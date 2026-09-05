Thời sự

Tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga

Mai Lâm

Mai Lâm

vuthiluyentb@gmail.com
11:36 | 05/09/2026
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và xung lực chính trị mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga phát triển sâu rộng, thực chất hơn.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Nga và Pháp

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga từ ngày 7-9/9/2026.

Củng cố tin cậy chính trị, mở tầm nhìn hợp tác dài hạn

Chia sẻ với báo chí trước thềm chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương nhằm triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời huy động, tranh thủ, nguồn lực quốc tế cho phát triển đất nước.

Tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ chuyến thăm Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, tháng 5/2025 . Ảnh: Chu Văn/BNG

Chuyến thăm thể hiện ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng khi đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của Người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta kể từ năm 1991, nhất là diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong suốt hơn 75 năm qua. Quan hệ hai nước có độ tin cậy chính trị rất cao, nền tảng xã hội sâu rộng, đã được tôi luyện qua thời gian và những biến động của lịch sử. Thời gian qua, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển năng động và đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm lần này khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm cũng là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam; đồng thời tranh thủ những nguồn lực phù hợp về năng lượng, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển hạ tầng, triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị để phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.

Tạo đột phá trong năng lượng, kinh tế và khoa học - công nghệ

Chia sẻ về kỳ vọng của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, dựa trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện được xây dựng và vun đắp hơn 75 năm qua, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ củng cố hơn nữa nền tảng tin cậy chính trị và tăng cường vai trò của Ngoại giao Nguyên thủ thông qua việc duy trì thường xuyên tiếp xúc giữa lãnh đạo cao nhất hai nước; nâng cao hiệu quả hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ chế Ủy ban liên Chính phủ và Ủy ban hợp tác liên Nghị viện...

Đồng thời, tạo chuyển biến đột phá trong các trụ cột hợp tác truyền thống, trước hết là dầu khí, năng lượng, trong đó có điện hạt nhân; đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng phát triển hạ tầng trở thành động lực mới; mở ra kết nối hàng không, hàng hải, đường sắt và thúc đẩy doanh nghiệp hai nước tham gia các dự án đầu tư tại thị trường của nhau.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ tạo gắn kết hơn nữa trong hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Có thể nói, hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ sinh học, y sinh, dược phẩm, chế tạo máy, giao thông thông minh và nghiên cứu cơ bản.

Trong việc củng cố nền tảng xã hội và nhân văn của quan hệ song phương, hai nước sẽ thúc đẩy giảng dạy tiếng Việt và tiếng Nga; trao đổi sinh viên, giảng viên, nghệ sĩ trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, vận động viên thể thao thành tích cao; tăng cường hợp tác điện ảnh, du lịch và giữa các địa phương; đặc biệt, phát huy vai trò của các hội hữu nghị, cựu sinh viên và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Mai Lâm
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