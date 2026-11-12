Khối ngoại đảo chiều bán ròng gần 900 tỷ đồng, cổ phiếu FPT chịu áp lực

Sau hai phiên mua ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng mạnh trong phiên giao dịch ngày 12/11, với giá trị 876,2 tỷ đồng trên sàn HOSE. Tính chung cả 3 sàn, giá trị bán ròng vượt 905 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại FPT, trong khi dòng tiền mua ròng phân bổ ở một số cổ phiếu ngân hàng và xây dựng.

FPT trở thành tâm điểm bán ròng của khối ngoại với giá trị 449,95 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng giá trị bán ròng trên HOSE. Áp lực cung khiến cổ phiếu này giảm 2,65%, xuống 49.550 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, đây là phiên thứ tư liên tiếp FPT bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng, với tổng giá trị khoảng 670 tỷ đồng.

KDH đứng thứ hai với giá trị 107,08 tỷ đồng. Tuy vậy, lực đỡ của nhà đầu tư nội giúp cổ phiếu vẫn tăng nhẹ 0,32%, lên 15.550 đồng/cổ phiếu. STB cũng bị bán ròng 98,74 tỷ đồng, tiếp đến là SHB với 56,21 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu chứng khoán chịu áp lực rút vốn khá đồng đều, gồm SSI (31,50 tỷ đồng), VCI (28,15 tỷ đồng), VCK (25,36 tỷ đồng) và VIX (24,71 tỷ đồng). Cả 4 mã đều giảm giá trong phiên.

Đáng chú ý, VIC đảo chiều bị bán ròng 35,74 tỷ đồng sau hai phiên liên tiếp được khối ngoại mua ròng. Cổ phiếu này giảm 0,9%, xuống 243.000 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là cổ phiếu đóng góp chính vào xu hướng giảm của chỉ số chung phiên hôm nay.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 12/11. Ảnh: Dstock

Ở chiều ngược lại, HDB dẫn đầu danh sách mua ròng với 60,42 tỷ đồng, dù giá cổ phiếu đứng tại mức tham chiếu 22.500 đồng. MSN được mua ròng 41,06 tỷ đồng, tiếp đến là CTD với 28,30 tỷ đồng. Trong đó, CTD tăng 3,52%, lên 73.500 đồng/cổ phiếu, trở thành một trong những điểm sáng về diễn biến giá.

Dòng tiền ngoại cũng tìm đến VHM (23,72 tỷ đồng), ACB (23,18 tỷ đồng), PNJ (16,83 tỷ đồng), CII (16,33 tỷ đồng) và TCB (16,04 tỷ đồng). Tuy nhiên, phần lớn các cổ phiếu này vẫn giảm giá, phản ánh sự phân hóa giữa giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài và xu hướng chung của thị trường.

Kết phiên, VN-Index giảm 12,15 điểm (-0,70%), xuống 1.734,75 điểm, tiếp tục duy trì trên vùng hỗ trợ 1.730 điểm. Theo nhận định từ các chuyên gia của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), dù một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ thuộc nhóm thép, bất động sản, xây dựng đã có tín hiệu vượt xu hướng giảm trung và dài hạn, phần lớn các nhóm ngành vẫn trong trạng thái suy giảm hoặc tích lũy kéo dài. Công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư duy trì danh mục cân bằng, chờ thị trường chung vượt đường xu hướng giảm trước khi xem xét gia tăng tỷ trọng đầu tư./.