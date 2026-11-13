Thị trường

Ngày 13/11: Giá cao su thế giới phục hồi tích cực

06:12 | 13/11/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (13/11) phục hồi tích cực khi các hợp đồng kỳ hạn tại TOCOM, SHFE, SGX và thị trường Thái Lan đồng loạt đi lên, nhiều kỳ hạn tăng trên 3%. Trong nước, các doanh nghiệp đều bình ổn giá cao su.
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Ngày 13/11: Giá cao su thế giới phục hồi tích cực
Giá cao su thế giới đồng loạt đi lên. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 441,30 Yên/kg, tăng 0,97%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 431 Yên/kg, tăng 4,48%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 1,27 Baht (1,4%) lên mức 91,53 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 19.050 Nhân dân tệ/tấn, tăng 4,13%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.475 Nhân dân tệ/tấn, tăng 3,62%.

Hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 1/2027 được giao dịch sôi động nhất tăng 220 Nhân dân tệ (1,44%) lên 15.455 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 248,10 Cent/kg, tăng 3,25%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 248,70 Cent/kg, tăng 3,62%.

Thị trường cao su thế giới đang cho thấy xu hướng phục hồi tích cực khi lực tăng xuất hiện đồng thời tại cả ba sàn giao dịch lớn ở châu Á.

Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM tăng mạnh ở các hợp đồng giao đầu năm 2027, trong đó kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 4,48%, lên 431 JPY/kg. Tại Trung Quốc, sàn SHFE duy trì sắc xanh trên toàn bộ các kỳ hạn, với mức tăng từ 3,62 - 4,13%. Cùng chiều, giá cao su TSR20 trên sàn SGX tăng từ 3,25 - 3,62%.

Việc cả ba sàn chủ chốt tại thị trường châu Á cùng thị trường Thái Lan đồng loạt tăng cho thấy xu hướng đi lên không chỉ tập trung ở một sàn giao dịch. Trong những phiên tới, giá cao su có khả năng tiếp tục được hỗ trợ nếu lực mua duy trì tại SHFE và SGX. Ngược lại, áp lực chốt lời sau phiên tăng mạnh có thể khiến thị trường xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp nhìn chung ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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