Thị trường

Ngày 26/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh

06:36 | 26/08/2026
Giá heo hơi hôm nay (26/8) tiếp tục đi lên nhưng mức độ phân hóa khá rõ giữa các vùng. Miền Bắc tăng mạnh trên diện rộng và trở lại mốc 60.000 đồng/kg, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam chỉ xuất hiện một số điểm tăng.
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Ngày 26/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi lên. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng tăng khi toàn bộ 15 địa phương được khảo sát cùng tăng thêm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Bắc được nâng lên khoảng 59.000 - 60.000 đồng/kg, tiếp tục giữ vị trí cao nhất cả nước.

Đáng chú ý, mốc 60.000 đồng/kg đã chính thức trở lại thị trường sau thời gian giá heo hơi liên tục điều chỉnh. Có 11 địa phương cùng đạt mức này, gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên.

Các địa phương còn lại gồm Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 59.000 đồng/kg.

Như vậy, chỉ sau 3 phiên đầu tuần, giá heo hơi miền Bắc đã tăng thêm khoảng 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Mặt bằng giá tại khu vực này cũng nới rộng khoảng cách so với miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tương đối ổn định, chỉ ghi nhận hai địa phương điều chỉnh giá.

Cụ thể, Huế tăng 1.000 đồng/kg, lên 58.000 đồng/kg. Khánh Hòa cũng tăng tương ứng, đạt 57.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, thương lái tại miền Trung - Tây Nguyên đang thu mua heo hơi trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Lâm Đồng cùng đứng ở mức cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng không xuất hiện nhiều biến động. Tây Ninh là địa phương duy nhất tăng giá trong sáng nay với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg, lên 58.000 đồng/kg. Những tỉnh, thành còn lại tiếp tục giữ nguyên giá so với phiên trước.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng dẫn đầu khu vực với 58.000 đồng/kg.

Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng thu mua heo hơi ở mức 57.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi lên nhưng mức độ phân hóa khá rõ giữa các vùng. Miền Bắc tăng mạnh trên diện rộng và trở lại mốc 60.000 đồng/kg, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam chỉ xuất hiện một số điểm tăng.

Theo khảo sát mới nhất, giá heo hơi trên cả nước hiện dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg. Miền Bắc tiếp tục dẫn đầu về mặt bằng giá và cũng là khu vực duy nhất ghi nhận mức 60.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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