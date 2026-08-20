Thị trường

Ngày 20/8: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

09:45 | 20/08/2026
Giá bạc trong nước hôm này (20/8) đảo chiều tăng mạnh. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng hơn 2,507 triệu đồng/kg chiều mua vào và 2,586 triệu đồng/kg chiều bán ra. Trong khi đó, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế giảm 0,32% so với hôm qua.
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Ngày 20/8: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều
Giá bạc giao ngay hôm nay giảm 0,32% so với hôm qua. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h15 ngày 20/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.351.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.424.000 đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 94 đồng/lượng (mua vào) và 97 đồng/lượng (bán ra) so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.351.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.424.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.351.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.766.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 62.693.177 đồng/kg (mua vào) và 64.639.838 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h15 ngày 20/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 20/8: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h05 ngày 20/8, giá bạc giao ngay ở mức 66,7715 USD/ounce, giảm 0,32% so với hôm qua.

Giá bạc giao ngay tiếp tục giảm trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng cao, làm gia tăng áp lực lên thị trường kim loại quý.

Ngày 20/8: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Đáng chú ý, giá bạc đang phản ứng khá nhạy với diễn biến của thị trường trái phiếu Mỹ. Trước đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm có thời điểm vượt 5,3%, lên mức cao nhất kể từ năm 2007. Lợi suất tăng làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Trong khi đó, đồng USD vẫn dao động quanh vùng thấp nhất trong nhiều tháng sau loạt dữ liệu kinh tế yếu hơn dự kiến làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9. Tuy nhiên, sự suy yếu của đồng bạc xanh hiện chưa đủ tạo lực đẩy đáng kể cho giá bạc.

Với mức giá hơn 66 USD/ounce, bạc đang ở vùng thấp so với các mốc 68-72 USD/ounce từng được xem là vùng kháng cự. Diễn biến giá bạc thế giới trong những phiên tới, đặc biệt là phản ứng của thị trường sau các tín hiệu chính sách tiền tệ của Fed, sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng quyết định xu hướng giá bạc./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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