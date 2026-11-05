Giảm mức thu, tăng tỷ lệ doanh thu tài xế thực nhận

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) vừa cho biết, từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2026, cơ quan này ghi nhận phản ánh của một số đối tác tài xế Grab về chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ. Theo phản ánh, giá một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi tài xế vẫn phải chịu chi phí đầu vào và các khoản thu do Grab áp dụng, ảnh hưởng đến thu nhập thực tế.

Các tài xế đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh giá cước, phí, chiết khấu, khoản khấu trừ cũng như việc thông báo và thay đổi chính sách.

Trên cơ sở chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban đã làm việc với Grab, yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình; đồng thời ghi nhận ý kiến của đại diện đối tác tài xế. Cơ quan này cũng thu thập thông tin từ một số doanh nghiệp gọi xe công nghệ khác tại Việt Nam và đối chiếu chính sách giá, phí, chiết khấu của Grab tại một số quốc gia Đông Nam Á.

Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy, chính sách giá, phí và các khoản khấu trừ của Grab gồm nhiều cấu phần. Trong đó, phí nền tảng thu từ hành khách, phí sử dụng ứng dụng thu từ tài xế được áp dụng theo cơ chế linh hoạt giữa các chuyến xe. Vì vậy, việc đánh giá cần xem xét tổng thể các khoản thu, khấu trừ, tỷ lệ doanh thu tài xế thực nhận và mức độ minh bạch thông tin với khách hàng, đối tác tài xế.

Grab điều chỉnh phí, dự kiến bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế. Ảnh: Đức Thanh

Từ quá trình làm việc, Grab đã chủ động đề xuất 6 nhóm giải pháp liên quan đến giá, phí, khoản khấu trừ và minh bạch thông tin.

Cụ thể, từ ngày 10/11/2026, Grab điều chỉnh giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến GrabBike và GrabCar có quãng đường ngắn. Doanh nghiệp cũng dự kiến triển khai chương trình giảm 10% tổng giá cước đối với các chuyến xe từ 10 km trở lên, từ ngày 26/2/2027 đến hết ngày 31/12/2027, theo điều kiện và điều khoản áp dụng.

Đáng chú ý, phí sử dụng ứng dụng thu từ đối tác tài xế sẽ giảm từ biên độ 0% - 28,76% xuống còn 0% - 25% trên tổng giá trị hành khách thanh toán, bao gồm cước vận chuyển, phụ phí, phí nền tảng và thuế. Mức điều chỉnh này cũng áp dụng từ ngày 10/11/2026.

Theo đề xuất của Grab, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng linh động mà doanh nghiệp được hưởng, chưa bao gồm các khoản thuế và phí thu hộ, sẽ không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Sau điều chỉnh, phần Grab thu về trên mỗi chuyến xe giảm từ mức tối đa 40,60% đối với GrabBike và 39,81% đối với GrabCar xuống còn 7% - 32%. Tỷ lệ tài xế thực nhận sau khi trừ phí và thuế dự kiến đạt 60,59% - 85,59% đối với GrabBike và 59,68% - 84,31% đối với GrabCar.

So với mức thấp nhất trước đây là 52%, tỷ lệ thực nhận tối thiểu của tài xế tăng 8,59 điểm phần trăm đối với GrabBike và 7,68 điểm phần trăm đối với GrabCar. Ngoài khoản doanh thu này, tài xế có thể nhận thêm tiền thưởng và hỗ trợ theo điều kiện từng chương trình.

Bồi hoàn 3,9 tỷ đồng, dành gần 2.950 tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ

Một nội dung đáng chú ý khác là việc bồi hoàn cho các chuyến xe có mức khấu trừ doanh thu chia sẻ vượt 35%. Qua rà soát, Grab ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến xe từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt ngưỡng này. Doanh nghiệp dự kiến bồi hoàn tổng cộng khoảng 3,9 tỷ đồng, bắt đầu từ ngày 5/11/2026.

Với tài xế còn hoạt động, khoản tiền được tự động cộng vào ví. Đối với tài xế đã thanh lý hoặc ngừng hợp tác vĩnh viễn, Grab sẽ thông báo qua tin nhắn SMS và email, đề nghị cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11/2026 để nhận tiền.

Theo giải trình của Grab, các chuyến xe phát sinh mức khấu trừ vượt ngưỡng do biến động cung - cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

Bên cạnh bồi hoàn, Grab dự kiến dành khoảng 860 tỷ đồng cho các chương trình thưởng và hỗ trợ tài xế trong quý IV/2026. Các chương trình gồm thưởng doanh thu vào giờ cao điểm, hỗ trợ bữa ăn, đồng phục miễn phí và hỗ trợ tài xế có hoàn cảnh đặc biệt.

Doanh nghiệp cũng dành 52 tỷ đồng để hỗ trợ chi phí xăng dầu đối với xe xăng và phí sạc điện đối với xe điện. Đối với hành khách, khoảng 1.808 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các chương trình khuyến mại, kích cầu trong quý IV/2026.

Tổng nguồn lực Grab dự kiến dành cho 5 nhóm giải pháp giảm phí, bồi hoàn, thưởng, hỗ trợ tài xế và khuyến mại hành khách vào khoảng 2.950,9 tỷ đồng, bao gồm cả phần doanh thu giảm do điều chỉnh phí.

Nhóm giải pháp thứ sáu tập trung vào minh bạch thông tin. Từ ngày 10/11/2026, Grab sẽ nâng cấp giao diện ứng dụng Grab Driver, hiển thị rõ hơn doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ của từng chuyến xe. Doanh nghiệp cũng dự kiến tăng cường kênh liên hệ qua chat, tổng đài và áp dụng biểu mẫu tra soát để tài xế kiểm tra, đối soát, yêu cầu giải thích các khoản thu cũng như số tiền thực nhận.

Mức phí và tổng khoản khấu trừ trước, sau điều chỉnh đối với GrabBike. Nguồn: Ủy ban cạnh tranh Quốc gia

Tiếp tục giám sát việc thực hiện các cam kết

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về tiến độ triển khai các giải pháp. Cơ quan này đồng thời xem xét thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá, phí, các khoản khấu trừ, tỷ lệ doanh thu tài xế thực nhận và việc cung cấp thông tin cho khách hàng.

Mục tiêu là bảo đảm các giải pháp mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng và đối tác tài xế, đồng thời duy trì môi trường cạnh tranh minh bạch, lành mạnh. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

Trước đó, qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Grab, Be và GSM, Ủy ban cũng ghi nhận một số tồn tại trong việc cung cấp thông tin về giá, phí và khoản thanh toán bổ sung trên ứng dụng. Một số khoản phí chưa được hiển thị riêng biệt, rõ ràng hoặc dịch vụ có thu phí được lựa chọn mặc định.

Ủy ban đã yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục, bảo đảm người tiêu dùng được công khai thông tin và chủ động lựa chọn đối với các dịch vụ có thu phí như bảo hiểm chuyến đi, khoản đóng góp trung hòa carbon trước khi xác nhận giao dịch. Qua theo dõi, cơ quan này ghi nhận các nền tảng đã có những điều chỉnh cơ bản theo hướng hiển thị rõ hơn các khoản phí bổ sung và cho phép người dùng chủ động lựa chọn hoặc bỏ lựa chọn dịch vụ.

Ủy ban khuyến nghị các doanh nghiệp gọi xe công nghệ thường xuyên rà soát chính sách giá, phí, chiết khấu và khoản khấu trừ; công khai điều kiện giao dịch, bảo đảm tuân thủ pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Riêng với Grab, doanh nghiệp cần thông báo đầy đủ, rõ ràng các nội dung điều chỉnh tới tài xế và khách hàng; bảo đảm thống nhất giữa chính sách công bố, thực tế áp dụng và thông tin hiển thị trên ứng dụng, website. Đồng thời, cần duy trì cơ chế tiếp nhận, giải đáp và xử lý kịp thời các yêu cầu tra soát.