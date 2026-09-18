Giá vàng hôm nay ngày 18/9: Vàng thế giới phục hồi, trong nước đảo chiều

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mức 4.342,1 USD/ounce, vượt mốc 4.300 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 137,2 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh giá vàng miếng trong nước giảm, chênh lệch giữa hai thị trường hiện ở mức khoảng 8,6 triệu đồng/lượng.

Trong phiên thứ Năm, giá vàng tăng hơn 2% khi giá dầu hạ nhiệt và đồng USD suy yếu, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành đợt tăng lãi suất đầu tiên trong hơn 3 năm. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 tăng 0,3%, lên 4.399,70 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo Kitco, giá vàng đã trở lại trên ngưỡng 4.300 USD/ounce và tiến gần vùng kháng cự 4.354 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại quý cần duy trì đà tăng và vượt qua ngưỡng này để cải thiện xu hướng ngắn hạn.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tiếp theo của bên mua là đưa giá vàng vượt 4.354 USD/ounce, sau đó hướng tới các mốc 4.403 USD/ounce và 4.434 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới 4.283 USD/ounce, các vùng hỗ trợ tiếp theo được xác định tại 4.256 USD/ounce và 4.215,59 USD/ounce.

Thị trường vàng cũng nhận thêm hỗ trợ sau khi Ngân hàng Trung ương Anh quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 ngày 17/9.

Trong khi đó, theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch đánh giá xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 là 51%, tăng so với mức gần 44% một ngày trước đó. Môi trường lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng, do nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang các tài sản sinh lãi.

UBS nhận định thâm hụt tài khóa gia tăng, gánh nặng nợ lớn hơn, triển vọng đồng USD suy yếu và khả năng Fed nới lỏng chính sách trong năm tới có thể hỗ trợ giá vàng, dù thị trường vẫn biến động trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 17/9, giá vàng trong nước đảo chiều giảm ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ đồng loạt giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá về mức 142,8 - 145,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng giao dịch ở ngưỡng 142,7 - 145,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng niêm yết ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 142,7 - 146,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, PNJ và SJC cùng giảm 700.000 đồng/lượng, lần lượt đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 142,8 - 146,2 triệu đồng/lượng, 142,8 - 145,8 triệu đồng/lượng và 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng.