Thời sự

Điều hành giá 8 tháng: Giữ ổn định mặt bằng giá trước nhiều sức ép

Khánh Linh

Khánh Linh

hanh.tbtc@gmail.com
16:13 | 04/09/2026
(TBTCO) - Trong 8 tháng đầu năm 2026, mặt bằng giá trong nước cơ bản được kiểm soát, nguồn cung hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, CPI bình quân tăng 4,45%. Tuy nhiên, những tháng cuối năm được dự báo tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng, vận tải, nguyên vật liệu, nhu cầu tiêu dùng và việc điều chỉnh giá một số dịch vụ do Nhà nước quản lý.
aa

Chiều 4/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá đánh giá công tác quản lý, điều hành giá 8 tháng đầu năm và định hướng điều hành giá 4 tháng cuối năm 2026.

CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%

Tại cuộc họp, báo cáo công tác quản lý, điều hành giá 8 tháng đầu năm và định hướng điều hành giá 4 tháng cuối năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, không đồng đều, tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro từ xung đột địa chính trị, lạm phát, căng thẳng thương mại và điều kiện tài chính quốc tế, công tác điều hành giá trong nước đã được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Theo Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm, thị trường hàng hóa trong nước chịu tác động đáng kể từ nhu cầu tăng cao dịp Tết Nguyên đán và những biến động của tình hình quốc tế, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông.

Nhờ công tác chuẩn bị và điều hành chủ động, nguồn cung hàng hóa cơ bản được bảo đảm, giá lương thực, thực phẩm biến động trong giới hạn phù hợp. Tuy nhiên, từ tháng 3, giá năng lượng tăng, vận tải logistics bị gián đoạn cùng với chi phí đầu vào cao đã tác động đến giá và nguồn cung một số nhóm hàng thiết yếu.

Điều hành giá 8 tháng: Giữ ổn định mặt bằng giá trước nhiều sức ép
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Từ nửa cuối tháng 6 đến nay, nguồn cung và giá xăng dầu dần ổn định hơn, qua đó góp phần hạ nhiệt giá của một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng trong nước, nhất là nhóm giao thông.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,6%.

Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong năm cũng phản ánh khá rõ tác động của các yếu tố mùa vụ và chi phí đầu vào. CPI tăng trong giai đoạn tháng 2-4 do nhu cầu theo mùa và giá năng lượng, nguyên vật liệu tăng; sau đó hạ nhiệt trong tháng 5-7 nhờ giá lương thực, thực phẩm và nhiên liệu giảm.

Sang tháng 8, CPI tăng 0,47% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu tăng trở lại, trong khi chi phí sản xuất, vận chuyển và các yếu tố đầu vào tiếp tục tạo áp lực lên mặt bằng giá. Tính chung 8 tháng, CPI bình quân tăng 4,45%, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi đầu cơ, thao túng giá.

Đáng chú ý, trước tác động của xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu và chi phí vận tải tăng mạnh, các biện pháp bình ổn thị trường, kiểm soát giá và chính sách miễn, giảm thuế, phí đối với xăng dầu được triển khai nhằm giảm áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và người dân.

Chủ động ứng phó áp lực lạm phát

Bộ Tài chính nhận định, trong 4 tháng cuối năm, mặt bằng giá trong nước tiếp tục chịu tác động từ cả yếu tố bên ngoài và trong nước.

Nếu xung đột địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, tiếp tục diễn biến phức tạp, giá năng lượng, vận tải và nguyên vật liệu nhập khẩu có thể tăng, tạo áp lực lạm phát nhập khẩu.

Trong nước, việc đẩy mạnh đầu tư công và nhu cầu xây dựng những tháng cuối năm có thể làm tăng nhu cầu đối với vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị và nguyên liệu đầu vào. Nhu cầu tiêu dùng cũng có khả năng tăng vào dịp lễ, Tết và giai đoạn sản xuất kinh doanh cuối năm, tạo áp lực cục bộ lên một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Điều hành giá 8 tháng: Giữ ổn định mặt bằng giá trước nhiều sức ép
Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá tổ chức trực tiếp và trực tuyến chiều 9/4. Ảnh: Đức Minh

Cùng với đó, lộ trình tính đúng, tính đủ giá một số dịch vụ do Nhà nước quản lý như y tế, giáo dục; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh cũng là những yếu tố cần được theo dõi.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát được đánh giá có thể giảm bớt nhờ chính sách giảm thuế, phí, lệ phí; chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; nguồn cung lương thực, thực phẩm cơ bản ổn định và việc rà soát kỹ thời điểm, mức độ điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Bộ Tài chính cập nhật hai kịch bản lạm phát năm 2026, với mức tăng khoảng 4,5% và 5%. Ngân hàng Nhà nước dự báo lạm phát bình quân năm trong khoảng 4,5 - 5%, nằm trong miền mục tiêu 5% ± 0,5%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam trong khoảng 3,8 - 5,2%.

Để kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Tài chính kiến nghị tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây áp lực lên giá; điều hành chính sách tài khóa theo hướng chặt chẽ, hiệu quả và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công theo tiến độ hợp lý, tránh dồn chi cuối năm gây áp lực lên giá vật liệu, lao động và mặt bằng giá.

Chính sách tiền tệ cũng cần được điều hành chủ động, linh hoạt, kiểm soát tín dụng phù hợp khả năng hấp thụ của nền kinh tế, theo dõi sát lạm phát cơ bản, lãi suất, tỷ giá và hạn chế áp lực lạm phát nhập khẩu.

Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý, điều hành theo lộ trình phù hợp gắn với mục tiêu kiểm soát. Trong bối cảnh áp lực lạm phát đang ở mức cao, việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục và các hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu cần được cân nhắc phù hợp.

Cùng với đó, tăng cường truyền thông, minh bạch thông tin về giá và chính sách điều hành, góp phần ổn định kỳ vọng lạm phát, hạn chế đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thiện thể chế và tổ chức thực hiện Luật Giá; rà soát, sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định không phù hợp, bảo đảm thống nhất hệ thống pháp luật về giá.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giá, hoàn thiện hệ thống kê khai giá điện tử kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, phục vụ tổng hợp, phân tích, dự báo và điều hành; đồng thời ban hành danh sách tổ chức kinh doanh thuộc diện kê khai giá theo quy định.

Khánh Linh
Từ khóa:
mặt bằng giá giữ ổn định bộ tài chính

Bài liên quan

Giải ngân các dự án giao thông trọng điểm đạt 38%

Giải ngân các dự án giao thông trọng điểm đạt 38%

CPI 8 tháng tăng 4,45%, mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát

CPI 8 tháng tăng 4,45%, mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về tạo việc làm bền vững và phát triển nguồn nhân lực

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về tạo việc làm bền vững và phát triển nguồn nhân lực

Dành cho bạn

Đà Nẵng: Khởi động dự án Bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Đà Nẵng: Khởi động dự án Bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Sửa Luật An toàn thực phẩm: Quản lý thông minh, không gây đứt gãy sản xuất

Sửa Luật An toàn thực phẩm: Quản lý thông minh, không gây đứt gãy sản xuất

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Kiểm soát giá, hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Kiểm soát giá, hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô

Khối ngoại trở lại mua ròng, cổ phiếu VIC và VHM hút tiền

Khối ngoại trở lại mua ròng, cổ phiếu VIC và VHM hút tiền

Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu

Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu

Thị trường tiền tệ tuần qua: USD đồng loạt hạ nhiệt, bơm ròng khi doanh số “vay nóng” liên ngân hàng vượt 2 triệu tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần qua: USD đồng loạt hạ nhiệt, bơm ròng khi doanh số “vay nóng” liên ngân hàng vượt 2 triệu tỷ đồng

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Nga và Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Nga và Pháp

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga và thăm chính thức Cộng hòa Pháp.
Doanh nghiệp Việt phải vượt "rào cản xanh" để giữ chân đối tác toàn cầu

Doanh nghiệp Việt phải vượt "rào cản xanh" để giữ chân đối tác toàn cầu

(TBTCO) - Giữa lúc thương mại toàn cầu biến động khó lường, các tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe đang trở thành phép thử mới cho hàng tiêu dùng Việt Nam trên hành trình bám trụ chuỗi cung ứng thế giới.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

(TBTCO) - Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Đảng bộ Bộ Tài chính nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Đảng bộ Bộ Tài chính nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

(TBTCO) - Sáng 3/9/2026, Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo hội nghị.
Hơn 580 đoàn doanh nghiệp quốc tế đổ về TP.Hồ Chí Minh tìm nguồn cung ứng tại Việt Nam

Hơn 580 đoàn doanh nghiệp quốc tế đổ về TP.Hồ Chí Minh tìm nguồn cung ứng tại Việt Nam

(TBTCO) - Chuỗi sự kiện Viet Nam International Sourcing 2026 khai mạc sáng 3/9 tại thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) đã thu hút hơn 580 đoàn doanh nghiệp quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ mở ra cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục dịch chuyển.
Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

(TBTCO) - Sáng nay (3/9), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo hội nghị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Trong không khí cả nước phấn khởi kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 2/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường

Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường

(TBTCO) - Tám mươi mốt năm sau ngày Độc lập, trăn trở của Việt Nam không còn chỉ là làm thế nào để thoát nghèo, mà câu hỏi lớn hơn là làm thế nào để trở thành một quốc gia phát triển, có thu nhập cao, có năng lực tự chủ và có vị thế xứng đáng trong thế giới đang thay đổi rất nhanh.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đà Nẵng: Khởi động dự án Bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Đà Nẵng: Khởi động dự án Bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Sửa Luật An toàn thực phẩm: Quản lý thông minh, không gây đứt gãy sản xuất

Sửa Luật An toàn thực phẩm: Quản lý thông minh, không gây đứt gãy sản xuất

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Kiểm soát giá, hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Kiểm soát giá, hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô

Khối ngoại trở lại mua ròng, cổ phiếu VIC và VHM hút tiền

Khối ngoại trở lại mua ròng, cổ phiếu VIC và VHM hút tiền

Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu

Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu

Thị trường tiền tệ tuần qua: USD đồng loạt hạ nhiệt, bơm ròng khi doanh số “vay nóng” liên ngân hàng vượt 2 triệu tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần qua: USD đồng loạt hạ nhiệt, bơm ròng khi doanh số “vay nóng” liên ngân hàng vượt 2 triệu tỷ đồng

Ngành Thuế hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95 nghìn doanh nghiệp, tổ chức

Ngành Thuế hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95 nghìn doanh nghiệp, tổ chức

Chứng khoán ngày 4/9: VN-Index bứt phá, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 4/9: VN-Index bứt phá, dòng tiền vẫn thận trọng

Thương mại điện tử xuyên biên giới: “Đường băng” mới đưa hàng Việt ra thế giới

Thương mại điện tử xuyên biên giới: “Đường băng” mới đưa hàng Việt ra thế giới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm