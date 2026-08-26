Vietjet mở bán 3,1 triệu vé Tết Đinh Mùi 2027, thêm lựa chọn cho hành trình đoàn viên

Trên các đường bay nội địa, Vietjet dự kiến cung cấp khoảng 2 triệu vé Tết.

Đáp ứng nhu cầu về quê đón Tết, thăm thân và du xuân của người dân, du khách, Vietjet mở bán sớm 3,1 triệu vé Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế, phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm từ 22/1/2027 đến 20/2/2027 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch). Tổng lượng vé cung ứng tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời sẽ tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung linh hoạt theo nhu cầu đi lại thực tế của hành khách, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển trong cao điểm Tết.

Trên các đường bay nội địa, Vietjet dự kiến cung cấp khoảng 2 triệu vé Tết. Trước Tết, giá vé từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… chỉ từ 890.000 đồng; các chặng từ TP. Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột… từ 490.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Ở chiều ngược lại sau Tết, giá vé cũng chỉ từ 490.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), mang đến thêm lựa chọn để hành khách chủ động sắp xếp lịch trình, kết hợp trọn vẹn những ngày đoàn viên với hành trình du xuân đầu năm.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu trở về sum họp trong dịp Tết cổ truyền, mạng bay rộng khắp của Vietjet còn mở ra nhiều lựa chọn cho những chuyến du xuân tại Việt Nam và quốc tế, với các điểm đến hấp dẫn như CH Séc, Kazakhstan, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia… Trong dịp này, Vietjet mở bán khoảng 1,1 triệu vé trên các đường bay quốc tế, đồng thời tăng chuyến trên nhiều đường bay kết nối Việt Nam với Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines và Indonesia.

Vietjet mang đến thêm nhiều lựa chọn để mỗi hành khách tận hưởng mùa Xuân theo cách riêng.

Từ những chuyến bay trở về quê nhà, sum họp bên gia đình đến hành trình khám phá những vùng đất mới, mạng bay Vietjet mang đến thêm nhiều lựa chọn để mỗi hành khách tận hưởng mùa Xuân theo cách riêng. Đó cũng là những hành trình kết nối con người, đưa những sắc màu văn hóa và trải nghiệm đặc trưng của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội để người Việt đón một năm mới với những hành trình mới mẻ và đáng nhớ.

Đặt vé Tết càng sớm, lựa chọn càng đa dạng, giá vé càng tiết kiệm. Hành khách có thể đặt vé ngay từ hôm nay trên website www.vietjetair.com, ứng dụng Vietjet Air, tại các phòng vé và đại lý chính thức của Vietjet trên toàn cầu. Vietjet sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường để điều chỉnh và bổ sung tải cung ứng phù hợp, tạo thêm cơ hội để hành khách chủ động lựa chọn chuyến bay và lên kế hoạch cho mùa Tết Đinh Mùi 2027./.