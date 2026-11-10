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Chứng khoán phái sinh ngày 10/11: Sắc xanh bao phủ, chênh lệch vẫn âm

Tùng Linh

Tùng Linh

20:41 | 10/11/2026
(TBTCO) - Sắc xanh bao phủ cả 8 hợp đồng tương lai chỉ số trong phiên 10/11, cùng với sự cải thiện của thanh khoản giao dịch. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn thận trọng khi toàn bộ hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index vẫn duy trì chênh lệch âm.
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Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 11/2026 (41I1GB000) đóng cửa tại 1.856,3 điểm, tăng 1,55% so với phiên trước. Chênh lệch âm ở mức 4,63 điểm so với chỉ số cơ sở. Ba hợp đồng còn lại với kỳ hạn xa hơn gồm 41I1GC000, 41I1H3000 và 41I1H6000 cũng duy trì chênh lệch âm, dao động từ 1,23 đến 8,53 điểm.

Sắc xanh hiện diện trên toàn bộ thị trường phái sinh khi cả 8 hợp đồng tương lai VN30 và VN100 đồng loạt tăng giá, với mức tăng từ 1,55% đến 2,33%. Trong đó, hợp đồng VN100 kỳ hạn tháng 12/2026 tăng mạnh nhất, đạt 2,33%. Tuy nhiên, diễn biến chênh lệch có sự phân hóa khi 7 trong số 8 hợp đồng đóng cửa thấp hơn chỉ số cơ sở. Chỉ riêng hợp đồng VN100 kỳ hạn tháng 12/2026 duy trì chênh lệch dương 3,01 điểm.

Thanh khoản thị trường phái sinh cải thiện trong phiên hồi phục. Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1GB000 đạt 219.409 hợp đồng, tăng 5,8% so với phiên trước. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) giảm 2,51%, xuống còn 34.015 hợp đồng. Diễn biến này phản ánh hoạt động giao dịch trong phiên sôi động hơn, song quy mô vị thế còn nắm giữ cuối ngày tiếp tục thu hẹp.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán SHS, dòng tiền có xu hướng mua chủ động trên thị trường cơ sở, đồng thời sử dụng công cụ trên thị trường phái sinh để phòng ngừa rủi ro. Dù hợp đồng chính tăng giá, xu hướng ngắn hạn vẫn chưa tích cực, với vùng kháng cự gần nhất tại 1.860 điểm và hỗ trợ quanh 1.830 điểm.

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index tăng 30,80 điểm (+1,68%), đóng cửa tại 1.860,93 điểm. VN100-Index cũng tăng 30,99 điểm (+1,77%), lên 1.781,29 điểm. Đà hồi phục của các chỉ số cơ sở diễn ra mạnh hơn so với hợp đồng VN30 kỳ hạn gần nhất, khiến chênh lệch tiếp tục duy trì trạng thái âm.

Phiên 10/11 ghi nhận sự cải thiện đồng thời về giá và thanh khoản trên thị trường phái sinh. Tuy nhiên, việc toàn bộ hợp đồng VN30-Index duy trì basis âm, cùng sự suy giảm của OI hợp đồng chính, cho thấy đà hồi phục chưa đi kèm với sự mở rộng vị thế nắm giữ. Khả năng vượt vùng kháng cự 1.860 điểm của hợp đồng tháng 11 sẽ là yếu tố đáng chú ý trong những phiên tiếp theo./.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán vn30-index tăng

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