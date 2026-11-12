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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

19:45 | 12/11/2026
(TBTCO) - Sáng 12/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. Ảnh: Đức Thanh

Chào mừng Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đối với việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga dành cho Việt Nam và đóng góp tích cực của bà Valentina Matviyenko trong việc vun đắp, củng cố hợp tác song phương nói chung, đặc biệt là hợp tác trên kênh nghị viện trong nhiều năm qua.

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga vào tháng 9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các cuộc hội đàm thực chất với Tổng thống Vladimir Putin và các cuộc tiếp xúc với các nhà Lãnh đạo Nga, trong đó có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm và theo dõi tình hình Liên bang Nga; vui mừng trước những bước phát triển tích cực của hợp tác Việt Nam - Nga; mong muốn cùng Nga triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ song phương phát triển sâu sắc, thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời hỏi thăm đến Tổng thống Vladimir Putin và mong sẽ tiếp tục có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với Lãnh đạo Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đối với việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Ảnh: Đức Thanh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, hai nước đều đang đứng trước những cơ hội và thách thức phát triển, do đó cần nắm bắt các cơ hội tốt hơn để không ngừng thúc đẩy và mở rộng hợp tác, phục vụ đắc lực cho các mục tiêu phát triển rất cao và nhanh hiện nay, nâng cao năng lực, tự chủ, tự cường của mỗi quốc gia, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong hoàn thiện cơ sở pháp lý, giám sát và thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận song phương; hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương hai nước trong từng lĩnh vực hợp tác, đặc biệt chú trọng tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga sẽ ký kết Chương trình hành động chung nhằm tạo bước chuyển thực chất trong công tác của hai Quốc hội.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam sau 9 năm; trân trọng tình cảm và sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn. Bà Valentina Matviyenko cho biết rất ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và nhấn mạnh vai trò, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã chuyển lời hỏi thăm thân tình của Tổng thống Vladimir Putin đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bà Valentina Matviyenko khẳng định, Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước; sẵn sàng phối hợp với Quốc hội Việt Nam thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí. Nhấn mạnh giá trị tình hữu nghị được nhiều thế hệ nhân dân hai nước vun đắp, Chủ tịch Valentina Matviyenko mong muốn tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu thanh niên và hợp tác địa phương, góp phần trao truyền tình cảm gắn bó Việt - Nga cho các thế hệ tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên trên các kênh, phát huy vai trò cầu nối của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ hai nước; thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân, địa phương và doanh nghiệp, trước mắt cần hoạch định nhiều biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác nhân văn, phát huy tối đa các tiềm năng của cả hai nước./.

Theo BNG
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