Thuế - Hải quan

Sau gần 8 tháng, Hải quan Vân Phong đã vượt dự toán thu ngân sách

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
06:36 | 28/08/2026
(TBTCO) - Thu ngân sách tại Hải quan Vân Phong (Chi cục Hải quan khu vực XIII) tiếp tục tăng mạnh, với số thu lũy kế đến giữa tháng 8 đạt hơn 1.294 tỷ đồng, vượt 29,47% dự toán được giao cho cả năm 2026.
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Theo Hải quan Vân Phong, trong kỳ từ ngày 15/7 -14/8/2026, đơn vị đã thu ngân sách nhà nước đạt 258,31 tỷ đồng, tăng 46,05% so với kỳ trước. Lũy kế từ đầu năm đến 14/8, số thu đạt 1.294,70 tỷ đồng, bằng 129,47% dự toán năm được giao (1.000 tỷ đồng).

Kết quả này cũng cao hơn 479,91 tỷ đồng so với số thu cùng kỳ năm 2025. So với chỉ tiêu phấn đấu năm 2026 được điều chỉnh lên 1.331 tỷ đồng, số thu lũy kế đã đạt 97,27%.

Địa bàn quản lý của Hải quan Vân Phong gồm Khu công nghiệp Ninh Thủy, kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong cùng các cảng nhà máy đóng tàu Hyundai Việt Nam, cảng Nhà máy nhiệt điện Vân Phong, cảng Nam Vân Phong và cảng tổng hợp Bắc Vân Phong.

Đáng chú ý, theo số liệu thống kê của đơn vị, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong kỳ đạt 268,02 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 53,92 triệu USD và nhập khẩu đạt 214,1 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 386,97 triệu USD, nhập khẩu đạt 1.414,18 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lên 1,801 tỷ USD, tăng 52,71% so với cùng kỳ năm trước.

Hải quan Vân Phong cho biết, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng chủ yếu do gia tăng nhập khẩu xăng dầu so với năm 2025. Đây cũng là một trong những nguồn đóng góp lớn cho số thu ngân sách của đơn vị.

Trong cơ cấu nguồn thu 8 tháng năm 2026, thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 266,085 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng đạt 903 tỷ đồng, thuế nhập khẩu đạt 64,880 tỷ đồng, thuế xuất khẩu đạt 25,250 tỷ đồng và các khoản thu khác đạt 35,486 tỷ đồng.

Nguồn thu ngân sách chủ yếu đến từ hoạt động nhập khẩu xăng dầu, than đá, cùng các khoản thu từ lĩnh vực đóng tàu và dự án điện. Riêng các nhóm doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn đóng góp tổng cộng hàng trăm tỷ đồng, trong đó nguồn thu từ than đá đạt 559,14 tỷ đồng, xăng dầu 464,41 tỷ đồng và hoạt động đóng tàu 155,12 tỷ đồng.

Theo số liệu ước thu được đơn vị cập nhật đến ngày 15/8, số thu ngân sách lũy kế đạt khoảng 1.454,7 tỷ đồng, tương đương 145,4% dự toán được giao.

Cùng với việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Hải quan Vân Phong cho biết, đơn vị tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát tại các cảng biển, kho bãi 24/7; hệ thống thông quan điện tử và các hệ thống nghiệp vụ vận hành ổn định. Trong kỳ, 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn, đúng hạn.

Từ đầu năm đến giữa tháng 8/2026, Hải quan Vân Phong đã tiếp nhận và giải quyết 13/13 lượt vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

Đặc biệt, đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
Hải quan Vân Phong; thu ngân sách tang xuất nhập khẩu doanh nghiệp xuất nhập khẩu

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