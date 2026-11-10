Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Mizuho tại Nhật Bản

15 năm hợp tác chiến lược với những kết quả thực chất

Là một trong những ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực của Việt Nam, Vietcombank giữ vị thế dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và cung ứng dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngân hàng duy trì hiệu quả kinh doanh cao, chất lượng tài sản thuộc nhóm tốt nhất hệ thống với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%, đồng thời sở hữu nền tảng huy động vốn và năng lực thanh khoản vững chắc, đóng vai trò tích cực trong cung ứng vốn cho nền kinh tế và ổn định thị trường tiền tệ.

Trong chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế, quan hệ hợp tác với Mizuho - một trong ba tập đoàn tài chính - ngân hàng lớn nhất Nhật Bản và thuộc nhóm 20 tập đoàn ngân hàng lớn nhất thế giới về tổng tài sản - có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Vietcombank.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Masahiko Kato - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Mizuho, cùng dự buổi tiếp có Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng (thứ 3 bên trái từ trong ra) _ Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai ngân hàng được thiết lập năm 2011, khi Mizuho đầu tư 567,3 triệu USD để sở hữu 15% vốn điều lệ Vietcombank, trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của ngân hàng. Sau 15 năm, quan hệ hợp tác đã phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư vốn, chuyển giao kinh nghiệm quản trị, hỗ trợ kỹ thuật đến phát triển kinh doanh và kết nối khách hàng quốc tế.

Trong thời gian qua, hai ngân hàng đã triển khai 880 phiên hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực quản trị, quản lý rủi ro, phát triển sản phẩm và hiện đại hóa hoạt động của Vietcombank. Trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, Mizuho đã giới thiệu hơn 400 khách hàng mới cho Vietcombank, hỗ trợ kết nối hoạt động phục vụ khách hàng với trên 600.000 tài khoản cá nhân được mở, đồng thời kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác giữa Vietcombank với 45 ngân hàng địa phương tại Nhật Bản.

Những kết quả này phản ánh chiều sâu và hiệu quả thực chất của quan hệ đối tác chiến lược, trong đó Vietcombank phát huy lợi thế về mạng lưới, năng lực phục vụ khách hàng và sự am hiểu thị trường Việt Nam, Mizuho đóng góp kinh nghiệm quản trị quốc tế, năng lực tài chính và mạng lưới quan hệ rộng khắp với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Quan hệ hợp tác giữa hai ngân hàng qua đó đã trở thành một trong những hình mẫu về đầu tư chiến lược dài hạn giữa các định chế tài chính Việt Nam và Nhật Bản, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hoạt động tại Việt Nam, thúc đẩy giao thương và tăng cường kết nối giữa thị trường tài chính hai nước.

Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tài chính Việt Nam - Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả của Mizuho tại Việt Nam, ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược 15 năm giữa Mizuho và Vietcombank và những thành tựu hai bên đã đạt được khẳng định một mô hình hợp tác tiêu biểu giữa định chế tài chính Nhật Bản và ngân hàng Việt Nam.

Cho rằng tiềm năng hợp tác còn lớn hơn nhiều, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ trong bối cảnh thúc đẩy tăng trưởng cao, phát triển bền vững, Việt Nam đang cần nguồn vốn lớn chất lượng cao, khuyến khích sự đầu tư hợp tác của các Ngân hàng.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) kí và trao văn kiện hợp tác với đại diện Mizuho_ Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai bên cùng mở rộng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính, mà giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn, đối tác, cơ hội đầu tư, thương mại với Nhật Bản và các thị trường khác, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Bày tỏ vinh dự được báo cáo và lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lãnh đạo Vietcombank khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mizuho, phát huy những thành quả hợp tác trong 15 năm qua và chủ động triển khai các chương trình hợp tác mới, gắn với những ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao, nhu cầu huy động nguồn vốn đầu tư phát triển ngày càng lớn, sự tham gia lâu dài của những định chế tài chính quốc tế có uy tín như Mizuho có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung nguồn lực từ bên ngoài, tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống tài chính Việt Nam.

Trước đó, trong khuôn khổ Diễn đàn Công - Tư về Hợp tác Kinh tế và Khoa học Công nghệ Việt Nam - Nhật Bản diễn ra sáng 09/11/2026 tại Tokyo, đại diện Vietcombank và Mizuho đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các bộ, ngành liên quan của hai quốc gia. Biên bản ghi nhớ thể hiện quyết tâm của hai ngân hàng trong việc tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược, hướng tới những chương trình hợp tác có giá trị thiết thực đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam và quan hệ hợp tác song phương.

Thành công của quan hệ hợp tác Vietcombank - Mizuho trong 15 năm qua cũng là minh chứng cho tiềm năng và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin, khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản cũng như cộng đồng đầu tư quốc tế tiếp tục mở rộng đầu tư, gắn bó lâu dài với Việt Nam.

Với vị thế là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của Việt Nam, Vietcombank khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế, phát huy vai trò cầu nối tài chính giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.