Giá vàng hôm nay ngày 5/10: Giá vàng trong nước đi ngang quanh mức 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Giá vàng trên thị trường quốc tế hiện ở quanh mức 4.144 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 131,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12,3 triệu đồng/lượng.

Sau tuần giảm mạnh, diễn biến giá vàng tiếp tục được theo dõi trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ở mức cao, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Những yếu tố này đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn trong tuần qua. Ngay cả báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến được công bố hôm thứ Sáu cũng chưa tạo được động lực phục hồi đáng kể cho kim loại quý.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Sự thận trọng thể hiện rõ trong khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News. Trong số 13 nhà phân tích tham gia, 6 người, tương đương 46%, dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần này; chỉ 3 người, chiếm 23%, kỳ vọng giá tăng. Bốn người còn lại, tương đương 31%, đưa ra nhận định trung lập hoặc chưa xác định được hướng đi của thị trường.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, cuộc thăm dò trực tuyến với 182 phiếu bầu cũng ghi nhận sự thay đổi về kỳ vọng. Lần đầu tiên kể từ tháng 7, số người lạc quan về triển vọng giá vàng không còn chiếm đa số.

Những ý kiến dự báo giá tăng chủ yếu đặt kỳ vọng vào khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 10, sau khi dữ liệu việc làm cho thấy thị trường lao động yếu hơn dự kiến. Tuy nhiên, phần lớn chuyên gia tỏ ra thất vọng khi thông tin này chưa đủ giúp vàng chống đỡ sức ép từ lợi suất trái phiếu cao và đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán.

Trong tuần này, lịch công bố dữ liệu kinh tế không quá dày đặc. Vì vậy, các nhà kinh tế dự báo những rủi ro địa chính trị nổi bật có thể chi phối diễn biến giá vàng. Đồng thời, thị trường vẫn tập trung vào các thông tin về hoạt động dịch vụ, việc làm, tâm lý người tiêu dùng và định hướng chính sách của Fed.

Mở đầu tuần là chỉ số PMI dịch vụ tháng 9 của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM), dự kiến công bố vào sáng thứ Hai theo giờ Mỹ. Thành phần việc làm trong báo cáo sẽ được chú ý sau những số liệu kém tích cực của thị trường lao động.

Đến chiều thứ Tư, biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ được công bố. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm thêm thông tin về tương quan giữa các quan điểm ủng hộ thắt chặt và nới lỏng chính sách, qua đó đánh giá triển vọng lãi suất trong thời gian tới.

Các dữ liệu tiếp theo gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào sáng thứ Năm và kết quả khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng tháng 10 của Đại học Michigan vào sáng thứ Sáu, đều theo giờ Mỹ. Đây là những thông tin có thể tạo biến động cho thị trường vàng trong tuần.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 4/10, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ đồng loạt giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch tại 140,3 - 143,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở ngưỡng 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI không thay đổi về giá, niêm yết tại 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng giao dịch ở ngưỡng 139,3 - 143,3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Tương tự, PNJ và SJC đồng loạt kết phiên lần lượng ở ngưỡng 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng và 140 - 143 triệu đồng/lượng.