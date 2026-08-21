Khả năng tiếp cận vốn tín dụng doanh nghiệp bất động sản có sự phân hóa rõ

Ưu tiên cho dự án tạo nguồn cung thực

Bộ Xây dựng cho biết, trong quý II/2026, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp bất động sản có sự phân hóa rõ giữa các doanh nghiệp, dự án; các chủ đầu tư có năng lực tài chính, phương án kinh doanh khả thi, dòng tiền ổn định tiếp cận tín dụng thuận lợi hơn, trong khi các dự án còn vướng mắc pháp lý, thanh khoản thấp vẫn gặp khó khăn.

Về mặt bằng lãi suất, mặt bằng lãi suất cho vay nhìn chung có xu hướng điều chỉnh tăng. Theo các báo cáo nghiên cứu thị trường, lãi suất vay bất động sản phổ biến khoảng 12 - 14%/năm, trong khi nhiều khoản vay sau thời gian ưu đãi đã chuyển sang lãi suất thả nổi khoảng 13 - 15%/năm, thậm chí 15 - 16%/năm tại một số ngân hàng. Chi phí vốn tăng làm giảm khả năng hấp thụ tín dụng của người mua nhà, đồng thời gia tăng áp lực tài chính đối với các chủ đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp có tỷ lệ đòn bẩy cao hoặc dự án triển khai kéo dài.

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Theo khảo sát của một số tổ chức nghiên cứu thì hiện nay nhu cầu vốn của doanh nghiệp vẫn ở mức cao, hầu hết các doanh nghiệp có nhu cầu vay, chủ yếu để duy trì hoạt động, bổ sung vốn lưu động và triển khai dự án.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến ngày 30/6/2026, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,5 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 12,71% so với quý I/2026.

Về khả năng tiếp cận tín dụng của người mua nhà vẫn là điểm nghẽn, khi nhiều doanh nghiệp cho biết khách hàng gặp khó khăn hoặc rất khó khăn khi vay vốn. Lãi suất cao, hạn mức vay thấp và yêu cầu chứng minh thu nhập tiếp tục hạn chế sức mua, đặc biệt với nhóm khách hàng có năng lực tài chính hạn chế. Khó tiếp cận tín dụng cũng làm gia tăng giao dịch không thành công. Qua đó, chi phí vốn và điều kiện tín dụng tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ, thanh khoản và đà phục hồi của thị trường.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản phục hồi

Thông tin về tình hình phát hành trái phiếu đối với lĩnh vực bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, trong quý II/2026, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản có dấu hiệu phục hồi so với cùng kỳ, tuy nhiên hoạt động phát hành chủ yếu tập trung ở một số chủ đầu tư có quy mô lớn, dự án có pháp lý tương đối hoàn thiện; các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn trong huy động vốn thông qua kênh trái phiếu.

Dẫn Báo cáo của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam, Bộ Xây dựng cho biết, theo số liệu phát hành trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6/2026, nhóm doanh nghiệp bất động sản đã phát hành khoảng 38.764 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong kỳ.

Hoạt động phát hành chủ yếu được thực hiện theo phương thức riêng lẻ, tập trung tại một số doanh nghiệp lớn như: Công ty Cổ phần (CTCP) Vinhomes (17.000 tỷ đồng), CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Minh An (7.500 tỷ đồng), CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Tam Tài Lộc (5.700 tỷ đồng), CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (2.500 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (4.000 tỷ đồng), cùng một số doanh nghiệp khác như CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú, CTCP Tandoland, CTCP Bất động sản Bcons PS và Công ty TNHH Greenland Phố Hoa.

Theo Bộ Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam ước đạt 13,03 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ và là mức cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm gần đây. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 965,2 triệu USD, chiếm 7,4% tổng vốn FDI thực hiện (theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026, công bố ngày 3/7/2026 của Cục Thống kê - Bộ Tài chính).

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ. Riêng lĩnh vực bất động sản, nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn điều chỉnh, đạt khoảng 5,1 tỷ USD, chiếm 17,9% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm.

Kết quả trên cho thấy bất động sản tiếp tục là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các dự án có quy mô lớn, pháp lý rõ ràng, vị trí thuận lợi và khả năng khai thác ổn định như khu đô thị, nhà ở, bất động sản công nghiệp, logistics, văn phòng và dịch vụ lưu trú. Tuy nhiên, dòng vốn FDI có xu hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các dự án có năng lực triển khai và hiệu quả khai thác thực tế./.