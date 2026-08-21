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Ngày 21/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng tại cả 3 miền trên cả nước

06:18 | 21/08/2026
Giá heo hơi hôm nay (21/8) tiếp tục tăng trên cả ba miền, nối dài nhịp phục hồi sau giai đoạn giảm liên tục trước đó. Mặt bằng giá trên cả nước hiện dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg, trong đó mức cao nhất 58.000 đồng/kg đã xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành.
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Ngày 21/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng tại cả 3 miền trên cả nước
Giá heo hơi hôm nay nối dài nhịp phục hồi. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi. Nhiều tỉnh, thành đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua trong khu vực lên hai mức 57.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên cùng đạt 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Trong khi đó, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cùng được thương lái thu mua ở mức 57.000 đồng/kg.

Như vậy, sau hai phiên phục hồi liên tiếp, miền Bắc hiện không còn địa phương nào giao dịch dưới 57.000 đồng/kg. So với giai đoạn giảm mạnh trước đó, mặt bằng giá tại khu vực đã có sự cải thiện rõ rệt.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cùng nối dài đà tăng, xu hướng đi lên tiếp tục xuất hiện tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Sau điều chỉnh, giá heo hơi trong khu vực dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng tăng lên 58.000 đồng/kg, trở thành nhóm địa phương có giá cao nhất khu vực.

Huế sau điều chỉnh đạt 57.000 đồng/kg, ngang với Gia Lai và Lâm Đồng. Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục giữ mức 56.000 đồng/kg, thấp nhất miền Trung - Tây Nguyên.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ở Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh cùng tăng thêm 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Nam phổ biến trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng lên 58.000 đồng/kg, ngang mức đang được ghi nhận tại Vĩnh Long.

Tây Ninh sau khi tăng giá đạt 57.000 đồng/kg. Đồng Tháp cũng tăng lên 56.000 đồng/kg, trong khi An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giao dịch quanh mức này.

Diễn biến hai phiên tăng liên tiếp cho thấy thị trường đang có dấu hiệu hồi phục sau giai đoạn giảm kéo dài. Việc giá thấp nhất được nâng thêm một bước và nhóm 58.000 đồng/kg mở rộng là tín hiệu tích cực đối với người chăn nuôi.

Tuy nhiên, nhịp tăng hiện mới chủ yếu ở mức 1.000 đồng/kg và chưa đủ để khẳng định một chu kỳ tăng mạnh đã hình thành. Diễn biến tiếp theo vẫn phụ thuộc vào nguồn cung lợn xuất chuồng, sức mua trên thị trường thực phẩm, hoạt động thu mua của thương lái và tình hình dịch bệnh./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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