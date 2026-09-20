Ngày 20/9: Giá heo hơi bước vào giai đoạn cân bằng ngắn hạn

Giá heo hơi hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động từ 58.000 - 60.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục là 3 địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực và cũng cao nhất cả nước, cùng đạt 60.000 đồng/kg.

Trong đó, Thái Nguyên vừa tăng thêm 1.000 đồng/kg trong phiên ngày 19/9 để gia nhập nhóm trên. Ở chiều ngược lại, Lào Cai tiếp tục giữ mức 58.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Các địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng duy trì mức 59.000 đồng/kg.

Như vậy, mặt bằng giá tại miền Bắc đang tương đối đồng đều, khi phần lớn các địa phương tập trung quanh 59.000 đồng/kg và khoảng cách giữa mức cao nhất với thấp nhất chỉ còn 2.000 đồng/kg.

Diễn biến những ngày gần đây cũng cho thấy miền Bắc tiếp tục là khu vực có giá heo hơi cao hơn hai miền còn lại. Tuy nhiên, sau các nhịp tăng cục bộ, thị trường hiện tạm thời chững lại và chưa xuất hiện thêm địa phương vượt mốc 60.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giữ mức 58.000 đồng/kg. Trong khi đó, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà tiếp tục giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg.

So với miền Bắc, giá cao nhất tại miền Trung - Tây Nguyên hiện thấp hơn 2.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng duy trì trạng thái ổn định, với giá thu mua phổ biến ở hai mức 57.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục được thương lái thu mua với giá 58.000 đồng/kg.

Cà Mau là địa phương duy nhất trong khu vực đứng ở mức 57.000 đồng/kg, đồng thời thuộc nhóm có giá thấp nhất cả nước. Như vậy, kết thúc tuần giao dịch, giá heo hơi trên cả nước dao động từ 57.000 - 60.000 đồng/kg.

Thị trường hiện có 3 địa phương cùng đạt mức cao nhất 60.000 đồng/kg là Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên. Trong khi đó, nhóm thấp nhất 57.000 đồng/kg chủ yếu tập trung tại miền Trung - Tây Nguyên và Cà Mau.

Sau một số phiên tăng nhẹ tại miền Bắc, việc giá đồng loạt đi ngang cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn cân bằng ngắn hạn. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất cả nước hiện duy trì ở mức 3.000 đồng/kg./.