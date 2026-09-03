Đảng bộ Bộ Tài chính nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến các điểm cầu ở trung ương, các tỉnh, thành phố, các xã phường, đặc khu, các tổ chức Đảng trong quân đội, công an và doanh nghiệp...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự hội nghị tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. Ảnh: Đức Thanh

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (dự tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (dự tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh); Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Toàn cảnh hội nghị tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. Ảnh: Đức Thanh

Cùng dự có các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương.

Dự tại điểm cầu Bộ Tài chính và các điểm cầu trực thuộc có đồng chí Trần Quốc Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Phó Bí thư chuyên trách, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư, Phó Bí thư, cấp uỷ viên và hơn 40.000 đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan trưng bày “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Ảnh: Đức Thanh

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các Nghị quyết, Chỉ thị; trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả; góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; bảo đảm các Nghị quyết, Chỉ thị và Chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. Qua đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Trước khi bước vào Hội nghị, các đại biểu dự tại điểm cầu chính tham quan Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.

Đồng chí Trần Quân - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

Tại Hội nghị, các đại biểu xem phóng sự tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Các đại biểu đã nghe đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày chuyên đề những nội dung cốt lõi Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”; Chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề về những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”.

Đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày Chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài”.

Các đại biểu tại điểm cầu Bộ Tài chính nghe nội dung cốt lõi Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị. Ảnh: Đức Minh

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về “Phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới”;

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “Phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.