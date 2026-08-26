Thị trường

Ngày 26/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

09:15 | 26/08/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (26/8) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 560.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 1,37% so với hôm qua.
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Ngày 26/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h10 giờ ngày 26/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.336.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.408.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 21.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.336.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.408.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.336.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.748.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 62.293.178 đồng/kg (mua vào) và 64.213.173 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9 giờ ngày 25/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 26/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9 giờ ngày 26/8, giá bạc giao ngay ở mức 69,402 USD/ounce, tăng 1,37% so với hôm qua. Diễn biến trên cho thấy giá bạc đang bước vào giai đoạn tăng.

Việc bạc liên tục tăng trong thời điểm này cũng có thể được nhìn nhận dưới góc độ kỹ thuật. Bên cạnh đó, diễn biến của đồng USD tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với giá bạc.

Ngày 26/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Xét về kỹ thuật, ngưỡng 70 USD/ounce đang trở thành vùng giá quan trọng đối với xu hướng ngắn hạn. Việc bạc có thể giữ vững trên mốc này sẽ củng cố động lực tăng và mở ra khả năng hướng tới vùng 71,5 - 72 USD/ounce. Trong trường hợp lực bán gia tăng, vùng 69 USD/ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý, có thể quyết định khả năng duy trì xu hướng tăng hiện tại.

Nhìn về dài hạn, giá bạc vẫn có nhiều yếu tố nền tảng hỗ trợ. Tuy nhiên, sau những phiên tăng mạnh, nguy cơ xuất hiện các nhịp điều chỉnh vẫn hiện hữu. Diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, định hướng lãi suất của Fed cùng các số liệu kinh tế mới sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng mà thị trường cần theo dõi./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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