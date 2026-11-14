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Ngày 14/11: Giá cà phê nối dài đà giảm, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

06:37 | 14/11/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (14/11) đồng loạt giảm từ 700 - 900 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại Tây Nguyên trong khoảng 82.300 - 83.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục giữ ở mốc 135.500 - 138.000 đồng/kg.
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Ngày 14/11: Giá cà phê nối dài đà giảm, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg
Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê đồng loạt giảm từ 700 - 900 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (14/11) tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi xuống, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp. Cụ thể, giá thu mua cà phê tại các địa phương trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt giảm từ 700 - 900 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giao dịch về khoảng 82.300 - 83.000 đồng/kg.

Cụ thể, khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) ghi nhận mức 83.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê cũng về mức 83.000 đồng/kg. Gia Lai ghi nhận mức giảm xuống còn 82.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng giảm về 82.300 đồng/kg.

Đà giảm liên tiếp trong những phiên gần đây diễn ra khi hoạt động thu hoạch cà phê niên vụ 2026 - 2027 tại Tây Nguyên đang được đẩy mạnh. Lượng hàng mới đưa ra thị trường gia tăng, trong khi giá robusta quốc tế tiếp tục suy yếu, khiến giá thu mua trong nước chịu sức ép.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê diễn biến trái chiều giữa hai sàn giao dịch London và New York. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 1/2027 giảm 38 USD/tấn, tương đương 1,17%, xuống còn 3.207 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 31 USD/tấn, tương đương 0,96%, còn 3.189 USD/tấn.

Trái ngược với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York phục hồi mạnh sau những phiên giảm liên tiếp. Cụ thể, hợp đồng Arabica giao tháng 12/2026 tăng 11,2 US cent/pound, tương đương 4,16%, lên mức 280,2 US cent/pound.

Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 9,9 US cent/pound, tương đương 3,74%, đạt 274,55 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2027 tăng 9,7 US cent/pound, tương đương 3,72%, lên 270,15 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước đi ngang

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Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Theo khảo sát, giá tiêu tại Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu cả nước với mức giá 138.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) thương lái duy trì mức thu mua 137.000 đồng/kg.

Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) giá hồ tiêu giữ mức 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước, nay thuộc tỉnh Đồng Nai, cùng giao dịch ở mức 135.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng không thay đổi so với ngày trước.

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia duy trì mức 6.799 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 được chào bán với giá 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm thị trường được khảo sát.

Trong khi đó, Malaysia tiếp tục ghi nhận mức giá tiêu đen cao nhất, đạt 9.100 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì ở mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia giữ giá tiêu Muntok ở mức 9.285 USD/tấn. Malaysia và Việt Nam lần lượt được chào bán với giá 12.000 USD/tấn và 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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