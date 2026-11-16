42 triệu cổ phiếu Helio Energy chính thức giao dịch trên HOSE

Ngày 16/11/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty cổ phần Helio Energy, mã chứng khoán HIO.

Cùng ngày, 42 triệu cổ phiếu HIO chính thức giao dịch trên HOSE, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 420 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 9.900 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá ±20%.

Công ty cổ phần Helio Energy trong lễ đánh cồng niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Ảnh: HOSE.

Helio Energy tiền thân là Công ty TNHH Alpha Solar 1, có vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng. Đến nay, vốn điều lệ của công ty đạt 420 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp là sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, doanh thu thuần của Helio Energy năm 2024 đạt 109 tỷ đồng và năm 2025 đạt 119 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 13,5 tỷ đồng và 21 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận doanh thu thuần 182,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 130,9 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo HOSE chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu HIO. Với vai trò là đơn vị vận hành thị trường, HOSE cho biết sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ của công ty niêm yết, trong đó có nghĩa vụ công bố thông tin, đồng thời cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán./.