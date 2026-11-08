Tài chính

Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 cơ bản bám sát tiến độ

Vân Hà

Vân Hà

hanhthaopham@gmail.com
14:30 | 08/11/2026
(TBTCO) - Các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đang được triển khai đồng loạt. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân cơ bản bám sát tiến độ thi công, trong đó các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn được ban hành thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để đẩy nhanh thực hiện các dự án.
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Tuy nhiên, tiến độ giải ngân giữa các dự án chưa đồng đều. Một số khó khăn vẫn ảnh hưởng đến quá trình triển khai, chủ yếu liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất và vận chuyển nguyên vật liệu do mùa mưa kéo dài.

Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 cơ bản bám sát tiến độ
Phối cảnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.
Ảnh tư liệu minh họa

Bộ Tài chính cho biết, các cơ chế, chính sách do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền ban hành đã tạo cơ sở pháp lý để xử lý nhiều nội dung liên quan đến quy hoạch, kiến trúc, đầu tư, đất đai, xây dựng, phương thức đối tác công tư (PPP), quỹ đất thanh toán, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán các dự án phục vụ APEC 2027.

Theo kế hoạch, có tổng số 21 dự án được triển khai phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, 11 dự án sử dụng vốn đầu tư công (gồm 10 dự án có hỗ trợ vốn ngân sách trung ương và 1 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương); 10 dự án còn lại thực hiện theo phương thức PPP và đầu tư kinh doanh.

Đến ngày 29/10/2026, đối với 10 dự án đầu tư công có hỗ trợ vốn ngân sách trung ương, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 được bố trí là 9.930,496 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đạt 7.548,945 tỷ đồng, bằng 76,02% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân 6.159,457 tỷ đồng, đạt 74,26%; vốn ngân sách địa phương giải ngân 1.389,488 tỷ đồng, đạt 84,96% kế hoạch.

Đối với dự án tái định cư trên địa bàn thành phố Phú Quốc, gồm 4 dự án thành phần là Khu tái định cư An Thới, Khu tái định cư Hồ Cửa Cạn, Khu tái định cư Hồ Suối Lớn và Khu tái định cư Hàm Ninh, kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2026 được bố trí 2.768,62 tỷ đồng. Đến hết ngày 29/10, các dự án đã giải ngân 2.145,47 tỷ đồng, đạt 77,49% kế hoạch.

Với 10 dự án PPP và đầu tư kinh doanh, UBND tỉnh An Giang đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư cho toàn bộ các dự án. Hiện các dự án đang được triển khai theo tiến độ./.

Vân Hà
Từ khóa:
Dự an APEC 2027 giải ngân bám sát tiến độ phú quốc an giang

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