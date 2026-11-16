Chứng khoán

Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm nhẹ ở phần lớn kỳ hạn trên thị trường thứ cấp

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
18:38 | 16/11/2026
(TBTCO) - Trong tuần từ 9/11 - 13/11, lợi suất trái phiếu chính phủ thứ cấp kỳ hạn 2, 3, 5, 10 và 15 năm cùng giảm 1 điểm cơ bản, kỳ hạn 1 năm và 7 năm không thay đổi.
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Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 9/11 - 13/11 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhu cầu đầu tư trái phiếu chính phủ (TPCP) tiếp tục tập trung ở kỳ hạn 5 - 10 năm. Cụ thể, trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã gọi thầu 7.500 tỷ đồng, giảm 40% so với tuần trước. Khối lượng trúng thầu đạt 6.000 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 80%. Tổng khối lượng đăng ký mua đạt 26.858 tỷ đồng, gấp 3,6 lần khối lượng gọi thầu.

Hai kỳ hạn 5 năm và 10 năm đều trúng thầu toàn bộ khối lượng gọi thầu, lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 5.000 tỷ đồng. Tỷ lệ đăng ký mua tương ứng đạt 8,8 lần và 3,6 lần. Trong khi đó, hai kỳ hạn 15 năm và 30 năm không có khối lượng trúng thầu. Lợi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm giảm 2 điểm cơ bản, xuống 4,25%/năm; kỳ hạn 10 năm giữ nguyên ở mức 4,43%/năm.

Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm nhẹ ở phần lớn kỳ hạn trên thị trường thứ cấp

Tính từ đầu năm, KBNN đã huy động 385.230 tỷ đồng TPCP, hoàn thành 77% kế hoạch 500.000 tỷ đồng năm 2026. Khối lượng cần huy động trong thời gian còn lại của năm khoảng 114.770 tỷ đồng. Dù thời gian thực hiện kế hoạch không còn nhiều, KBNN dự kiến giữ nguyên khối lượng gọi thầu tuần từ ngày 16 đến 20/11 ở mức 7.500 tỷ đồng, với cơ cấu kỳ hạn tương tự tuần trước; trong đó, kỳ hạn 10 năm chiếm 66,7%.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trong tuần đạt 76.340 tỷ đồng, tăng 2,1% so với tuần liền trước. Giao dịch outright đạt 51.100 tỷ đồng, tăng 8,8%; giao dịch repo giảm 9,2%, còn 25.240 tỷ đồng.

Lợi suất TPCP thứ cấp giảm nhẹ ở phần lớn kỳ hạn. Lợi suất kỳ hạn 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm và 15 năm cùng giảm 1 điểm cơ bản, lần lượt xuống 3,78%, 3,84%, 4,33%, 4,57% và 4,71%/năm. Kỳ hạn 1 năm và 7 năm giữ nguyên ở mức 3,68% và 4,46%/năm.

Theo các chuyên gia, diễn biến này phù hợp với xu hướng hạ nhiệt của lãi suất liên ngân hàng ngắn hạn và nhu cầu đầu tư tích cực trên thị trường sơ cấp. Tuy nhiên, lợi suất TPCP Mỹ tăng mạnh trở lại cùng áp lực tỷ giá USD/VND có thể hạn chế dư địa giảm của lợi suất trong nước.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng TPCP trong tuần vừa qua, với giá trị 4,54 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức hơn 354,4 tỷ đồng của tuần trước đó.

Trong ngắn hạn, các chuyên gia nhận định lợi suất TPCP có thể duy trì ổn định, song dư địa giảm thêm còn hạn chế. Nhu cầu đầu tư tích cực ở các kỳ hạn 5 - 10 năm, kế hoạch gọi thầu được duy trì ở mức thấp và kỳ vọng thanh khoản đồng Việt Nam được hỗ trợ thông qua các nghiệp vụ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước có thể góp phần ổn định mặt bằng lợi suất. Ở chiều ngược lại, nhu cầu vốn phục vụ tăng trưởng cuối năm và diễn biến bất lợi của lãi suất quốc tế vẫn có thể tạo áp lực lên lợi suất TPCP trong nước./.

Thu Hương
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