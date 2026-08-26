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Giá vàng hôm nay 26/8: Vàng thế giới neo cao, vàng trong nước vẫn chưa dừng tăng

Thu Hương

Thu Hương

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06:34 | 26/08/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới duy trì quanh 4.661 USD/ounce sau khi tăng hơn 15% trong một tháng. Trong nước, vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục đi lên, có nơi đạt 154 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh mức 4.661,9 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 148,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 2,3 triệu đồng/lượng.

Trong vòng 30 ngày qua, giá vàng thế giới đã tăng 608,2 USD/ounce, tương đương 15,01%. Đà đi lên của kim loại quý được duy trì trong bối cảnh thị trường giằng co giữa những tín hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ suy yếu và lo ngại lạm phát vẫn chưa được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kiểm soát hoàn toàn.

Giá vàng hôm nay 26/8: Vàng thế giới neo cao, vàng trong nước vẫn chưa dừng tăng
Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Biên bản cuộc họp tháng 7 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) cho thấy một số quan chức ủng hộ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Nhiều thành viên cũng để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát không duy trì xu hướng hạ nhiệt.

Trước những tín hiệu này, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất không còn nghiêng hoàn toàn về kịch bản Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Sự chú ý của giới đầu tư hiện hướng tới báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến công bố vào thứ Tư và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu. Hai sự kiện được kỳ vọng cung cấp thêm tín hiệu về mức độ hạn chế của phạm vi lãi suất mục tiêu hiện nay đối với nền kinh tế.

Theo bà Ipek Ozkardeskay - Chuyên gia phân tích cấp cao tại Swissquote, việc vàng vẫn được ưa chuộng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ duy trì ở mức cao là diễn biến đáng chú ý. Đà tăng của kim loại quý phản ánh nhu cầu phòng ngừa trước sự thiếu chắc chắn trong chính sách tài khóa Mỹ, áp lực lạm phát và nguy cơ biến động của các tài sản rủi ro khi định giá đang ở mức cao, trong khi hoạt động tài trợ cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo gia tăng.

Bên cạnh đó, giá vàng còn được hỗ trợ dài hạn bởi xu hướng phi đô la hóa, khi các tổ chức trên thế giới đẩy mạnh đa dạng hóa danh mục, giảm tỷ trọng trái phiếu Kho bạc Mỹ và gia tăng nắm giữ vàng. Tuy nhiên, bà Ozkardeskaya lưu ý tình trạng mua quá mức có thể khiến thị trường xuất hiện những nhịp điều chỉnh.

Rủi ro địa chính trị tại Eo biển Hormuz cũng tiếp tục tạo thêm phần bù rủi ro cho vàng, dù chưa dẫn tới một cú sốc nguồn cung toàn diện. Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần khi thị trường đánh giá các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran chưa gây nguy cơ gián đoạn tức thời như kịch bản căng thẳng quân sự leo thang.

Trong bối cảnh đó, vàng tiếp tục thu hút dòng tiền trú ẩn trước những bất ổn địa chính trị. Đồng thời, giá dầu suy yếu phần nào giúp giảm áp lực lạm phát ngắn hạn và tác động lên lợi suất trái phiếu.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 25/8, giá vàng trong nước tiếp tục tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Tại phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 150 - 154 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn giao dịch ở ngưỡng 150 - 154 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết giá ở ngưỡng 148 - 152 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng. Tương tự, SJC tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 147,1 - 150,1 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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