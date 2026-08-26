Đầu tư

Khởi công cải tạo tổng thể đường cất hạ cánh sân bay Đà Nẵng vào cuối tháng 11/2026

Anh Minh

Anh Minh

07:28 | 26/08/2026
(TBTCO) - Bộ Xây dựng chấp thuận sử dụng thiết kế kỹ thuật thay cho thiết kế cơ sở để có thể sớm khởi công Dự án cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vốn gần 1.700 tỷ đồng.
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Toàn cảnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (Ảnh: ACV).
Toàn cảnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: ACV

Đây là một trong những thông tin đáng chú ý liên quan đến việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vừa được Bộ Xây dựng gửi UBND TP. Đà Nẵng và các đơn vị liên quan vào đầu tuần này.

Dồn lực sửa chữa tổng thể

Theo Bộ Xây dựng, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là cửa ngõ hàng không quan trọng của TP. Đà Nẵng và khu vực duyên hải miền Trung, có vai trò đặc biệt đối với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, thương mại và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Vì vậy, việc duy trì, nâng cao năng lực khai thác các công trình kết cấu hạ tầng tại Cảng là rất cần thiết.

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, quyết định việc sửa chữa theo thẩm quyền. Quá trình xem xét cần bảo đảm an toàn bay, duy trì khai thác thường xuyên, liên tục; đồng thời rà soát kỹ phạm vi, quy mô và thời điểm thực hiện để phù hợp với Dự án cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn đang được chuẩn bị đầu tư, tránh trùng lắp, lãng phí nguồn lực.

Để khắc phục những hư hỏng liên quan đến các công trình khu bay, vào giữa tháng 8/2026, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1417/QĐ-BXD ngày 12/8/2026 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.696 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028.

Phạm vi đầu tư gồm cải tạo đường cất hạ cánh 17R/35L và hệ thống đường lăn, bảo đảm quy mô cấp sân bay 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đáp ứng khai thác hiệu quả tàu bay code E như B747, B787, A350 hoặc tương đương. Tại Dự án này, Bộ Xây dựng là cấp quyết định đầu tư, Ban quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ, trên cơ sở đề xuất của Ban quản lý dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng đã chấp thuận sử dụng thiết kế kỹ thuật thay cho thiết kế cơ sở tại Báo cáo nghiên cứu khả thi. Cách làm này dự kiến rút ngắn khoảng 1 tháng so với trình tự thông thường, qua đó phấn đấu khởi công Dự án vào cuối tháng 11/2026.

“Với tiến độ trên, phương án sửa chữa đột xuất các tấm bê tông xi măng bị hư hỏng trên đường cất hạ cánh, đường lăn G6 theo đề xuất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV để đưa vào khai thác cuối tháng 10/2026 sẽ không hiệu quả, có nguy cơ gây lãng phí vốn đầu tư” - ông Lê Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết.

Thay vào đó, các cơ quan, đơn vị được Bộ Xây dựng đề nghị tập trung triển khai Dự án cải tạo tổng thể, tránh trùng lắp về phạm vi, khối lượng, đồng thời sớm đưa công trình vào khai thác và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Đà Nẵng hỗ trợ chủ đầu tư sử dụng hệ thống giao thông kết nối với sân bay phục vụ thi công và bố trí bãi đổ thải cho Dự án.

Một vấn đề đáng lưu ý là nguồn vật liệu xây dựng trên địa bàn TP. Đà Nẵng đang rất khan hiếm, đặc biệt là đá, cát phục vụ bê tông xi măng do các mỏ vật liệu hết thời hạn khai thác. Giá công bố và giá bán thực tế trên thị trường cũng có sự chênh lệch lớn.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Đà Nẵng hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu về nguồn cung; kiểm soát giá và công bố giá vật liệu đầy đủ, kịp thời, sát với thị trường, phục vụ quản lý chi phí đầu tư Dự án.

Ban quản lý dự án Thăng Long được yêu cầu lập tiến độ chi tiết, sớm xác định nhu cầu và khả năng cung ứng vật liệu, vị trí bãi đổ thải, phương án giao thông kết nối; phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và ACV trong bố trí mặt bằng thi công, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động khai thác sân bay.

Đường băng gần 30 năm chưa được sửa chữa lớn

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sân bay Đà Nẵng hiện có 2 đường cất hạ cánh song song. Trong đó, đường cất hạ cánh 17L/35R phía Đông dài 3.500 m, đưa vào khai thác từ năm 2012, cơ bản vẫn đáp ứng yêu cầu khai thác.

Trong khi đó, đường cất hạ cánh 35L/17R phía Tây dài 3.049 m có nhiều hạng mục được xây dựng từ năm 1965. Đoạn giữa đường băng được cải tạo lần gần nhất vào năm 1999 và đã khai thác khoảng 27 năm, vượt tuổi thọ thiết kế nhưng chưa được sửa chữa lớn.

Do tần suất khai thác ngày càng cao, mặt đường bê tông xi măng và bê tông nhựa trên đường cất hạ cánh 35L/17R đã xuất hiện nhiều dạng hư hỏng như nứt gãy tấm, vỡ góc, vỡ mép, dập tấm, trơ cốt liệu, rạn nứt chân chim, rạn nứt da cá sấu, bong tróc bề mặt, lún vệt bánh xe và đọng nước. Công tác duy tu hiện phải thực hiện gần như hằng tuần để duy trì khai thác.

Theo đánh giá của đơn vị tư vấn ADCC, các giải pháp sửa chữa hiện nay chủ yếu xử lý lớp mặt, chưa khắc phục được hư hỏng kết cấu bên dưới nên chỉ có tác dụng duy trì khai thác trong ngắn hạn.

Trong điều kiện kết cấu mặt đường đã hết tuổi thọ thiết kế nhưng vẫn phải khai thác với cường độ cao, nguy cơ bong bật mặt đường lớn, có thể tạo vật thể lạ (FOD), gây hư hỏng tàu bay và ảnh hưởng đến an toàn khai thác.

Đặc biệt, sau khi hoạt động hàng không phục hồi hoàn toàn và các đường bay quốc tế sử dụng tàu bay thân rộng tăng mạnh, tốc độ xuống cấp của đường cất hạ cánh 35L/17R diễn ra nhanh hơn.

“Việc cải tạo đường cất hạ cánh 35L/17R và hệ thống đường lăn vì vậy là cần thiết để xử lý tình trạng xuống cấp, bảo đảm an toàn khai thác lâu dài; đồng thời nâng cao năng lực phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa của TP. Đà Nẵng và khu vực duyên hải miền Trung” - ông Uông Việt Dũng – Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá./.

Anh Minh
Từ khóa:
đường cất hạ cánh bộ xây dựng cảng hàng không quốc tế đà nẵng Đà Nẵng

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