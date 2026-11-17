Toàn bộ 8/8 hợp đồng tương lai đóng cửa trong sắc đỏ khi VN30-Index tiếp tục điều chỉnh trong phiên 17/11. Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index kỳ hạn tháng 11/2026 (41I1GB000) đóng cửa tại 1.837,3 điểm, giảm 0,31% so với phiên trước. Giá hợp đồng nhỉnh hơn 0,17 điểm so với chỉ số VN30-Index, cải thiện so với trạng thái chênh lệch âm 1,25 điểm của phiên liền trước.

Mức chênh lệch phân hóa tại các hợp đồng khác. Hợp đồng tháng 12/2026 và tháng 3/2027 tiếp tục giữ mức chênh lệch âm lần lượt 3,13 điểm và 5,13 điểm, trong khi hợp đồng tháng 6/2027 duy trì chênh lệch dương 1,87 điểm.

Thanh khoản gia tăng trên thị trường chứng khoán phái sinh. Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1GB000 đạt 186.623 hợp đồng, tăng 10,1% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) tăng nhẹ 0,70%, lên 33.294 hợp đồng, tương đương tăng 231 hợp đồng. Hoạt động giao dịch sôi động hơn và quy mô vị thế nắm giữ được mở rộng, dù giá hợp đồng chính tiếp tục giảm.

Đáng chú ý, giao dịch tại kỳ hạn tháng 12/2026 tiếp tục gia tăng khi hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 11 này đang tiến gần ngày đáo hạn vào thứ Năm tới. Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1GC000 đạt 5.831 hợp đồng. Khối lượng mở (OI) cũng tăng 30,1%, lên 6.851 hợp đồng, ghi nhận sự dịch chuyển vị thế sang kỳ hạn kế tiếp.

Theo nhận định của chuyên gia Công ty Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch có xu hướng gia tăng hoạt động phòng ngừa rủi ro trên thị trường phái sinh, trong bối cảnh kỳ vọng VN30-Index tiếp tục điều chỉnh. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1GB000 vẫn suy yếu, với vùng kháng cự gần nhất tại 1.850 điểm và hỗ trợ quanh 1.830 điểm.

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index giảm 7,12 điểm (-0,39%), đóng cửa tại 1.837,13 điểm, tiếp tục lùi xuống dưới ngưỡng 1.840 điểm. Đáng chú ý, áp lực bán tập trung tại nhóm cổ phiếu năng lượng, dầu khí, khiến nỗ lực nâng đỡ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn không đủ giúp chỉ số giữ sắc xanh.

BSR là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất, lấy đi khoảng 6,1 điểm của chỉ số cơ sở. Mức tác động này vượt xa các mã giảm còn lại, phản ánh ảnh hưởng đáng kể của đà giảm cổ phiếu lọc hóa dầu đối với chỉ số. FPT cũng kéo giảm khoảng 1,5 điểm, trong khi VHM, LPB và VCB tiếp tục tác động tiêu cực. Tổng mức đóng góp giảm của nhóm cổ phiếu dẫn đầu đạt 9,659 điểm.

Ở chiều ngược lại, MCH đóng góp tích cực nhất, giúp VN30 tăng khoảng 2,3 điểm. Thị trường cơ sở tiếp tục chịu sức ép từ sự phân hóa của nhóm vốn hóa lớn, trong đó nổi bật là đà giảm mạnh tại BSR. Trên thị trường phái sinh, dù chênh lệch giữa hợp đồng chính và chỉ số cơ sở chuyển sang dương nhẹ, xu hướng ngắn hạn vẫn thận trọng khi VN30-Index đang giao dịch gần vùng hỗ trợ 1.830 điểm. Khả năng giữ vững vùng giá này sẽ là yếu tố đáng chú ý trong những phiên tiếp theo./.