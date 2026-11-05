Thị trường

Từ 15 giờ ngày 5/11/2026, giá xăng, dầu đồng loạt giảm

Diệu Hoa

Diệu Hoa

hanh.tbtc@gmail.com
15:29 | 05/11/2026
(TBTCO) - Từ 15 giờ ngày 5/11/2026, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh giảm. Trong đó, xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít; dầu diesel giảm 180 đồng/lít và dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg.
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Theo liên Bộ Công thương - Tài chính, trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, kỳ điều hành ngày 5/11/2026, liên Bộ thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước trên cơ sở các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm giá trong nước phản ánh xu hướng biến động của thị trường thế giới, đồng thời hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Sau khi thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được điều chỉnh. Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 20.898 đồng/lít, giảm 2.305 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Xăng E10RON95-III không cao hơn 21.156 đồng/lít, giảm 2.075 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.696 đồng/lít, giảm 180 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 22.005 đồng/kg, giảm 1.969 đồng/kg.

Từ 15 giờ ngày 5/11/2026, giá xăng, dầu đồng loạt giảm
Từ 15 giờ ngày 5/11/2026, giá xăng, dầu đồng loạt giảm. Ảnh: An Thư

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy Đảng Dân chủ thắng Đảng Cộng hòa, Tổng thống Mỹ thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân góp phần dẫn đến thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, … Các yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 03/11/2026 và kỳ điều hành ngày 05/11/2026 là: 112,615 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 14,798 USD/thùng, tương đương giảm 11,61%); 113,865 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 14,048 USD/thùng, tương đương giảm 10,98%); 163,595 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,722 USD/thùng, tương đương giảm 0,44%); 732,785 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 93,218 USD/tấn, tương đương giảm 11,29%).

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước theo Quyết định số 2931/QĐ-BCT ngày 5/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, mức trích lập đối với xăng sinh học là 700 đồng/lít, dầu mazut là 500 đồng/kg; dầu diesel không thực hiện trích lập. Đồng thời, không thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng trong kỳ điều hành này.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Liên Bộ Công thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, thực hiện điều hành giá xăng dầu phù hợp với tình hình thực tế và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 05/11/2026. Về giá xăng: Thái Lan: 32.001 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.887 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 47.148 VNĐ/lít; Trung Quốc: 36.125 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 21.156 VNĐ/lít. (2)Về giá dầu: Thái Lan: 33.333 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.676 VNĐ/lít; Lào: 40.344 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.032 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 28.696 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.
Diệu Hoa
Từ khóa:
xăng dầu Đồng loạt giảm

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