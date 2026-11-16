Thuế - Hải quan

Doanh nghiệp hưởng lợi từ việc Bộ Tài chính công bố 133 thủ tục hải quan và 51 thủ tục thuế

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
15:34 | 16/11/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính công bố danh mục 133 thủ tục hành chính lĩnh vực Hải quan và 51 thủ tục lĩnh vực Thuế được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trên phạm vi toàn quốc. Quy định mở rộng quyền lựa chọn địa điểm giải quyết hồ sơ, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại, tạo thuận lợi hơn trong cho doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ thuế.
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Giảm chi phí cho cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hải quan

Theo Quyết định số 3318/QĐ-BTC ngày 12/11/2026, danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính gồm 255 thủ tục, thuộc các lĩnh vực: Hải quan, Thuế, Kho bạc Nhà nước, đấu thầu, doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, bảo hiểm xã hội.

Trong đó, lĩnh vực Hải quan có 133 thủ tục, lĩnh vực Thuế có 51 thủ tục. Đây là hai lĩnh vực có số lượng thủ tục lớn, gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp hưởng lợi từ việc Bộ Tài chính công bố 133 thủ tục hải quan và 51 thủ tục thuế
Doanh nghiệp hưởng lợi từ việc Bộ Tài chính công bố 133 thủ tục hải quan và 51 thủ tục thuế. Ảnh: CTVHQKV1

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, 12/11/2026. Việc công bố danh mục là bước cụ thể hóa chủ trương cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm sự phụ thuộc vào địa giới hành chính, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, với 133 thủ tục được đưa vào danh mục, lĩnh vực Hải quan chiếm hơn một nửa tổng số thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính theo quyết định của Bộ Tài chính. Phạm vi này bao quát nhiều khâu trong quá trình làm thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, từ khai báo, xử lý tờ khai đến các thủ tục liên quan trong quá trình quản lý hàng hóa.

Các thủ tục đáng chú ý gồm: xem hàng hóa trước khi khai hải quan; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần; hủy tờ khai hải quan; thủ tục đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan và một số thủ tục khác phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu.

Việc cho phép thực hiện các thủ tục này không phụ thuộc địa giới hành chính trên phạm vi toàn quốc tạo thêm lựa chọn cho doanh nghiệp khi giải quyết công việc với cơ quan Hải quan. Thay vì bị giới hạn bởi địa bàn hành chính như trước, doanh nghiệp có thể lựa chọn địa điểm tiếp nhận phù hợp theo quy định đối với từng thủ tục, thuận tiện hơn trong bố trí nhân sự và tổ chức thực hiện hồ sơ.

Lợi ích trước hết là giảm thời gian, chi phí đi lại, nhất là với doanh nghiệp có nhà máy, kho hàng, chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh tại nhiều tỉnh, thành phố. Khi không phải bố trí nhân sự di chuyển đến một địa bàn cố định để thực hiện thủ tục, doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí hành chính, giảm thời gian chờ đợi và tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, yếu tố linh hoạt trong giải quyết thủ tục có ý nghĩa quan trọng bởi hoạt động giao thương thường gắn với nhiều địa bàn, cửa khẩu và chuỗi cung ứng khác nhau. Việc mở rộng phạm vi tiếp nhận thủ tục giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong xử lý hồ sơ, hạn chế những vướng mắc phát sinh do khoảng cách địa lý, đặc biệt khi có nhu cầu giải quyết công việc tại địa phương khác với nơi đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hoạt động.

Cải cách này cũng góp phần thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực Hải quan: từ cách tiếp cận gắn chặt với địa bàn quản lý sang tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận thủ tục thuận tiện hơn trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, việc thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính không làm thay đổi các quy định về hồ sơ, trình tự, điều kiện và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với từng thủ tục. Doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về hải quan, thuế và các quy định có liên quan.

Thuận lợi hơn trong kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế

Cùng với lĩnh vực Hải quan, 51 thủ tục hành chính lĩnh vực Thuế được đưa vào danh mục thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công cho doanh nghiệp, tổ chức và người nộp thuế.

Danh mục bao gồm nhiều thủ tục gắn với quá trình kê khai, quyết toán và quản lý nghĩa vụ thuế. Trong đó có thủ tục khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công; thay đổi kỳ tính thuế giá trị gia tăng từ tháng sang quý; đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng chứng từ điện tử và hóa đơn điện tử.

Đây là những thủ tục phát sinh thường xuyên trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, liên quan trực tiếp đến việc kê khai, xác định và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Việc được lựa chọn địa điểm giải quyết thủ tục phù hợp trên phạm vi toàn quốc giúp doanh nghiệp chủ động hơn khi phát sinh nhu cầu, nhất là các đơn vị có nhiều cơ sở sản xuất, chi nhánh hoặc hoạt động tại nhiều địa phương.

Đối với các tổ chức có quy mô hoạt động lớn, việc thực hiện thủ tục thuế không phụ thuộc địa giới hành chính còn tạo thuận lợi trong tổ chức công việc kế toán, tài chính, giảm thời gian phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc và bộ phận phụ trách thuế. Người nộp thuế có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, qua đó hạn chế chi phí phát sinh trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Việc mở rộng danh mục thủ tục được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý hồ sơ và phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Cải cách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp không chỉ được mở rộng địa điểm nộp hồ sơ mà còn được hướng dẫn thống nhất, giải quyết đúng thời hạn, hạn chế tình trạng yêu cầu bổ sung giấy tờ hoặc chuyển hồ sơ nhiều lần.

Theo định hướng cải cách của Bộ Tài chính, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính cần gắn với số hóa quy trình, khai thác và tái sử dụng dữ liệu, hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những thông tin cơ quan nhà nước đã có. Mục tiêu là từng bước chuyển từ phương thức quản lý hành chính phụ thuộc địa bàn sang cung cấp dịch vụ công thuận tiện, dựa trên dữ liệu và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Việc công bố 133 thủ tục hải quan và 51 thủ tục thuế không chỉ mở rộng phạm vi tiếp nhận hồ sơ, mà còn tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ. Đây là một trong những bước đi cụ thể nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Song Linh
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