Điều hành giá 8 tháng: Giữ ổn định mặt bằng giá trước nhiều sức ép

Chiều 4/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá đánh giá công tác quản lý, điều hành giá 8 tháng đầu năm và định hướng điều hành giá 4 tháng cuối năm 2026.

CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%

Tại cuộc họp, báo cáo công tác quản lý, điều hành giá 8 tháng đầu năm và định hướng điều hành giá 4 tháng cuối năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, không đồng đều, tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro từ xung đột địa chính trị, lạm phát, căng thẳng thương mại và điều kiện tài chính quốc tế, công tác điều hành giá trong nước đã được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Theo Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm, thị trường hàng hóa trong nước chịu tác động đáng kể từ nhu cầu tăng cao dịp Tết Nguyên đán và những biến động của tình hình quốc tế, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông.

Nhờ công tác chuẩn bị và điều hành chủ động, nguồn cung hàng hóa cơ bản được bảo đảm, giá lương thực, thực phẩm biến động trong giới hạn phù hợp. Tuy nhiên, từ tháng 3, giá năng lượng tăng, vận tải logistics bị gián đoạn cùng với chi phí đầu vào cao đã tác động đến giá và nguồn cung một số nhóm hàng thiết yếu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Từ nửa cuối tháng 6 đến nay, nguồn cung và giá xăng dầu dần ổn định hơn, qua đó góp phần hạ nhiệt giá của một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng trong nước, nhất là nhóm giao thông.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,6%.

Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong năm cũng phản ánh khá rõ tác động của các yếu tố mùa vụ và chi phí đầu vào. CPI tăng trong giai đoạn tháng 2-4 do nhu cầu theo mùa và giá năng lượng, nguyên vật liệu tăng; sau đó hạ nhiệt trong tháng 5-7 nhờ giá lương thực, thực phẩm và nhiên liệu giảm.

Sang tháng 8, CPI tăng 0,47% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu tăng trở lại, trong khi chi phí sản xuất, vận chuyển và các yếu tố đầu vào tiếp tục tạo áp lực lên mặt bằng giá. Tính chung 8 tháng, CPI bình quân tăng 4,45%, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi đầu cơ, thao túng giá.

Đáng chú ý, trước tác động của xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu và chi phí vận tải tăng mạnh, các biện pháp bình ổn thị trường, kiểm soát giá và chính sách miễn, giảm thuế, phí đối với xăng dầu được triển khai nhằm giảm áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và người dân.

Chủ động ứng phó áp lực lạm phát

Bộ Tài chính nhận định, trong 4 tháng cuối năm, mặt bằng giá trong nước tiếp tục chịu tác động từ cả yếu tố bên ngoài và trong nước.

Nếu xung đột địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, tiếp tục diễn biến phức tạp, giá năng lượng, vận tải và nguyên vật liệu nhập khẩu có thể tăng, tạo áp lực lạm phát nhập khẩu.

Trong nước, việc đẩy mạnh đầu tư công và nhu cầu xây dựng những tháng cuối năm có thể làm tăng nhu cầu đối với vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị và nguyên liệu đầu vào. Nhu cầu tiêu dùng cũng có khả năng tăng vào dịp lễ, Tết và giai đoạn sản xuất kinh doanh cuối năm, tạo áp lực cục bộ lên một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá tổ chức trực tiếp và trực tuyến chiều 9/4. Ảnh: Đức Minh

Cùng với đó, lộ trình tính đúng, tính đủ giá một số dịch vụ do Nhà nước quản lý như y tế, giáo dục; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh cũng là những yếu tố cần được theo dõi.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát được đánh giá có thể giảm bớt nhờ chính sách giảm thuế, phí, lệ phí; chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; nguồn cung lương thực, thực phẩm cơ bản ổn định và việc rà soát kỹ thời điểm, mức độ điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Bộ Tài chính cập nhật hai kịch bản lạm phát năm 2026, với mức tăng khoảng 4,5% và 5%. Ngân hàng Nhà nước dự báo lạm phát bình quân năm trong khoảng 4,5 - 5%, nằm trong miền mục tiêu 5% ± 0,5%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam trong khoảng 3,8 - 5,2%.

Để kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Tài chính kiến nghị tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây áp lực lên giá; điều hành chính sách tài khóa theo hướng chặt chẽ, hiệu quả và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công theo tiến độ hợp lý, tránh dồn chi cuối năm gây áp lực lên giá vật liệu, lao động và mặt bằng giá.

Chính sách tiền tệ cũng cần được điều hành chủ động, linh hoạt, kiểm soát tín dụng phù hợp khả năng hấp thụ của nền kinh tế, theo dõi sát lạm phát cơ bản, lãi suất, tỷ giá và hạn chế áp lực lạm phát nhập khẩu.

Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý, điều hành theo lộ trình phù hợp gắn với mục tiêu kiểm soát. Trong bối cảnh áp lực lạm phát đang ở mức cao, việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục và các hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu cần được cân nhắc phù hợp.

Cùng với đó, tăng cường truyền thông, minh bạch thông tin về giá và chính sách điều hành, góp phần ổn định kỳ vọng lạm phát, hạn chế đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thiện thể chế và tổ chức thực hiện Luật Giá; rà soát, sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định không phù hợp, bảo đảm thống nhất hệ thống pháp luật về giá.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giá, hoàn thiện hệ thống kê khai giá điện tử kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, phục vụ tổng hợp, phân tích, dự báo và điều hành; đồng thời ban hành danh sách tổ chức kinh doanh thuộc diện kê khai giá theo quy định.