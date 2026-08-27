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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

20:00 | 27/08/2026
(TBTCO) - Chiều 27/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan cho ý kiến về sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; về Đề án tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban tham mưu giúp việc của Đảng ở Trung ương; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với nội dung trong Báo cáo; nhấn mạnh các ý kiến phát biểu tập trung, làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời đưa ra những yêu cầu mới đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng.

Đánh giá thực chất 5 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và 15 năm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định những kết quả đạt được rất quan trọng và có ý nghĩa lâu dài. Từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đến Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII, tư duy của Đảng không ngừng phát triển: từ giải quyết vấn đề cấp bách đến nhận diện có hệ thống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; từ chỉnh đốn Đảng đến chỉnh đốn cả hệ thống chính trị; từ xử lý vi phạm đến kết hợp “xây” và “chống”, giáo dục, nêu gương, kiểm tra, kiểm soát quyền lực và dựa vào nhân dân.

Các chủ trương được thực hiện kiên trì, quyết liệt, đồng bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tiến hành mạnh mẽ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; nhiều vụ việc phức tạp được xử lý nghiêm; tổ chức bộ máy được sắp xếp với quyết tâm cao; công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức cơ sở đảng có tiến bộ. Kết quả đó góp phần củng cố đoàn kết trong Đảng và niềm tin của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
Đánh giá thực chất 5 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và 15 năm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định những kết quả đạt được rất quan trọng và có ý nghĩa lâu dài. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đánh giá đúng thành tựu phải đi liền với nhìn thẳng vào hạn chế; cần thống nhất: xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; cơ quan tham mưu không thể làm thay cấp ủy. “Xây” và “chống” phải đồng bộ, nhưng phòng ngừa, tự kiểm tra, sửa chữa từ sớm là căn cơ. Quyền hạn phải gắn với trách nhiệm; kiểm tra phải đi đến khắc phục; xử lý vụ việc phải đồng thời sửa kẽ hở của cơ chế. Chất lượng lãnh đạo, hiệu quả phát triển và niềm tin của nhân dân là thước đo quan trọng nhất.

Về Đề án và dự thảo Nghị quyết mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải xác định rõ giá trị mới, phạm vi và mối quan hệ của Nghị quyết với các văn kiện hiện hành. Việc xem xét ban hành Nghị quyết mới không phải để có thêm một tầng văn bản, càng không phải vì đến mốc thời gian thì thay văn kiện cũ. Mục đích là tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu và khả năng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng. Phải trả lời rõ Nghị quyết giải quyết vấn đề gì mà các văn kiện hiện hành chưa giải quyết đầy đủ, cơ chế nào tạo chuyển biến, kết quả nào có thể kiểm chứng.

Phạm vi Nghị quyết phải giới hạn chặt chẽ, đúng vai trò văn kiện nền tảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; không lặp lại nội dung chuyên ngành về cán bộ, phương thức lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tổ chức bộ máy đã được quy định đầy đủ; phải đồng bộ với các dự thảo nghị quyết cùng trình Trung ương, rõ phạm vi chủ trì, trách nhiệm phối hợp, không chồng chéo, không bỏ trống.

Các quan điểm của Nghị quyết cần cô đọng, thể hiện rõ các mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới; “xây” và “chống”; xây dựng Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển; kiểm soát quyền lực và khuyến khích sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng và việc dựa vào nhân dân. Mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phải hướng vào chuyển biến thực chất về năng lực tự sửa chữa, chất lượng quyết sách, hiệu quả vận hành, đội ngũ cán bộ và mối quan hệ với nhân dân.

Xác định các đột phá và nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải sắp xếp lại để không hình thành hệ thống đột phá song song với 3 đột phá về xây dựng Đảng của Đại hội XIV; chuyển trọng tâm từ “đặt thêm đột phá” sang “thiết lập cơ chế cụ thể hóa các đột phá của Đại hội”.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần sắp xếp theo một logic thống nhất, phục vụ trực tiếp các cơ chế trọng tâm; không đưa vào Nghị quyết những yêu cầu đúng nhưng chung chung, không xác định được chủ thể hoặc không thể kiểm tra. Mỗi nhóm phải chỉ rõ điểm nghẽn cần xử lý, cơ chế cần đổi, kết quả phải đạt; phân biệt nhiệm vụ thường xuyên với nhiệm vụ tạo chuyển biến trong nhiệm kỳ, việc thực hiện ngay với nội dung cần thí điểm; phải phân định rành mạch các tầng thẩm quyền; phối hợp không được làm mờ chủ thể, tạo thêm tầng nấc hoặc để khoảng trống trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, kế hoạch thực hiện phải được chuẩn bị đồng thời với Nghị quyết. Mỗi việc phải rõ đầu mối, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, cách xác nhận kết quả; chậm hoặc không đạt phải giải trình, làm rõ trách nhiệm. Cơ chế mới thí điểm có kiểm soát, xác định rõ phạm vi, thời gian, tiêu chí đánh giá. Kiểm tra tập trung vào chuyển biến thực chất, không chủ yếu đếm hội nghị, văn bản, quy trình, hồ sơ. Cùng với số liệu, phải đánh giá chất lượng quyết sách, khả năng giải quyết vấn đề, năng lực tự sửa chữa và niềm tin của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu ý kiến, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đúng tầm, đồng bộ và khả thi để báo cáo Bộ Chính trị trước khi trình Trung ương./.

Theo TTXVN
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tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xây dựng chỉnh đốn Đảng Kết luận số 21-KL/TW hệ thống chính trị

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