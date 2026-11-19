VN-Index giảm hơn 13 điểm

Sau 2 phiên giảm điểm, áp lực bán tiếp tục gia tăng trong phiên hôm nay khi VN-Index không giữ được hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. VN-Index giảm điểm đầu phiên, chịu áp lực bán về quanh 1.680 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 10/2026 và phục hồi nhẹ.

Kết phiên, VN-Index giảm 13,39 điểm (-0,79%), về mức 1.689,62 điểm, dưới kháng cự quan trọng 1.700 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 19/11

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 194 mã giảm giá, 65 mã giữ giá tham chiếu và 104 mã tăng giá.

Trong phiên đáo hạn phái sinh, phần thắng thuộc về phe bán khi 24/35 nhóm ngành đóng cửa trong sắc đỏ. Thiết bị điện, nước và môi trường và cao su là 3 nhóm ngành duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, công nghệ viễn thông, bất động sản và giấy, bao bì là 3 nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm 18,03 điểm, về mức 1.788,51 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 21 mã giảm giá, 4 mã tăng giá và 5 mã giữ giá.

Thanh khoản sụt giảm trở lại và tiếp tục ở mức thấp hơn (-22%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 652 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 15.008 tỷ đồng giảm 14,13% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm 3,79 điểm, về mức 238,94 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,76 điểm, về mức 120,36 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh, với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -995 tỷ đồng. Trong đó, FPT (-272 tỷ đồng), ACB (-102 tỷ đồng), VIX (-71 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, TCB (17 tỷ đồng), NKG (16 tỷ đồng) và HPG (15 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 0,5 tỷ đồng.

Thị trường tìm điểm cân bằng sau 3 phiên giảm

Phiên đáo hạn phái sinh tháng 11 khép lại với phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp của VN-Index. Áp lực bán tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, trong đó VIC lấy đi hơn 8 điểm, chiếm hơn một nửa mức giảm của chỉ số. Sắc đỏ cũng chiếm ưu thế trong rổ VN30 khi chỉ có 4 cổ phiếu giữ được đà tăng đến cuối phiên. Một số mã như VNM, CTG và BSR giảm hơn 1,5%, trong khi mức điều chỉnh của phần lớn cổ phiếu vốn hóa lớn quanh 1%.

Xét theo ngành, công nghệ, bất động sản, bảo hiểm và dầu khí nằm trong nhóm diễn biến kém tích cực. Tuy vậy, áp lực bán có sự phân hóa trong từng nhóm. Một số cổ phiếu bất động sản và chứng khoán giữ giá tốt hơn trong phiên chỉ số suy yếu. Dòng tiền cũng tìm đến một số mã có diễn biến tích cực thời gian gần đây như HVN, CTD và POW. Diễn biến này cho thấy, lực mua vẫn hiện diện ở một số cổ phiếu, dù sức ép từ nhóm vốn hóa lớn tiếp tục chi phối chỉ số chung.

Lực mua ngắn hạn có dấu hiệu cải thiện tại một số cổ phiếu khi giá lùi về vùng thấp hơn. Ảnh: Đức Thanh

Về kỹ thuật, xu hướng ngắn hạn của VN-Index suy yếu tương tự VN30 khi chỉ số đánh mất đường hỗ trợ của xu hướng tăng trung hạn, nối các vùng đáy tháng 3, tháng 7 và tháng 10/2026. Trong các phiên tới, VN-Index có thể chịu áp lực lùi về vùng 1.650–1.680 điểm, tương ứng với các vùng đáy hình thành trong tháng 7 và tháng 10. Nếu lực cầu cải thiện tại vùng hỗ trợ này, chỉ số có thể hồi phục và kiểm định lại vùng 1.700 - 1.720 điểm.

Ở góc độ định giá, theo ước tính của các công ty chứng khoán, tổng vốn hóa thị trường tại mặt bằng giá hiện nay khoảng 386 tỷ USD, tương đương 75% GDP năm 2025. Khi loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup, vốn hóa phần còn lại ước khoảng 284 tỷ USD, với hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) khoảng 9 lần. Đây là mặt bằng được đánh giá tương đối hợp lý đối với phần thị trường ngoài nhóm Vingroup. Lực mua ngắn hạn cũng có dấu hiệu cải thiện tại một số cổ phiếu khi giá lùi về vùng thấp hơn.

Trong những phiên tới, phản ứng của dòng tiền quanh vùng 1.650 - 1.680 điểm sẽ là yếu tố đáng theo dõi. Nếu lực mua lan rộng và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cùng ổn định trở lại, khả năng hồi phục của VN-Index sẽ rõ hơn. Trường hợp dòng tiền vẫn tập trung ở một số mã riêng lẻ, chỉ số có thể tiếp tục giằng co và chịu ảnh hưởng lớn từ biến động của nhóm cổ phiếu có tỷ trọng cao./.