vàng miếng bán ra cao nhất 141 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ở mức 140,3 - 140,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 8/11: Giá vàng trong nước đi ngang, thế giới duy trì trên 4.000 USD

Giá vàng hôm nay ngày 8/11: Giá vàng trong nước đi ngang, thế giới duy trì trên 4.000 USD

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tiếp tục duy trì trên mốc 4.000 USD/ounce, niêm yết ở 4.072 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng đi ngang ở ngưỡng 136,5 - 141 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tại 136,3 - 140,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 7/11: Giá vàng thế giới giảm, trong nước mất tới 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/11: Giá vàng thế giới giảm, trong nước mất tới 2 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm 16 USD/ounce, còn 4.072 USD. Trong nước, vàng miếng và vàng nhẫn giảm mạnh từ 1,5 đến 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Giá vàng trong nước quay đầu giảm lên đến 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Giá vàng trong nước quay đầu giảm lên đến 1,5 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Mở cửa phiên ngày 6/11, giá vàng trong nước đồng loạt đảo chiều giảm với mức giảm từ lên đến 1,5 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng miếng về ngưỡng 137,5 - 141 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn về 136,3 - 140,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 5/11: Vàng thế giới vượt 4.000 USD, trong nước tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 5/11: Vàng thế giới vượt 4.000 USD, trong nước tăng mạnh

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng gần 130 USD/ounce, vượt mốc 4.000 USD, trong khi vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt đi lên.
Giá vàng hôm nay ngày 4/11: Giá vàng trong nước tăng, vàng thế giới quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 4/11: Giá vàng trong nước tăng, vàng thế giới quay đầu giảm

(TBTCO) - Giá vàng thế giới lùi về quanh 3.931 USD/ounce, trong khi vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục tăng, có nơi lên đến 900.000 đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 3/11: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước tăng thêm 1,2 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 3/11: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước tăng thêm 1,2 triệu đồng

(TBTCO) - Mở cửa phiên giao dịch ngày 3/11, giá vàng trong nước tiếp đà tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Mức tăng bình quân ở mức 1,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới cũng tăng 18 USD/ounce.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tỷ giá USD hôm nay 14/11: USD đảo chiều tăng mạnh, tín hiệu Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản đẩy DXY vượt 103 điểm

Tỷ giá USD hôm nay 14/11: USD đảo chiều tăng mạnh, tín hiệu Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản đẩy DXY vượt 103 điểm

Thị trường tiền tệ tuần 9 - 13/11: USD bật tăng, kích hoạt hai công cụ giữa nhịp hút ròng hơn 25.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 9 - 13/11: USD bật tăng, kích hoạt hai công cụ giữa nhịp hút ròng hơn 25.000 tỷ đồng

Ngày 14/11: Giá cà phê nối dài đà giảm, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá cà phê nối dài đà giảm, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 14/11: Vàng thế giới xuống dưới 3.900 USD, trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/11: Vàng thế giới xuống dưới 3.900 USD, trong nước tiếp tục giảm

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 14/11: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 14/11: Giá cao su trên các sàn chủ chốt tại châu Á biến động trái chiều

Ngày 14/11: Giá cao su trên các sàn chủ chốt tại châu Á biến động trái chiều

Đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa

Đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa

Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn điều khoản IV của IMF trao đổi về điều hành chính sách tài khóa cho mục tiêu tăng trưởng cao

Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn điều khoản IV của IMF trao đổi về điều hành chính sách tài khóa cho mục tiêu tăng trưởng cao

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

Cận cảnh "robot" hàn ray trên tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc: Năng suất gấp 3 - 4 lần, tăng tốc phục vụ APEC 2027

Cận cảnh "robot" hàn ray trên tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc: Năng suất gấp 3 - 4 lần, tăng tốc phục vụ APEC 2027

Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII lập kỷ lục bắt giữ 2.148 vụ buôn lậu

Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII lập kỷ lục bắt giữ 2.148 vụ buôn lậu

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,200 137,400
Hà Nội - PNJ 133,200 137,400
Đà Nẵng - PNJ 133,200 137,400
Miền Tây - PNJ 133,200 137,400
Tây Nguyên - PNJ 133,200 137,400
Đông Nam Bộ - PNJ 133,200 137,400
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 13,800
Miếng SJC Nghệ An 13,500 13,800
Miếng SJC Thái Bình 13,500 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,380 13,780
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,380 13,780
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,380 13,780
Trang sức 99.9 13,060 13,660
Trang sức 99.99 13,070 13,670
Vàng 99.9 12,600
Vàng 99.99 12,750
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 13,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 13,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,338 1,378
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,338 1,379
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,321 1,368
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,446 135,446
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,296 10,276
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,383 93,183
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,806 83,606
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,112 79,912
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,401 57,201
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 138
Cập nhật: 14/11/2026 08:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16936 17206 17782
CAD 17503 17776 18393
CHF 30074 30448 31100
CNY 0 3813 3910
EUR 27801 28015 29095
GBP 33216 33603 34550
HKD 0 3148 3351
JPY 154 157 164
KRW 0 18 20
NZD 0 13920 14510
SGD 19441 19721 20290
THB 675 738 791
USD (1,2) 25467 0 0
USD (5,10,20) 25504 0 0
USD (50,100) 25531 25545 25915
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,540 25,540 25,920
USD(1-2-5) 24,519 - -
USD(10-20) 24,519 - -
EUR 27,892 27,914 29,287
JPY 156.48 156.76 166.27
GBP 33,437 33,528 34,694
AUD 17,156 17,218 17,874
CAD 17,705 17,762 18,421
CHF 30,366 30,460 31,362
SGD 19,568 19,629 20,410
CNY - 3,783 3,928
HKD 3,212 3,222 3,358
KRW 17.75 18.51 20.14
THB 723.79 732.73 784.43
NZD 13,930 14,059 14,476
SEK - 2,520 2,609
DKK - 3,741 3,874
NOK - 2,646 2,741
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,881.05 - 6,640.68
TWD 706.58 - 856.15
SAR - 6,737.66 7,098.31
KWD - 81,112 86,323
AED - 6,751 7,276
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,480 25,510 25,890
EUR 27,852 27,992 29,226
GBP 33,385 33,553 34,588
HKD 3,202 3,221 3,340
CHF 30,197 30,349 31,296
JPY 155.99 157.57 165.55
AUD 17,094 17,215 17,810
SGD 19,525 19,702 20,299
THB 728 743 779
CAD 17,656 17,780 18,378
NZD 13,992 14,549
KRW 18.55 20.53
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25550 25550 25910
AUD 17136 17236 18161
CAD 17693 17793 18805
CHF 30333 30363 31944
CNY 3797.1 3822.1 3957.3
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 27997 28027 29760
GBP 33543 33593 35364
HKD 0 3300 0
JPY 157.43 157.93 168.47
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14047 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19604 19734 20465
THB 0 705.6 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13500000 13500000 13800000
SBJ 12000000 12000000 13800000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,415 25,535 25,870
USD20 25,385 25,535 25,870
USD1 24,356 25,535 25,870
AUD 17,004 17,204 18,394
EUR 27,712 27,862 29,571
CAD 17,573 17,723 19,053
SGD 19,612 19,812 20,404
JPY 157.71 159.21 165.01
GBP 33,360 33,560 34,666
XAU 13,498,000 0 13,802,000
CNY 0 3,773 0
THB 0 739 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 14/11/2026 08:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30