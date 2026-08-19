Trao đổi với phóng viên sáng ngày 19/8, đại diện Chi cục Hải quan khu vực XII cho biết, tính đến ngày 14/8/2026, đơn vị đã thu ngân sách nhà nước 13.768,6 tỷ đồng, đạt 76,1% chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao (18.100 tỷ đồng), tương đương 60,9% chỉ tiêu phấn đấu (22.600 tỷ đồng), tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Hải quan khu vực XII thu ngân sách gần 13.800 tỷ đồng, tăng hơn 22%. Ảnh: Hồng Vy

Kết quả tích cực này được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng mạnh của hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cùng các giải pháp đồng bộ trong tạo thuận lợi thương mại, quản lý thuế và đồng hành với doanh nghiệp.

Trong đó, địa bàn Quảng Ngãi tiếp tục là điểm sáng với số thu 9.469,9 tỷ đồng, đạt 87,7% dự toán và tăng 21,8% so với cùng kỳ. Địa bàn Đà Nẵng thu 4.298,7 tỷ đồng, đạt 58,9% dự toán, tăng 23,5%.

Kết quả trên chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của các doanh nghiệp có số thu lớn. Đáng chú ý, số thu từ Tập đoàn Trường Hải tăng khoảng 4%, trong khi số tiền hoàn thuế giảm khoảng 3% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, số thu từ Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tăng hơn 30%, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

Đồng thời với công tác thu ngân sách, Chi cục Hải quan khu vực XII cũng đẩy mạnh quản lý nợ thuế. Đến ngày 14/8/2026, đơn vị đã thu hồi và xử lý hơn 4,6 tỷ đồng nợ thuế quá hạn, đạt 67,5% chỉ tiêu được Cục Hải quan giao.

Hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng cho kết quả thu ngân sách. Trong kỳ báo cáo từ 15/7 đến 14/8/2026, đơn vị đã làm thủ tục cho 1.956 doanh nghiệp, thông quan 36.737 tờ khai, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 1,6 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/8/2026, Chi cục Hải quan khu vực XII đã thông quan 285.890 tờ khai, tăng 14,79%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 13,09 tỷ USD, tăng 19,31% so với cùng kỳ năm 2025.