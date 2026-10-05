Ngân hàng - Bảo hiểm

Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 5/10: Giá vàng trong nước đi ngang quanh mức 143,5 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:36 | 05/10/2026
(TBTCO) - Giá vàng trong nước ít biến động. Vàng miếng giữ giá bán 143,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn giảm nhẹ tại Bảo Tín Minh Châu.
aa

Giá vàng thế giới

Giá vàng trên thị trường quốc tế hiện ở quanh mức 4.144 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 131,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12,3 triệu đồng/lượng.

Sau tuần giảm mạnh, diễn biến giá vàng tiếp tục được theo dõi trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ở mức cao, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Những yếu tố này đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn trong tuần qua. Ngay cả báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến được công bố hôm thứ Sáu cũng chưa tạo được động lực phục hồi đáng kể cho kim loại quý.

Giá vàng hôm nay ngày 5/10: Giá vàng trong nước đi ngang quanh mức 143,5 triệu đồng/lượng
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Sự thận trọng thể hiện rõ trong khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News. Trong số 13 nhà phân tích tham gia, 6 người, tương đương 46%, dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần này; chỉ 3 người, chiếm 23%, kỳ vọng giá tăng. Bốn người còn lại, tương đương 31%, đưa ra nhận định trung lập hoặc chưa xác định được hướng đi của thị trường.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, cuộc thăm dò trực tuyến với 182 phiếu bầu cũng ghi nhận sự thay đổi về kỳ vọng. Lần đầu tiên kể từ tháng 7, số người lạc quan về triển vọng giá vàng không còn chiếm đa số.

Những ý kiến dự báo giá tăng chủ yếu đặt kỳ vọng vào khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 10, sau khi dữ liệu việc làm cho thấy thị trường lao động yếu hơn dự kiến. Tuy nhiên, phần lớn chuyên gia tỏ ra thất vọng khi thông tin này chưa đủ giúp vàng chống đỡ sức ép từ lợi suất trái phiếu cao và đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán.

Trong tuần này, lịch công bố dữ liệu kinh tế không quá dày đặc. Vì vậy, các nhà kinh tế dự báo những rủi ro địa chính trị nổi bật có thể chi phối diễn biến giá vàng. Đồng thời, thị trường vẫn tập trung vào các thông tin về hoạt động dịch vụ, việc làm, tâm lý người tiêu dùng và định hướng chính sách của Fed.

Mở đầu tuần là chỉ số PMI dịch vụ tháng 9 của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM), dự kiến công bố vào sáng thứ Hai theo giờ Mỹ. Thành phần việc làm trong báo cáo sẽ được chú ý sau những số liệu kém tích cực của thị trường lao động.

Đến chiều thứ Tư, biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ được công bố. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm thêm thông tin về tương quan giữa các quan điểm ủng hộ thắt chặt và nới lỏng chính sách, qua đó đánh giá triển vọng lãi suất trong thời gian tới.

Các dữ liệu tiếp theo gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào sáng thứ Năm và kết quả khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng tháng 10 của Đại học Michigan vào sáng thứ Sáu, đều theo giờ Mỹ. Đây là những thông tin có thể tạo biến động cho thị trường vàng trong tuần.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 4/10, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ đồng loạt giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch tại 140,3 - 143,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở ngưỡng 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI không thay đổi về giá, niêm yết tại 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng giao dịch ở ngưỡng 139,3 - 143,3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Tương tự, PNJ và SJC đồng loạt kết phiên lần lượng ở ngưỡng 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng và 140 - 143 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
Từ khóa:
giá vàng giá vàng thế giới giá vàng trong nước giá vàng nhẫn giá vàng miếng

Bài liên quan

Giá vàng hôm nay ngày 4/10: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 4/10: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/10: Vàng thế giới giảm, vàng trong nước trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 3/10: Vàng thế giới giảm, vàng trong nước trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 2/10: Vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 2/10: Vàng trong nước diễn biến trái chiều

Dành cho bạn

Ba điểm nghẽn kéo chậm giải ngân các dự án giao thông trọng điểm

Ba điểm nghẽn kéo chậm giải ngân các dự án giao thông trọng điểm

Hà Nội tiếp tục đứng đầu Chỉ số PII năm 2026

Hà Nội tiếp tục đứng đầu Chỉ số PII năm 2026

Infographics: 50,36 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 9 tháng năm 2026

Infographics: 50,36 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 9 tháng năm 2026

Ngân hàng cam kết rót nghìn tỷ, tạo môi trường thử nghiệm mở cho startup

Ngân hàng cam kết rót nghìn tỷ, tạo môi trường thử nghiệm mở cho startup

Infographics: 9 tháng, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế hơn 5 triệu tỷ đồng

Infographics: 9 tháng, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế hơn 5 triệu tỷ đồng

Infographics: 9 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,52%

Infographics: 9 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,52%

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay ngày 30/9: Vàng thế giới tăng hơn 40 USD, vàng trong nước trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 30/9: Vàng thế giới tăng hơn 40 USD, vàng trong nước trái chiều

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng hơn 40 USD/ounce, lên mức 4.182 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng và vàng nhẫn ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các doanh nghiệp.
Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

(TBTCO) - Vàng thế giới giảm 154 USD/ounce, xuống còn 4.123 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng giảm tới 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 28/9: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một doanh nghiệp

Giá vàng hôm nay ngày 28/9: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một doanh nghiệp

(TBTCO) - Giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn giữ nguyên ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng hôm nay ngày 27/9: Giá vàng thế giới và trong nước ít biến động

Giá vàng hôm nay ngày 27/9: Giá vàng thế giới và trong nước ít biến động

(TBTCO) - Vàng thế giới gần như đi ngang ở mức 4.284 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng ổn định, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một số doanh nghiệp.
Giá vàng hôm nay ngày 26/9: Vàng thế giới tăng hơn 20 USD, trong nước phân hóa

Giá vàng hôm nay ngày 26/9: Vàng thế giới tăng hơn 20 USD, trong nước phân hóa

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng hơn 20 USD/ounce, trong khi vàng miếng trong nước đứng giá và vàng nhẫn biến động trái chiều.
Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm

Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tiếp tục giảm xuống 4.271 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt đi xuống, trong đó vàng miếng giảm tới 1,1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

(TBTCO) - Giá vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce, lùi về 4.295 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng chốt phiên trước tăng tới 600.000 đồng/lượng, lên 145,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 23/9: Vàng thế giới tăng, vàng trong nước giảm tới 1,7 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 23/9: Vàng thế giới tăng, vàng trong nước giảm tới 1,7 triệu đồng

(TBTCO) - Giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 4.358 USD/ounce, tăng 12 USD. Trong nước, vàng miếng và vàng nhẫn vừa ghi nhận mức giảm tới 1,7 triệu đồng/lượng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 5/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 5/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 5/10: Giá vàng trong nước đi ngang quanh mức 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/10: Giá vàng trong nước đi ngang quanh mức 143,5 triệu đồng/lượng

Tuổi trẻ Hải quan hiến kế số hóa, góp sức xây dựng Hải quan thông minh

Tuổi trẻ Hải quan hiến kế số hóa, góp sức xây dựng Hải quan thông minh

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Ngày 5/10: Giá cao su thế giới tăng, giảm đan xen, trong nước ổn định

Ngày 5/10: Giá cao su thế giới tăng, giảm đan xen, trong nước ổn định

Ngày 5/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 5/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Thông tư 138/2026/TT-BTC: Tăng minh bạch, củng cố cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu

Thông tư 138/2026/TT-BTC: Tăng minh bạch, củng cố cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu

Chứng khoán tuần mới (5/10 - 9/10): Kỳ vọng điểm tựa vĩ mô quý III

Chứng khoán tuần mới (5/10 - 9/10): Kỳ vọng điểm tựa vĩ mô quý III

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (2/10): USD đồng loạt tăng, DXY lên cao nhất từ cuối tháng 3/2025 trước dữ liệu việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (2/10): USD đồng loạt tăng, DXY lên cao nhất từ cuối tháng 3/2025 trước dữ liệu việc làm Mỹ

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Sửa đổi toàn diện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đơn giản hóa tối đa, sẵn sàng cho chuyển đổi số

Sửa đổi toàn diện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đơn giản hóa tối đa, sẵn sàng cho chuyển đổi số

Thuế tỉnh Thanh Hóa kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới

Thuế tỉnh Thanh Hóa kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới

Ngày 4/10: Giá cà phê phục hồi, hồ tiêu neo cao

Ngày 4/10: Giá cà phê phục hồi, hồ tiêu neo cao

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,500 143,500
Hà Nội - PNJ 140,500 143,500
Đà Nẵng - PNJ 140,500 143,500
Miền Tây - PNJ 140,500 143,500
Tây Nguyên - PNJ 140,500 143,500
Đông Nam Bộ - PNJ 140,500 143,500
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,050 14,350
Miếng SJC Nghệ An 14,050 14,350
Miếng SJC Thái Bình 14,050 14,350
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,950 14,350
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,950 14,350
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,950 14,350
NL 99.99 13,350
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250
Trang sức 99.9 13,660 14,260
Trang sức 99.99 13,670 14,270
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,405 14,352
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,405 14,353
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140 143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140 1,431
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,375 142
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 133,594 140,594
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,861 106,661
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,692 9,672
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,979 86,779
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,144 82,944
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,957 5,937
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 1,435
Cập nhật: 05/10/2026 07:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17533 17806 18390
CAD 17699 17973 18596
CHF 30705 31081 31728
CNY 0 3833 3929
EUR 28610 28827 29907
GBP 33604 33992 34929
HKD 0 3180 3383
JPY 157 161 168
KRW 0 18 20
NZD 0 14290 14885
SGD 19762 20043 20627
THB 689 752 806
USD (1,2) 25719 0 0
USD (5,10,20) 25758 0 0
USD (50,100) 25786 25800 26170
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,810 25,810 26,190
USD(1-2-5) 24,778 - -
USD(10-20) 24,778 - -
EUR 28,691 28,714 30,074
JPY 160.36 160.65 170.35
GBP 33,743 33,834 35,002
AUD 17,708 17,772 18,443
CAD 17,943 18,001 18,668
CHF 30,972 31,068 31,979
SGD 19,906 19,968 20,760
CNY - 3,803 3,949
HKD 3,246 3,256 3,393
KRW 17.74 18.5 20.14
THB 738.19 747.31 800.16
NZD 14,280 14,413 14,843
SEK - 2,549 2,639
DKK - 3,848 3,984
NOK - 2,655 2,751
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,949.04 - 6,714.78
TWD 736.28 - 892.03
SAR - 6,805.99 7,169.58
KWD - 82,156 87,420
AED - 6,822 7,351
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,770 25,800 26,180
EUR 28,667 28,782 29,993
GBP 33,663 33,798 34,828
HKD 3,244 3,257 3,375
CHF 30,729 30,852 31,799
JPY 160.49 161.13 169.11
AUD 17,650 17,721 18,316
SGD 19,929 20,009 20,600
THB 752 755 792
CAD 17,939 18,011 18,604
NZD 14,291 14,838
KRW 18.41 20.36
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25796 25796 26168
AUD 17679 17779 18707
CAD 17900 18000 19011
CHF 30972 31002 32579
CNY 3815.2 3840.2 3975.3
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 28780 28810 30532
GBP 33814 33864 35633
HKD 0 3315 0
JPY 161.37 161.87 172.41
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14381 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2590 0
SGD 19930 20060 20781
THB 0 718.5 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14200000 14200000 14450000
SBJ 12500000 12500000 14450000
Cập nhật: 05/10/2026 07:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30