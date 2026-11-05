Tài chính

Thư gửi của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhân Ngày Pháp luật Việt Nam

PV

PV

17:30 | 05/11/2026
(TBTCO) - Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) và kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (09/11/1946 - 09/11/2026), thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn gửi Thư tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính. Nội dung Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn như sau:
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Thư gửi của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhân Ngày Pháp luật Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

THƯ GỬI NGÀNH TÀI CHÍNH NHÂN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Kính gửi: Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính

Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) và kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (09/11/1946 – 09/11/2026), thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất!

Thời gian qua, với quyết tâm chính trị rất cao, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tài chính đã có bước chuyển mạnh mẽ; nhiều vướng mắc do quy định pháp luật đã được tháo gỡ kịp thời. Xây dựng thể chế không còn là điểm nghẽn mà phải là động lực của phát triển. Chính sách dù tốt, nhưng nếu không được triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả thì chưa thể chuyển hóa thành nguồn lực cho phát triển.

Vì vậy, với tinh thần “Xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật ngành Tài chính thực chất, nghiêm minh, hiệu quả”, toàn ngành Tài chính phải hành động thực chất, làm việc hiệu quả nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Theo đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính sách, pháp luật theo định hướng của Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời chú trọng hơn nữa công tác tổ chức thi hành pháp luật: kịp thời ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thống nhất; tăng cường theo dõi, kiểm tra, xử lý nhanh vướng mắc phát sinh; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực thi, bảo đảm mỗi chính sách sớm đi vào cuộc sống.

Tôi đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính gương mẫu thượng tôn pháp luật, thực thi công vụ đúng pháp luật, tận tụy phục vụ; chủ động lắng nghe, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hiểu đúng, thực hiện đúng chính sách; kịp thời phản ánh những bất cập trong thực thi để hoàn thiện. Với phương châm “Lắng nghe – Đồng hành – Hành động”, ngành Tài chính sẽ góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia hiện đại, minh bạch, hiệu quả, vì sự phát triển của đất nước.

Chúc các đồng chí cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái!

Ngô Văn Tuấn
Bộ trưởng Bộ Tài chính
PV
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bộ trưởng bộ tài chính ngô văn tuấn ngành pháp luật việt nam

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