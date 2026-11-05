Chứng khoán

FTSE Russell dự kiến giữ nguyên 27 cổ phiếu Việt Nam trong kỳ rà soát tháng 12

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
16:17 | 05/11/2026
(TBTCO) - Theo Mirae Asset Việt Nam, kỳ rà soát cuối năm của FTSE Russell được dự báo chủ yếu điều chỉnh tỷ trọng từng mã cổ phiếu, trong khi tháng 3/2027 sẽ là mốc đáng chú ý đối với danh mục và dòng vốn nâng hạng.
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Trong cập nhật mới nhất của Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, kỳ rà soát tháng 12/2026 của FTSE Russell được dự báo giữ nguyên 27 cổ phiếu Việt Nam trong rổ chỉ số sau đợt nâng hạng tháng 9/2026. Thay đổi nếu có chủ yếu nằm ở tỷ trọng từng mã.

Theo Mirae Asset, tháng 12 là kỳ rà soát hàng quý, chủ yếu cập nhật số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ cổ phiếu tự do giao dịch và xem xét bổ sung nhanh các cổ phiếu mới chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) đáp ứng điều kiện. Việc thêm hoặc loại cổ phiếu dựa trên quy mô và thanh khoản thường diễn ra tại các kỳ rà soát bán niên vào tháng 3 và tháng 9. Do đó, danh mục cuối năm được dự báo ít biến động.

FTSE Russell dự kiến giữ nguyên 27 cổ phiếu Việt Nam trong kỳ rà soát tháng 12

Đồng thời, 27 cổ phiếu Việt Nam đã trở thành thành phần chính thức từ tháng 9/2026. Các mã đang nằm trong rổ được áp dụng tiêu chí duy trì, có ngưỡng thấp hơn tiêu chí gia nhập dành cho cổ phiếu mới. Mirae Asset đánh giá cả 27 mã vẫn đáp ứng yêu cầu duy trì.

Lộ trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào các chỉ số FTSE mới hoàn thành đợt đầu trong tổng số bốn đợt. Theo Mirae Asset, FTSE Russell được kỳ vọng hạn chế xáo trộn danh mục trong giai đoạn này để các quỹ theo dõi chỉ số thuận lợi triển khai phân bổ vốn. Tuy nhiên, việc giữ nguyên số lượng cổ phiếu không đồng nghĩa tỷ trọng từng mã sẽ không thay đổi. Biến động giá và việc cập nhật tỷ lệ cổ phiếu tự do giao dịch vẫn có thể ảnh hưởng đến mức phân bổ giữa các mã.

FTSE Russell dự kiến giữ nguyên 27 cổ phiếu Việt Nam trong kỳ rà soát tháng 12

Về tỷ trọng của Việt Nam trong các bộ chỉ số, FTSE Russell đã công bố các mức tương ứng khi quá trình nâng hạng hoàn tất. Theo đó, Việt Nam chiếm 0,488% trong FTSE Emerging All Cap, 0,309% trong FTSE Emerging, 0,049% trong FTSE Global All Cap và 0,031% trong FTSE All-World.

Dựa trên quy mô tài sản quản lý mới nhất của các quỹ theo dõi chỉ số, Mirae Asset ước tính tổng dòng vốn đầu tư thụ động có thể đạt khoảng 2,098 tỷ USD. Đây là quy mô vốn ước tính theo tỷ trọng của Việt Nam khi hoàn tất nâng hạng, không phải khoản giải ngân trong tháng 12/2026. Dòng vốn dự kiến được phân bổ theo từng đợt trong lộ trình, còn mức phân bổ giữa các cổ phiếu phụ thuộc vào tỷ trọng được cập nhật tại những kỳ rà soát liên quan.

Đối với đợt giải ngân tiếp theo của hệ thống chỉ số FTSE GEIS, Mirae Asset cho biết tỷ lệ bao phủ dự kiến tăng thêm 20 điểm phần trăm, lên 30%, tương ứng quy mô gấp hai lần đợt đầu. Đợt thứ hai dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027, trùng với kỳ rà soát bán niên. Khác với kỳ tháng 12, kỳ rà soát này có thể điều chỉnh cả danh sách cổ phiếu dựa trên các tiêu chí về quy mô và thanh khoản.

Bên cạnh đó, tỷ trọng từng cổ phiếu trong đợt tháng 3/2027 sẽ được xác định dựa trên giá và tỷ lệ cổ phiếu tự do giao dịch tại thời điểm chốt dữ liệu. Vì vậy, diễn biến giá từ nay đến tháng 3/2027 có thể ảnh hưởng đến quy mô cũng như cách phân bổ dòng vốn giữa các mã. Mirae Asset cho rằng trọng tâm theo dõi là kết quả rà soát tháng 3, kỳ bán niên đầu tiên kể từ khi Việt Nam được đưa vào chỉ số, để xác định liệu danh mục 27 cổ phiếu có được điều chỉnh hay không.

Theo dự báo của Mirae Asset, danh mục được công bố tại kỳ rà soát tháng 3/2027 sẽ là cơ sở phân bổ vốn cho hai đợt vào tháng 3 và tháng 6/2027, với tổng giá trị ước khoảng 1,15 tỷ USD. Đợt cuối dự kiến diễn ra vào tháng 9/2027, căn cứ kết quả kỳ rà soát tiếp theo.

Thu Hương
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ftse russell cổ phiếu Mirae Asset Việt Nam FTSE Emerging All Cap FTSE Emerging FTSE Global All Cap FTSE All-World FTSE GEIS

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