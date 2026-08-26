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Thuế Thu nhập cá nhân năm 2026: Thách thức mới trong quản trị dữ liệu và chính sách nhân sự

10:00 | 26/08/2026
(TBTCO) - Thu nhập của người lao động Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi mới. Khi áp lực chi phí sinh hoạt tiếp tục gia tăng, người lao động ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thu nhập thực nhận sau thuế. Trong bối cảnh này, các thay đổi của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2026 đã đánh dấu một bước điều chỉnh quan trọng theo hướng phù hợp với tình hình kinh tế và mức sống hiện hành.
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Người lao động được hưởng lợi nhiều hơn

Thuế Thu nhập cá nhân năm 2026: Thách thức mới trong quản trị dữ liệu và chính sách nhân sự
Bà Võ Ngọc Thúy An
Phó Tổng giám đốc của PwC Việt Nam

Tác động lớn nhất của các thay đổi về thuế thu nhập cá nhân trong năm 2026 không chỉ là việc điều chỉnh nghĩa vụ thuế của người lao động, mà còn là việc đặt ra yêu cầu cao hơn cho các doanh nghiệp về quản lý dữ liệu nhân sự và đồng bộ chính sách tiền lương, phúc lợi.

Điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 và Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15 đã tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 1/1/2026. Điểm thay đổi được quan tâm nhất là việc tăng mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế từ 11 lên 15,5 triệu đồng/tháng và tăng mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc từ 4,4 lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Luật mới cũng mở rộng phạm vi một số khoản thu nhập được miễn thuế, bao gồm làm thêm giờ, làm việc ban đêm tại nơi làm việc, thanh toán ngày nghỉ hằng năm chưa sử dụng, hoặc cơ chế miễn thuế Thu nhập cá nhân trong 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công trong lĩnh vực công nghệ số và công nghệ cao.

Chất lượng dữ liệu nhân sự trở thành yếu tố quyết định trong quản lý thuế

Theo bà Võ Ngọc Thúy An – Phó Tổng giám đốc của PwC Việt Nam, trong bối cảnh cơ quan thuế đẩy mạnh số hóa, doanh nghiệp cần bảo đảm rằng thông tin nhân viên, hồ sơ người phụ thuộc và các thông tin khác như thời gian làm thêm, ngày nghỉ phép, được ghi nhận đầy đủ, nhất quán và có đầy đủ chứng từ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài hoặc có lực lượng lao động làm việc linh hoạt tại nhiều địa điểm cần đặc biệt lưu ý đến việc xác định nghĩa vụ thuế. Khi mô hình làm việc ngày càng đa dạng, các rủi ro liên quan đến tình trạng cư trú thuế, phân bổ thu nhập và nghĩa vụ báo cáo có xu hướng gia tăng, đòi hỏi doanh nghiệp phải có cơ chế quản trị dữ liệu phù hợp thay vì xử lý thủ công theo từng trường hợp phát sinh. Doanh nghiệp sở hữu dữ liệu nhân sự được chuẩn hóa sẽ dễ dàng thích ứng với các thay đổi pháp luật, giảm thiểu rủi ro xử phạt.

Từ thay đổi thuế đến yêu cầu rà soát toàn diện chính sách đãi ngộ

Từ kinh nghiệm đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp trong công tác thuế và quản lý nguồn nhân lực, bà Thúy An chia sẻ, PwC nhận thấy các doanh nghiệp hiện vẫn tập trung vào việc cập nhật cách tính thuế trên hệ thống tính lương, trong khi tác động của luật mới đối với chính sách nhân sự chưa được đánh giá toàn diện. Trên thực tế, khả năng áp dụng các ưu đãi hoặc miễn thuế đối với một số khoản chi trả cho người lao động, như tiền ăn giữa ca hay trợ cấp thôi việc, thường phụ thuộc vào việc các khoản này được quy định rõ ràng trong chính sách, quy chế hoặc hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp.

Do đó, “đây là thời điểm phù hợp để doanh nghiệp rà soát lại cơ cấu lương thưởng và chính sách phúc lợi. Việc thực hiện các phân tích mô phỏng tác động của luật mới trước khi đưa ra các quyết định điều chỉnh chính sách sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết” – bà Thúy An nói.

Thuế Thu nhập cá nhân năm 2026: Thách thức mới trong quản trị dữ liệu và chính sách nhân sự
Bà Võ Ngọc Thúy An (đầu tiên, bên trái) cùng đội ngũ tư vấn của PwC Việt Nam đồng hành doanh nghiệp trong các buổi hội thảo trước các thay đổi của luật thuế

Trong bối cảnh các quy định mới về thuế đang đặt ra nhiều yêu cầu thực tiễn cho doanh nghiệp, PwC Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thông qua các chương trình cập nhật chuyên sâu và trao đổi thực tiễn. Từ kinh nghiệm thực tế, PwC hỗ trợ doanh nghiệp nhìn nhận đầy đủ tác động của các thay đổi mới trong luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, luật Thuế thu nhập cá nhân, nâng cao quản lý dữ liệu nhân sự và hoàn thiện chính sách tiền lương, phúc lợi./.

Ngân Hà
Từ khóa:
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