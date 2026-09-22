Quỹ bình ổn giá xăng dầu tăng hơn 1.013 tỷ đồng trong quý II/2026

Theo thông báo của Bộ Tài chính về tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG xăng dầu quý II/2026, trong giai đoạn từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6/2026, số dư Quỹ BOG đầu kỳ từ nguồn trích lập là 195,053 tỷ đồng.

Trong quý, nguồn này không phát sinh trích lập và chi sử dụng. Tiền lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương đạt hơn 1,227 tỷ đồng, đưa số dư cuối kỳ lên 196,280 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nguồn Quỹ BOG từ tạm ứng ngân sách nhà nước có quy mô lớn hơn. Đầu quý II, số dư nguồn này là 701,806 tỷ đồng.

Trong quý, tổng số tiền trích Quỹ BOG đạt hơn 1.886,077 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền sử dụng Quỹ BOG là hơn 873,222 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương đạt hơn 309,3 triệu đồng.

Kết thúc quý II, số dư nguồn Quỹ BOG từ tạm ứng ngân sách nhà nước đạt hơn 1.714,971 tỷ đồng, tăng hơn 1.013 tỷ đồng so với đầu quý.

Xét theo từng doanh nghiệp đầu mối, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trích lập hơn 880,711 tỷ đồng trong quý II và chi sử dụng hơn 293,534 tỷ đồng; số dư cuối kỳ đạt hơn 587,278 tỷ đồng.

Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần trích lập hơn 440,942 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 328,080 tỷ đồng, số dư cuối kỳ hơn 341,190 tỷ đồng. Tổng công ty Xăng dầu Quân đội trích lập hơn 53,983 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 7,782 tỷ đồng và có số dư cuối kỳ hơn 66,349 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp khác có số dư Quỹ BOG cuối kỳ trên 100 tỷ đồng, như Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP với hơn 163,49 tỷ đồng và Công ty cổ phần Anh Phát Petro với hơn 160,663 tỷ đồng.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu tăng hơn 1.013 tỷ đồng trong quý II. Ảnh minh họa

Đối với nguồn Quỹ BOG thông thường, trong quý II/2026 không phát sinh trích lập và sử dụng. Số dư tăng từ 195,053 tỷ đồng lên 196,280 tỷ đồng, tương ứng khoản tăng hơn 1,227 tỷ đồng tiền lãi.

Ở nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước, tổng số tiền nhận tạm ứng từ ngân sách là 701,806 tỷ đồng, trong khi số tiền nhận tạm ứng từ nguồn đã trích lập Quỹ BOG là 430,184 tỷ đồng.

Tổng hợp cuối quý II, số liệu phụ lục ghi nhận tổng số tiền trích lập từ nguồn tạm ứng đạt hơn 1.886 tỷ đồng, tổng số sử dụng hơn 873 tỷ đồng và số dư cuối kỳ hơn 1.714 tỷ đồng.