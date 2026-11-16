Thuế - Hải quan

Huế: Áp lực thu ngân sách 4.250 tỷ đồng trong 2 tháng để đạt chỉ tiêu thu năm 2026

Hà Minh

Hà Minh

16:55 | 16/11/2026
(TBTCO) - 10 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước (NSNN) của thành phố Huế ước đạt 13.350 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ, bằng 83,4% dự toán được HĐND giao và đạt 75,9% mục tiêu phấn đấu.
aa

Theo báo cáo của UBND thành phố Huế, để hoàn thành dự toán, thành phố cần thu thêm 2.650 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu hướng đến mục tiêu phấn đấu 17.600 tỷ đồng, số phải thu trong hai tháng cuối năm lên đến 4.250 tỷ đồng, bình quân 2.125 tỷ đồng mỗi tháng. Mức thu này cao hơn gần 60% so với bình quân 1.335 tỷ đồng/tháng của 10 tháng đầu năm, đặt ra sức ép lớn về tiến độ và khả năng hiện thực hóa các nguồn thu.

Áp lực thu tập trung chủ yếu ở nguồn thu nội địa, nguồn chiếm phần lớn tổng thu NSNN trên địa bàn. Trong 10 tháng, thu nội địa ước đạt 11.719,7 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ nhưng mới bằng 74,7% chỉ tiêu phấn đấu. Riêng khoản thu này, thành phố còn thiếu khoảng 3.970 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Huế: Áp lực thu ngân sách 4.250 tỷ đồng trong 2 tháng để đạt chỉ tiêu thu năm 2026
Khu đất số 8 -10 Phan Bội Châu và số 19 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hoá, TP Huế đang thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất đầu tư dự án tổ hợp thương mại, khách sạn cao cấp. Ảnh: Trí Đức

Đáng chú ý, kết quả thu giữa các khu vực kinh tế và sắc thuế chưa đồng đều. Theo thông tin từ Thuế thành phố, nguồn thu từ doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh duy trì tăng trưởng. Trong khi đó, một số khoản thu từ DN nhà nước, thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường và lệ phí trước bạ còn thấp so với dự toán, có khoản giảm so với cùng kỳ.

Đối với thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, số thu 10 tháng ước đạt 1.414,6 tỷ đồng, bằng 80,8% chỉ tiêu phấn đấu. Thu viện trợ, huy động đóng góp đạt 215,7 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu phấn đấu. Tuy nhiên, quy mô và khả năng tăng thêm của từng nguồn không lớn, khó bù đắp cho các khoản thu còn thiếu hụt.

Trước áp lực bảo đảm mục tiêu thu cả năm, tại hội nghị định kỳ tháng 10/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung phân tích khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp đối với những nhiệm vụ còn khó khăn. Trong đó, Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh cần duy trì, nuôi dưỡng nguồn thu, tháo gỡ vướng mắc đối với các nguồn thu từ đất.

Hà Minh
Từ khóa:
UBND thành phố Huế thu ngân sách nhà nước

Bài liên quan

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách khởi sắc nhờ khu vực sản xuất, kinh doanh

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách khởi sắc nhờ khu vực sản xuất, kinh doanh

Cải cách thuế giai đoạn 2026 - 2030: Tăng tính minh bạch, hiệu quả và khả năng thu hồi nợ thuế

Cải cách thuế giai đoạn 2026 - 2030: Tăng tính minh bạch, hiệu quả và khả năng thu hồi nợ thuế

Hải quan khu vực XVII thu hơn 29 tỷ đồng từ hậu kiểm

Hải quan khu vực XVII thu hơn 29 tỷ đồng từ hậu kiểm

Dành cho bạn

Điểm mới về thuế thu nhập cá nhân người làm Freelancer, Affiliate, Kol/Koc… cần lưu ý

Điểm mới về thuế thu nhập cá nhân người làm Freelancer, Affiliate, Kol/Koc… cần lưu ý

DATC và VAMC phối hợp tổ chức Diễn đàn IPAF giai đoạn 2027 - 2028

DATC và VAMC phối hợp tổ chức Diễn đàn IPAF giai đoạn 2027 - 2028

Bất động sản TP. Hồ Chí Minh trước yêu cầu nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực

Bất động sản TP. Hồ Chí Minh trước yêu cầu nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực

Giải ngân vốn đầu tư công sẽ bứt phá trong chặng cuối

Giải ngân vốn đầu tư công sẽ bứt phá trong chặng cuối

Infographics: Bộ Tài chính công bố 255 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Infographics: Bộ Tài chính công bố 255 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Luật Chứng khoán sửa đổi: Mở đường cho mô hình kinh doanh mới

Luật Chứng khoán sửa đổi: Mở đường cho mô hình kinh doanh mới

Đọc thêm

Khi nào phải lập hóa đơn cho một giao dịch bán hàng trực tuyến?

Khi nào phải lập hóa đơn cho một giao dịch bán hàng trực tuyến?

(TBTCO) - Ngoài 6 bước phải lập hóa đơn điện tử theo đúng quy định, thời điểm lập hóa đơn không phụ thuộc vào việc đã thu tiền hay chưa, mà căn cứ vào thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa hoặc hoàn thành cung cấp dịch vụ theo quy định. Lưu ý chi tiết người nộp thuế xem tại Infographic dưới đây.
Nghĩa vụ của các bên trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Nghĩa vụ của các bên trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

(TBTCO) - Kinh doanh thương mại điện tử, người bán cần chủ động theo dõi doanh thu, đối chiếu số thuế đã được khấu trừ hoặc nộp thay và hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn lại (nếu có). Sàn thương mại điện tử và các nền tảng có nghĩa vụ thu thập và cập nhật thông tin người bán; khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay (khi thuộc trách nhiệm); cung cấp dữ liệu cho cơ quan Thuế...
Người nộp thuế ngày càng chủ động trong môi trường số

Người nộp thuế ngày càng chủ động trong môi trường số

(TBTCO) - Từ chỗ phải đến trực tiếp cơ quan Thuế để hỏi thông tin, kê khai và nộp tiền, người dân, hộ kinh doanh ngày càng quen với việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trên điện thoại. Sự thay đổi này không chỉ đến từ nhu cầu của người nộp thuế, mà còn là kết quả của quá trình cải cách thủ tục hành chính, số hóa dịch vụ và đổi mới phương thức phục vụ của ngành Thuế.
Thuế TP. Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế với Đoàn công tác UBND TP. Huế

Thuế TP. Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế với Đoàn công tác UBND TP. Huế

(TBTCO) - Vừa qua, Thuế TP. Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý thuế với Đoàn công tác thuộc UBND TP. Huế. Đây là dịp để hai địa phương trao đổi thực tiễn, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế.
Thuế tỉnh Thái Nguyên tập huấn chính sách thuế mới cho hơn 1.300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Thuế tỉnh Thái Nguyên tập huấn chính sách thuế mới cho hơn 1.300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(TBTCO) - Thuế tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các chính sách thuế mới năm 2026, nhằm giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế nắm rõ quy định mới, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế.
5 việc người nộp thuế nên kiểm tra trước khi gửi hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

5 việc người nộp thuế nên kiểm tra trước khi gửi hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

(TBTCO) - Để hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), người nộp thuế (NNT) cần chủ động rà soát các nội dung theo gợi ý tại infographic sau:
Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

(TBTCO) - Với mục tiêu kịp thời nắm bắt, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, Thuế tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi chính sách, pháp luật thuế và thủ tục hành chính thuế với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mới thành lập và doanh nghiệp FDI đầu tư mở rộng.
Thuế tỉnh Thanh Hóa đánh giá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác kiểm tra thuế

Thuế tỉnh Thanh Hóa đánh giá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác kiểm tra thuế

(TBTCO) - Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-CT ngày 21/1/2026 của Cục trưởng Cục Thuế về việc bố trí, sắp xếp công chức làm công tác kiểm tra thuế, Thuế tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức kỳ kiểm tra sát hạch đối với công chức đăng ký vào bộ phận làm công tác kiểm tra Thuế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Huế: Áp lực thu ngân sách 4.250 tỷ đồng trong 2 tháng để đạt chỉ tiêu thu năm 2026

Huế: Áp lực thu ngân sách 4.250 tỷ đồng trong 2 tháng để đạt chỉ tiêu thu năm 2026

Chưa cấp phép ngân hàng thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế, đề xuất mở cơ chế khơi thông dòng vốn

Chưa cấp phép ngân hàng thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế, đề xuất mở cơ chế khơi thông dòng vốn

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bảo hiểm tiền gửi năm 2026”

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bảo hiểm tiền gửi năm 2026”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp các hoạt động tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp các hoạt động tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên hợp quốc 16

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên hợp quốc 16

Ông Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI

Ông Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI

Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 114 người nộp thuế nợ hơn 118 tỷ đồng

Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 114 người nộp thuế nợ hơn 118 tỷ đồng

Doanh nghiệp hưởng lợi từ việc Bộ Tài chính công bố 133 thủ tục hải quan và 51 thủ tục thuế

Doanh nghiệp hưởng lợi từ việc Bộ Tài chính công bố 133 thủ tục hải quan và 51 thủ tục thuế

Kích hoạt sức mua nội địa, tạo động lực tăng trưởng cho TP. Hồ Chí Minh

Kích hoạt sức mua nội địa, tạo động lực tăng trưởng cho TP. Hồ Chí Minh

Thị trường tài sản mã hóa: Tăng tốc hoàn thiện điều kiện, củng cố an toàn nền tảng để khai mở

Thị trường tài sản mã hóa: Tăng tốc hoàn thiện điều kiện, củng cố an toàn nền tảng để khai mở

Hải quan tăng thu ngân sách hơn 420 tỷ đồng từ hậu kiểm

Hải quan tăng thu ngân sách hơn 420 tỷ đồng từ hậu kiểm

8 sai sót thường gặp khi bán hàng đa kênh

8 sai sót thường gặp khi bán hàng đa kênh

Ngày 15/11: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam tăng lên mốc 51.000 đồng/kg

Ngày 15/11: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam tăng lên mốc 51.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay 14/11: USD đảo chiều tăng mạnh, tín hiệu Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản đẩy DXY vượt 103 điểm

Tỷ giá USD hôm nay 14/11: USD đảo chiều tăng mạnh, tín hiệu Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản đẩy DXY vượt 103 điểm

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Đề xuất triển khai Khu công nghiệp đường sắt Hà Nội của Vingroup, vốn 29.637 tỷ đồng

Đề xuất triển khai Khu công nghiệp đường sắt Hà Nội của Vingroup, vốn 29.637 tỷ đồng

Ngày 16/11: Giá heo hơi liên tục đi lên

Ngày 16/11: Giá heo hơi liên tục đi lên

Giá vàng hôm nay ngày 15/11: Vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 15/11: Vàng trong nước tiếp tục giảm

Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tìm ra 30 chủ nhân hóa đơn may mắn

Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tìm ra 30 chủ nhân hóa đơn may mắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn điều khoản IV của IMF trao đổi về điều hành chính sách tài khóa cho mục tiêu tăng trưởng cao

Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn điều khoản IV của IMF trao đổi về điều hành chính sách tài khóa cho mục tiêu tăng trưởng cao

Tỷ giá USD hôm nay 16/11: DXY leo đỉnh 19 tháng, thị trường chờ Fed công bố biên bản họp FOMC

Tỷ giá USD hôm nay 16/11: DXY leo đỉnh 19 tháng, thị trường chờ Fed công bố biên bản họp FOMC

Ngày 14/11: Giá cà phê nối dài đà giảm, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá cà phê nối dài đà giảm, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Ngày 15/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 15/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động