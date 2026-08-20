Xuất khẩu rau quả, cà phê tăng mạnh qua Hải quan khu vực XIII

Theo Chi cục Hải quan khu vực XIII, trong kỳ (từ 15/7 đến 14/8/2026), đơn vị đăng ký 6.861 tờ khai xuất nhập khẩu, gồm 3.990 tờ khai xuất khẩu và 2.871 tờ khai nhập khẩu. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 854,83 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 465,52 triệu USD và nhập khẩu 389,31 triệu USD.

So với kỳ trước, kim ngạch xuất khẩu tăng 24,16%, còn nhập khẩu tăng 5,37%. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5,498 tỷ USD, tăng 32,4% so với cùng kỳ.

Diễn biến xuất nhập khẩu trong kỳ cho thấy sự phân hóa khá rõ giữa các nhóm hàng chủ lực.

Ở chiều xuất khẩu, thủy sản đạt 73,49 triệu USD, giảm nhẹ 0,25% so với tháng trước. Trong khi đó, rau quả đạt 68,16 triệu USD, tăng 93%, từ mức 35,29 triệu USD của tháng trước.

Đáng chú ý, cà phê Robusta tại Nha Trang ghi nhận mức tăng đột biến 852,94%, với kim ngạch tăng từ 0,85 triệu USD lên 8,1 triệu USD. Những mức tăng này góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu trong kỳ tăng hơn 24% so với kỳ trước.

Ở chiều nhập khẩu, xăng đạt 64,74 triệu USD, tăng 8% so với tháng trước, từ 59,83 triệu USD. Mức tăng chủ yếu do kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tăng, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông chưa kết thúc.

Ngược lại, nhập khẩu than đá các loại giảm mạnh 59,25%, từ 104,6 triệu USD xuống 42,64 triệu USD. Theo cơ quan hải quan, mức giảm này chủ yếu do một số đơn vị điện lực, nhiệt điện giảm kim ngạch nhập khẩu, đồng thời có đơn vị không phát sinh nhập khẩu than đá trong tháng 8.

Cùng với hoạt động xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan khu vực XIII tiếp tục triển khai các biện pháp tạo thuận lợi thương mại, thực hiện các quy định về giám sát quản lý, kiểm tra an toàn thực phẩm, nhập khẩu vàng, phòng chống khai thác IUU và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, đơn vị đã tiếp nhận 6 vướng mắc, kiến nghị phát sinh và giải quyết toàn bộ 6 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%, không còn tồn đọng cuối kỳ.

Đối với công tác giám sát hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan, các đơn vị Hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu được trang bị 131 seal định vị điện tử. Trong kỳ, 26 lượt seal được sử dụng, nâng số lượt sử dụng lũy kế lên 133 lượt./.