Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc và thăm Canada

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
20:37 | 17/09/2026
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 quốc và thăm cấp Nhà nước tới Canada từ ngày 20 đến 25/9/2026.
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Chiều 17/9, Bộ Ngoại giao ra thông cáo, từ ngày 20 đến ngày 25/9/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc và thăm Canada
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Đức Thanh

Thông tin tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 17/9, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng, có một số cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các đối tác và tổ chức quốc tế; có một số cuộc gặp lãnh đạo chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến Toàn quyền Canada, hội đàm với Thủ tướng Canada, hội kiến lãnh đạo Quốc hội Canada cũng như thực hiện các hoạt động song phương quan trọng khác.

Hà My
Từ khóa:
Tổng Bí thư chủ tịch nước Tô Lâm đại hội đồng liên hợp quốc Tổng Bí thư chủ tịch nước thăm Canada

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